L’entrée en jeu de Jude Bellingham en seconde période a offert un véritable bol d’air aux Three Lions. La star du Real Madrid, tout juste revenue de blessure, a remplacé Morgan Rogers et a immédiatement élevé le rythme du jeu anglais. Tuchel n’a pas caché son enthousiasme, estimant que le milieu de terrain retrouvait sa pleine forme à quelques jours du premier match de groupe face à la Croatie, le 17 juin.

« Jude a le sens du jeu et il a du mordant », a expliqué Tuchel. « C’est une qualité essentielle. On voit qu’il revient de blessure, qu’il déborde d’énergie et qu’il est heureux d’être de retour sur le terrain. Il a malheureusement dû faire une pause à un moment décisif de la saison. Mais on voit maintenant qu’il est vraiment au meilleur de sa forme. Il revient, il est frais, il a envie de jouer et il est au top. »

Concernant Kane, auteur du but de la victoire et désormais auteur de 79 réalisations en sélection, l’entraîneur a affirmé : « Il est toujours là pour marquer. C’est un but décisif. Harry est au sommet de sa forme et je pense que, lorsque la pression montera et que le tournoi commencera, cela fera ressortir le meilleur de tous nos joueurs. »