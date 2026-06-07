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« Cela n’entre pas dans notre préparation » : Thomas Tuchel critique le style « freestyler » de l’Angleterre après une victoire étriquée face à la Nouvelle-Zélande, outsider de la Coupe du monde
Tuchel exige une discipline tactique
Tuchel n’a pas mâché ses mots pour critiquer la victoire étriquée de l’Angleterre face à la Nouvelle-Zélande, manifestant son agacement face au manque de cohésion des Three Lions durant les 45 premières minutes au Raymond James Stadium. Si le but d’Harry Kane a finalement permis de sceller le résultat, cette prestation laisse l’entraîneur principal inquiet quant à la cohésion tactique de son équipe à l’approche du tournoi en Amérique du Nord.
« Ça me va », a déclaré l’ancien entraîneur de Chelsea et du Bayern Munich. « Je ne suis pas super content. J’ai préféré la deuxième mi-temps à la première. Nous avons mieux respecté nos positions, ce qui nous a permis d’accélérer le jeu et d’être plus incisifs sans ballon. En première période, nous étions mal placés et jouions de manière trop improvisée. Cela a ralenti notre jeu et compliqué le contre-pressing, car nous n’étions pas aux positions souhaitées lorsque nous lancions nos attaques. C’est en gros le résumé du match. »
- The FA
Frustrations sur le terrain d’entraînement
Tuchel s’est surtout agacé de voir ses joueurs incapables de reproduire les exercices répétés durant le stage de préparation. Il a pointé du doigt un jeu trop souvent axé sur les longs ballons et les initiatives individuelles, au détriment des schémas collectifs qu’il cherche à instaurer depuis son arrivée à la tête des Three Lions.
Détaillant ses griefs, Tuchel a ajouté : « Nous manquions de largeur, donc les joueurs rentraient vers l'intérieur, ce qui nous rétrécissait, nous ralentissait et nous obligeait à changer de position pendant trop longtemps. Nous avons effectué des centres, beaucoup de tirs lointains, ce qui n'est normalement pas notre style de jeu. Nous avons joué beaucoup de ballons longs, nous avons effectué beaucoup de longues passes. Cela ne faisait pas partie de l'entraînement des quatre derniers jours. »
C'est Bellingham qui a donné l'impulsion
L’entrée en jeu de Jude Bellingham en seconde période a offert un véritable bol d’air aux Three Lions. La star du Real Madrid, tout juste revenue de blessure, a remplacé Morgan Rogers et a immédiatement élevé le rythme du jeu anglais. Tuchel n’a pas caché son enthousiasme, estimant que le milieu de terrain retrouvait sa pleine forme à quelques jours du premier match de groupe face à la Croatie, le 17 juin.
« Jude a le sens du jeu et il a du mordant », a expliqué Tuchel. « C’est une qualité essentielle. On voit qu’il revient de blessure, qu’il déborde d’énergie et qu’il est heureux d’être de retour sur le terrain. Il a malheureusement dû faire une pause à un moment décisif de la saison. Mais on voit maintenant qu’il est vraiment au meilleur de sa forme. Il revient, il est frais, il a envie de jouer et il est au top. »
Concernant Kane, auteur du but de la victoire et désormais auteur de 79 réalisations en sélection, l’entraîneur a affirmé : « Il est toujours là pour marquer. C’est un but décisif. Harry est au sommet de sa forme et je pense que, lorsque la pression montera et que le tournoi commencera, cela fera ressortir le meilleur de tous nos joueurs. »
- GOAL
S’adapter à la chaleur
Les conditions climatiques de Tampa ont pesé sur la performance en demi-teinte des Three Lions, le soleil de plomb floridien mettant à rude épreuve les organismes des joueurs. Tuchel a toutefois considéré ces difficultés comme un passage obligé, insistant sur la nécessité pour son groupe de s’acclimater aux défis environnementaux qu’il rencontrera lors de la Coupe du monde. L’Angleterre prend désormais la direction d’Orlando pour un dernier match amical face au Costa Rica, mercredi.
« Nous avons effectué une séance sous le soleil et ce match nous a semblé très étrange », a admis Tuchel. « Mais c’est positif d’y être confrontés, car c’est la raison de notre présence ici. C’est ce que nous voulions et nous devons nous y habituer, car cela finira par se reproduire. »