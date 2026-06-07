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Carlo Ancelotti « inquiet » : le latéral brésilien fond en larmes, redoutant de manquer la Coupe du monde après sa blessure contre l’Égypte
Catastrophe à Cleveland
Le dernier match de préparation de la Seleção avant la Coupe du monde a soulevé plus de questions qu’il n’a apporté de réponses concernant la condition physique de sa défense. Wesley, la star de la Roma devenue un pilier du onze d’Ancelotti, n’a tenu que quinze minutes lors de la rencontre à Cleveland avant que le drame ne frappe. L’arrière droit a soudain interrompu un sprint de routine, se saisissant de l’aine gauche avant de s’effondrer sur la pelouse.
Les images qui ont suivi ont été déchirantes pour les supporters brésiliens, l’ancien joueur de Flamengo étant incapable de quitter la pelouse sans aide. Une fois sur le banc, Wesley a sangloté de manière incontrôlable derrière une serviette, réconforté par le staff médical et ses coéquipiers. Il a finalement quitté le stade avec des béquilles, un gros bandage appliqué sur la zone touchée.
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L'inquiétude grandissante d'Ancelotti
Au lendemain de la victoire 2-1, Carlo Ancelotti a exprimé son inquiétude. Le technicien italien a rappelé l’importance de son défenseur, auteur de performances convaincantes en Serie A, dans son dispositif tactique. Il a confirmé que les prochaines 24 heures s’annoncent décisives pour savoir si le latéral pourra rester avec le groupe ou devra être remplacé.
« Il doit passer des examens. Il a un problème musculaire et nous devons attendre le diagnostic demain. Je pense qu’il aura le temps de se remettre et d’être avec nous pour la Coupe du monde. Sinon, nous devrons choisir un autre joueur, et nous aurons le temps de le faire. C’est urgent, cela nous inquiète », a déclaré Ancelotti aux journalistes.
« C’est un joueur important, il est actuellement à son meilleur niveau, très puissant. Il a beaucoup progressé dans les domaines où il était plus en difficulté, comme la phase offensive et le marquage, notamment depuis son passage en Serie A. J’espère que ce n’est rien de grave, qu’il pourra être soigné et qu’il restera avec nous dans cette aventure. Mais il y a urgence et inquiétude : si le problème s’avère sérieux, ce serait un vrai coup dur. »
Le verdict médical est sans appel.
Après s’être imposé en équipe nationale grâce à des performances régulières en Italie, le moment où cette blessure survient est particulièrement cruel. Le staff médical travaille sans relâche au centre d’entraînement de l’équipe, dans le New Jersey, pour établir un calendrier de convalescence susceptible de sauver son rêve de participer au tournoi.
Selon les premières informations, les examens médicaux évoquent une lésion dont la gravité doit encore être confirmée par une IRM. Le scénario le plus favorable pour la Seleção serait une absence lors des deux premières rencontres de la phase de groupes, avec un retour possible pour les huitièmes de finale. Toutefois, le staff redoute que la blessure ne s’avère assez sérieuse pour justifier un remplacement avant la date limite imposée par la FIFA.
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La CBF appelle à la patience
Malgré un climat pesant, le directeur de la sélection brésilienne, Rodrigo Caetano, a appelé à la prudence avant toute décision définitive concernant d’éventuels changements dans l’effectif. La CBF devrait diffuser un communiqué officiel dès que les examens médicaux auront précisé l’étendue des lésions musculaires. À une semaine du coup d’envoi du tournoi, la pression monte pour trouver une solution.
Il a déclaré devant les médias : « Tout diagnostic serait prématuré à ce stade. Nous attendrons les résultats des examens avant de faire une annonce officielle. Nous espérons que ce n'est rien de grave et qu'il pourra rester avec nous. Nous sommes proches de lui. Le coup d'envoi est dans une semaine seulement, et cela inquiète tout le monde. »