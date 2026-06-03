En arborant l’effigie du vainqueur de la Coupe du monde, Karl estime bénéficier d’un avantage psychologique essentiel pour atteindre les sommets de son sport. Dans une interview accordée au magazine des membres du Bayern, « 51 », le jeune prodige explique pourquoi il porte une image de Messi sur son protège-tibia.

« Oui, Messi figure sur mon protège-tibia gauche », révèle Karl. « Il est mon modèle depuis que je joue au football : gaucher, plutôt petit, il fait des choses incroyables avec le ballon. Avoir son image à mes côtés m’inspire et me pousse à travailler dur pour me faire un nom au plus haut niveau. »







