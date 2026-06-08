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Declan Rice a-t-il été officiellement informé de sa nomination comme vice-capitaine de l’équipe d’Angleterre ? Le milieu de terrain d’Arsenal, proche d’Harry Kane, assume déjà ce rôle clé bien qu’aucune discussion « officielle » n’ait eu lieu avec Thomas Tuchel
Tuchel confirme Rice comme adjoint de Kane
Tuchel a officialisé la nomination de Rice au poste de vice-capitaine pour la prochaine Coupe du monde, lui confiant un rôle de leader clé aux côtés du capitaine Harry Kane. Le milieu de terrain est arrivé samedi soir au camp d’entraînement de l’Angleterre à West Palm Beach (Floride), en compagnie de ses coéquipiers d’Arsenal Bukayo Saka, Noni Madueke et Eberechi Eze, alors que le reste du groupe venait de battre la Nouvelle-Zélande 1-0 en match amical à Tampa.
Cette promotion, après une saison où il a été l’un des artisans du titre d’Arsenal en Premier League, lui confie un rôle clé malgré la charge de travail imposée par la finale de la Ligue des champions. Tuchel mise sur sa personnalité et son expérience pour servir les intérêts de l’équipe nationale cet été. Après la victoire contre la Nouvelle-Zélande, le sélectionneur a confirmé : « Je dirais que Declan est mon vice-capitaine. »
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Confusion quant au statut « officiel »
Si Tuchel s'est fait un plaisir de confirmer la nouvelle aux médias, une certaine incertitude semble régner quant à savoir si Rice lui-même a été convoqué pour un entretien officiel à ce sujet. Lorsqu'on lui a demandé si l'ancien joueur de West Ham était au courant de son statut de numéro deux, l'entraîneur allemand a admis que les choses s'étaient déroulées de manière assez informelle jusqu'à présent. Rice avait déjà porté le brassard lors d'un match amical contre le Pays de Galles en octobre, alors que Kane était indisponible.
« C’est une bonne question », a-t-il souri. « Je venais justement d’y penser. Je me demandais si c’était officiel ou non. Mais je crois que nous en avons parlé quand Harry n’était pas avec nous au stage. Nous avons commencé avec Ollie (Watkins) et je crois que Declan était capitaine. C’est là que je lui en ai parlé. »
Gérer l'effectif d'Arsenal
Rice et ses coéquipiers d’Arsenal ont réintégré le groupe principal dimanche, mais Tuchel reste prudent quant à leur participation au prochain match de préparation. L’Angleterre affrontera le Costa Rica à Orlando mercredi, et bien que l’entraîneur prévoie d’intensifier l’entraînement, il n’a pas encore décidé si ces joueurs, arrivés en retard, seraient titulaires.
« Je ne suis pas encore certain de les aligner. Nous devons d’abord évaluer leur retour », a expliqué Tuchel. « Ils sont arrivés samedi, ils auront donc trois jours d’entraînement avec le groupe. Nous augmenterons progressivement leur temps de jeu, car c’est essentiel dans notre préparation. Ensuite, nous aurons six jours pour peaufiner les détails avant d’affronter la Croatie. Certains joueurs devront jouer environ 60 à 70 minutes. »
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Les dernières préparations se mettent en place avant la rencontre face à la Croatie.
Afin de s’assurer que l’ensemble de l’effectif soit prêt pour la compétition, l’Angleterre a organisé un match supplémentaire à huis clos contre le Miami FC après la rencontre face au Costa Rica. Cette rencontre permettra à Tuchel de gérer au mieux le temps de jeu des joueurs qui ne disposeront que de quelques minutes à Orlando, garantissant ainsi que l’équipe soit parfaitement préparée pour son premier match du groupe L contre la Croatie, le 17 juin.
« Nous avons un match supplémentaire à huis clos pour gérer le temps de jeu de chacun, car bien sûr, disons que si quelqu’un joue 70 minutes contre le Costa Rica et qu’un autre ne joue que 20 minutes, ce n’est pas suffisant non plus ; il y aura donc des joueurs qui n’auront joué que 20 ou 30 minutes et qui joueront à nouveau le lendemain », a ajouté Tuchel. Après avoir affronté la Croatie à Kansas City, l’Angleterre disputera ses autres matches de phase de groupes contre le Ghana et le Panama.