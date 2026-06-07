Le transfert de Chiesa à Liverpool devait marquer le début d’un nouveau chapitre prometteur, mais la réalité s’est avérée bien plus complexe. Malgré des débuts encourageants, l’ailier s’est progressivement retrouvé en marge de l’effectif, terminant la saison avec seulement 726 minutes de jeu toutes compétitions confondues. Évoquant son manque de temps de jeu, l’attaquant s’est montré franc quant à la détérioration de sa situation sous les ordres de Slot.

« Depuis le début de l’année 2026, j’ai très peu joué. J’ai d’excellentes relations avec Liverpool. En janvier, le club et Slot m’ont dit que je ne pouvais pas partir ; ils avaient besoin de moi, notamment pour des raisons d’effectif. Nous étions en situation d’urgence. J’ai compris la situation et j’ai pris ça avec le sourire », a déclaré Chiesa à La Gazzetta dello Sport.

« Je veux jouer. Si je ne trouve pas de régularité en Premier League, je devrai chercher ailleurs. J’ai à peine joué lors de ma première année à Liverpool, et très peu lors de la dernière. Je vais partir en stage d’entraînement aux États-Unis, puis je discuterai avec le club et le nouvel entraîneur, Iraola, et on verra. »