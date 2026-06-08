Tuchel a officialisé la nomination de Rice au poste de vice-capitaine pour la prochaine Coupe du monde, lui confiant un rôle de leader clé aux côtés du capitaine Harry Kane. Le milieu de terrain est arrivé samedi soir au camp d’entraînement de l’Angleterre à West Palm Beach (Floride), en compagnie de ses coéquipiers d’Arsenal Bukayo Saka, Noni Madueke et Eberechi Eze, alors que le reste du groupe venait de battre la Nouvelle-Zélande 1-0 en match amical à Tampa.

Cette promotion, après une saison où il a été l’un des artisans du titre d’Arsenal en Premier League, lui confie un rôle clé malgré la charge de travail imposée par la finale de la Ligue des champions. Tuchel mise sur sa personnalité et son expérience pour servir les intérêts de l’équipe nationale cet été. Après la victoire contre la Nouvelle-Zélande, le sélectionneur a confirmé : « Je dirais que Declan est mon vice-capitaine. »