Carlo Ancelotti « inquiet » : le latéral brésilien fond en larmes, redoutant de manquer la Coupe du monde après sa blessure contre l’Égypte

Au lendemain de la victoire 2-1, Carlo Ancelotti a exprimé son inquiétude. Le technicien italien a rappelé l’importance de son défenseur, auteur de performances convaincantes en Serie A, dans son dispositif tactique. Il a confirmé que les prochaines 24 heures s’annoncent décisives pour savoir si le latéral pourra rester avec le groupe ou devra être remplacé.

« Il doit passer des examens. Il a un problème musculaire et nous devons attendre le diagnostic demain. Je pense qu’il aura le temps de se remettre et d’être avec nous pour la Coupe du monde. Sinon, nous devrons choisir un autre joueur, et nous aurons le temps de le faire. C’est urgent, cela nous inquiète », a déclaré Ancelotti aux journalistes.

« C’est un joueur important, il est actuellement à son meilleur niveau, très puissant. Il a beaucoup progressé dans les domaines où il était plus en difficulté, comme la phase offensive et le marquage, notamment depuis son passage en Serie A. J’espère que ce n’est rien de grave, qu’il pourra être soigné et qu’il restera avec nous dans cette aventure. Mais il y a urgence et inquiétude : si le problème s’avère sérieux, ce serait un vrai coup dur. »