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Lennart Karl, jeune prodige du Bayern et de l’Allemagne, rend un hommage appuyé à Lionel Messi : il porte son tribute à chaque match
Sur les traces du GOAT
Karl est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer lors de trois matches consécutifs de Ligue des champions, surpassant le précédent record détenu par Kylian Mbappé. Il s'est rapidement imposé comme l'un des adolescents les plus en vue du football européen, mais c'est aujourd'hui son choix d'équipement qui fait la une des journaux. Le jeune homme de 18 ans a révélé qu’il portait des protège-tibias personnalisés à l’effigie de la star de l’Inter Miami lors de chaque match officiel. Pour Karl, cet hommage lui rappelle constamment le niveau qu’il aspire à atteindre alors qu’il poursuit sa saison de percée en Bavière.
Le secret des protège-tibias dévoilé
En arborant l’effigie du vainqueur de la Coupe du monde, Karl estime bénéficier d’un avantage psychologique essentiel pour atteindre les sommets de son sport. Dans une interview accordée au magazine des membres du Bayern, « 51 », le jeune prodige explique pourquoi il porte une image de Messi sur son protège-tibia.
« Oui, Messi figure sur mon protège-tibia gauche », révèle Karl. « Il est mon modèle depuis que je joue au football : gaucher, plutôt petit, il fait des choses incroyables avec le ballon. Avoir son image à mes côtés m’inspire et me pousse à travailler dur pour me faire un nom au plus haut niveau. »
S'inspirer de l'élite de l'Allianz Arena
Si Messi demeure sa principale source d’inspiration à distance, Karl s’imprègne aussi de l’expérience des joueurs confirmés qui évoluent au quotidien au centre d’entraînement du Bayern. Interrogé sur le coéquipier dont il apprend le plus, il cite une nouvelle recrue ayant déjà marqué les esprits en Bundesliga.
« Michael Olise est quelqu’un que j’aime particulièrement regarder jouer », explique Karl. « Il évolue dans des espaces similaires aux miens, est également gaucher et fait preuve d’un sang-froid avec le ballon dont je peux beaucoup apprendre. »
- AFP
Le professionnalisme de Kane et Kimmich
La formation de Karl ne se résume pas à son habileté balle au pied ; elle s’appuie aussi sur un dévouement rigoureux loin des caméras. Il a souligné que des stars confirmées comme Harry Kane et Joshua Kimmich incarnaient le modèle idéal du comportement qu’un professionnel doit adopter au quotidien, alors qu’il se prépare à disputer sa première Coupe du monde avec l’Allemagne.
« Avec Jo [Kimmich] ou Harry [Kane], je suis toujours impressionné par ce qu’ils accomplissent en dehors du terrain », explique Karl. « Leur travail en salle, leur sérieux et le professionnalisme de leur routine quotidienne sont vraiment remarquables. »