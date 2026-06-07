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« Lamine Yamal est né pour ça ! » : le sélectionneur espagnol affirme que le jeune joueur du FC Barcelone a été « touché par Dieu », tout comme Lionel Messi
Un talent exceptionnel, taillé pour les plus grandes scènes
Après une saison couronnée de succès avec Barcelone, qui lui a valu le titre de meilleur joueur de la Liga, Yamal devrait être la figure de proue de l’équipe nationale espagnole cet été.
De la Fuente est convaincu que l’ailier barcelonais ne se laissera pas intimider par l’événement, mettant en avant son caractère unique comme principale raison de son ascension fulgurante au sommet du football mondial.
« Lamine est né pour ça. Il a un caractère audacieux. Cette pression aurait pu submerger l’un d’entre nous, mais ces joueurs sont spéciaux. On se demande souvent à propos d’un joueur : “Il était si doué, qu’est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi n’a-t-il pas percé ?” Il faut être bon sur le terrain et excellent dans mille autres domaines », a déclaré l’entraîneur au Guardian.
« Lamine avait 16 ans lors de l’Euro, il en a 18 aujourd’hui ; il supporte une pression médiatique brutale et commet très peu d’erreurs. Une seule erreur, une minute, et tout le monde s’y focalise ; ce n’est pas juste. »
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Comparé à Messi, on parle souvent de la « baguette magique de Dieu » pour évoquer son talent hors du commun.
De la Fuente considère que l’ailier fait partie d’une élite de joueurs doués d’un talent extraordinaire, mais il met en garde contre l’idée de placer sur les épaules du jeune joueur la responsabilité de succéder à Messi. Des comparaisons avec l’icône argentine ont été faites depuis que Yamal a fait ses débuts chez les seniors, même si l’adolescent a tenté de balayer ces rumeurs.
Il admet toutefois que Yamal et Messi partagent un talent comparable, soulignant que très peu de joueurs sont capables, dès leur plus jeune âge, de faire basculer une rencontre à ce niveau.
« Les footballeurs sont des personnes dotées de grandes capacités, tellement intelligentes. Ce sont des génies, et puis il y a ceux qui sont touchés par la baguette de Dieu, et ceux-là sont très rares. Lamine, Messi... »
Une vieille photo de Messi donnant le bain à Yamal, bébé, a resurgi récemment : le sextuple Ballon d’Or posait alors pour un calendrier caritatif.
« Messi a sans doute tenu beaucoup de bébés dans ses bras », a-t-il ajouté. « Ce n’est peut-être que le fruit du hasard. Mais pour ceux d’entre nous qui ont la foi, le “hasard” est le pseudonyme de Dieu lorsqu’il ne veut pas signer de son nom. Je suis convaincu que rien n’arrive par hasard. »
Yamal est engagé dans une véritable course contre la montre.
De la Fuente a donné des nouvelles rassurantes sur l’état de forme de Yamal alors que l’équipe se prépare pour la Coupe du monde 2026. La jeune pépite du FC Barcelone souffrait d’une lésion aux ischio-jambiers qui laissait craindre une absence pour le début du tournoi nord-américain, mais les derniers rapports du stage indiquent une récupération rapide.
S’exprimant sur les progrès de l’ailier, De la Fuente s’est montré optimiste tout en restant prudent à l’approche du match contre le Cap-Vert le 15 juin. « Il se rétablit rapidement et atteint tous ses objectifs plus tôt que prévu », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il sera en mesure de disputer le premier match, mais cela ne signifie pas qu’il le fera. Nous évaluerons s’il doit jouer un peu, ne pas jouer ou attendre le deuxième match. »
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Le parcours de l'Espagne lors de la phase de groupes
L’Espagne aborde le tournoi en tant que favorite, mais elle doit d’abord franchir l’écueil de la phase de groupes. Elle entame sa campagne face au Cap-Vert, puis affronte l’Arabie saoudite le 21 juin et l’Uruguay lors de son dernier match, le 26 juin. Que Yamal soit titularisé dès l’entame ou qu’il soit ménagé en début de compétition, sa simple présence incarne l’espoir d’une nation désireuse de retrouver le toit du football mondial. Sa participation définitive sera confirmée à l’issue des dernières séances d’entraînement.