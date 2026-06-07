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Federico Chiesa exprime clairement son envie de revenir en Serie A, l’ailier se confiant sur les difficultés rencontrées à Liverpool sous la houlette d’Arne Slot
La frustration à Anfield et l'ère Slot
Le transfert de Chiesa à Liverpool devait marquer le début d’un nouveau chapitre prometteur, mais la réalité s’est avérée bien plus complexe. Malgré des débuts encourageants, l’ailier s’est progressivement retrouvé en marge de l’effectif, terminant la saison avec seulement 726 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Évoquant son manque de temps de jeu, l’attaquant s’est montré franc quant à la détérioration de sa situation sous les ordres de Slot.
« Depuis le début de l’année 2026, j’ai très peu joué. J’ai d’excellentes relations avec Liverpool. En janvier, le club et Slot m’ont dit que je ne pouvais pas partir ; ils avaient besoin de moi, notamment pour des raisons d’effectif. Nous étions en situation d’urgence. J’ai compris la situation et j’ai pris ça avec le sourire », a déclaré Chiesa à La Gazzetta dello Sport.
« Je veux jouer. Si je ne trouve pas de régularité en Premier League, je devrai chercher ailleurs. J’ai à peine joué lors de ma première année à Liverpool, et très peu lors de la dernière. Je vais partir en stage d’entraînement aux États-Unis, puis je discuterai avec le club et le nouvel entraîneur, Iraola, et on verra. »
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La Juve reste dans nos cœurs
Le lien entre Chiesa et la Juventus demeure intact, du moins selon le joueur. Après un départ tumultueux de Turin, l’ailier a révélé qu’il n’avait jamais voulu quitter les Bianconeri et qu’il était ouvert à un retour retentissant. Il a démenti les rumeurs sur ses exigences salariales, affirmant avoir été poussé vers la sortie par la direction et le staff technique, et non parti pour des raisons financières.
« J’adorerais revenir à la Juventus », a-t-il déclaré. « On a aussi dit que j’avais exigé beaucoup d’argent, mais la vérité est tout autre : on ne m’a jamais proposé de prolongation. Nous n'en avons même jamais discuté. Giuntoli et Thiago Motta m'ont dit : "Fede, on n'a pas besoin de toi : trouve-toi un club." J'ai eu de la chance ; j'ai recommencé avec l'un des cinq meilleurs clubs du monde, Liverpool. Mais la Juventus est toujours dans mon cœur et j'aimerais y revenir. Je n'ai jamais discuté d'argent avec la Juve et je ne le ferai jamais. »
Engagement en équipe nationale et problèmes de condition physique
Chiesa a clarifié la polémique autour de son absence lors des barrages mondiaux de mars avec la Nazionale. Accusé d’un manque de disponibilité, l’ailier a réaffirmé son engagement envers le maillot azzurro et remercié les sélectionneurs intérimaires pour leur soutien.
« [L’entraîneur Gennaro] Gattuso l’a déjà dit, et je l’en remercie. Rino est un homme fantastique, une perle rare dans le monde du football. Malheureusement, les blessures arrivent, et je suis arrivé à Coverciano avec quelques problèmes physiques. En fait, les médecins m’ont renvoyé chez moi, et j’ai manqué une semaine et demie avec Liverpool. Je comprends que les gens puissent avoir des doutes en pareil moment, mais j’ai aussi gagné avec l’équipe nationale ! Certains semblent l’oublier… Ma seule peine a été de voir l’Italie éliminée de la Coupe du monde. Je suis très attaché au maillot azzurro et j’ai souffert », a conclu Chiesa.
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En prévision de la nouvelle saison
Un retour en Italie se profile de plus en plus pour Chiesa, qui garde toutefois l’esprit ouvert quant à sa future destination. Si la Juventus reste sa préférence, l’ex-star de la Fiorentina veut simplement se remettre « au cœur de l’action ». Sa seule priorité est de retrouver un rythme de jeu régulier après deux saisons compliquées en Angleterre, où il a eu le sentiment de stagner.
« Je suis ouvert à toute option ; l’essentiel est de jouer. Je ne prétends pas être titulaire, je suis prêt à me battre pour une place, où que ce soit », conclut Chiesa.