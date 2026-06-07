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Endrick tient à honorer une promesse solennelle faite à Carlo Ancelotti après avoir inscrit le but décisif et émouvant lors de la Coupe du Monde avec le Brésil
Endrick confirme son immense potentiel sur la grande scène internationale.
Lors d’un match de préparation disputé à Cleveland, Endrick a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial. La rencontre a démarré sur un rythme effréné : le Brésil a ouvert le score après seulement sept minutes par l’intermédiaire du milieu de terrain Bruno Guimaraes, auteur d’une frappe bien placée. L’Égypte a toutefois rapidement réagi et égalisé grâce à Mostafa Ziko, auteur d’une réalisation à la 11e minute.
Entré en jeu en seconde période, Endrick n’a pas mis longtemps à justifier l’engouement autour de son talent. À la 51^e minute, six minutes après la reprise, il a été le plus prompt sur un ballon relâché dans la surface, faisant preuve d’un instinct de prédateur pour pousser le ballon au fond des filets et offrir aux géants sud-américains une victoire précieuse pour la confiance.
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Un engagement en faveur de l’équipe nationale
Endrick a affiché son soulagement et sa joie de retrouver les terrains avec la Seleção. L’attaquant, qui a connu une période difficile en raison de blessures l’an dernier, a clairement indiqué que sa priorité immédiate était de remporter le titre mondial avec le Brésil, adressant ainsi un message fort au staff technique d’Ancelotti sur son état physique et mental.
« Ce sentiment est indescriptible », a-t-il confié à Sportv. « Je remercie Dieu du fond du cœur d’avoir marqué un autre but. Ce sont des moments extraordinaires dans ma vie. Dieu merci, j’ai pu marquer le but de la victoire. Je suis très heureux car, lorsque j’étais blessé, je ne pouvais pas rejoindre l’équipe nationale, et c’est la pire chose qui puisse arriver à un joueur brésilien. Je ne souhaite jamais revivre ce sentiment d’être écarté du groupe, car c’est ici que je veux exprimer mon talent. Je me donne toujours à fond pour mon pays. Je suis très reconnaissant pour ce but, que je dédie à ma femme et au bébé qu’elle porte. »
La renaissance du football français
Peu utilisé au sein de l’effectif prestigieux du Real Madrid, Endrick a été envoyé à Lyon afin de retrouver du temps de jeu et son rythme de compétition. Ce prêt s’est révélé payant : avec huit buts et sept passes décisives en 21 matchs, il a prouvé qu’il était prêt à jouer un rôle de premier plan au Bernabéu après le tournoi international.
L’attaquant s’est exprimé sans détour au sujet de son parcours récent : « Depuis ma blessure, je savais ce que je devais faire une fois rétabli. Malheureusement, je n’ai pas eu ma chance au Real Madrid, mais Dieu m’a guidé vers le bon chemin que j’ai suivi jusqu’à présent dans ma carrière, à savoir aller à Lyon, m’amuser, rencontrer d’autres personnes, travailler avec ce merveilleux staff et pouvoir jouer, pouvoir montrer ce dont je suis capable. Je suis revenu là où je voulais être : en sélection nationale. Depuis enfant, je rêvais d’y figurer, et aujourd’hui je suis là, à une semaine de la Coupe du monde. Réaliser ce rêve sera merveilleux. »
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Tous les regards sont tournés vers les premiers matchs de la phase de groupes.
Le Brésil mettra le cap sur le New Jersey pour lancer sa Coupe du monde face au Maroc samedi. Dans une poule où figurent aussi l’Écosse et Haïti, les observateurs prévoient un passage sans accroc pour les géants sud-américains, même si leur dernière sortie a révélé des failles défensives qu’il faudra corriger pour viser un sixième sacre.
L’Égypte, de son côté, pourra tirer des enseignements encourageants de sa performance face à l’un des favoris et entamera son parcours face à la Belgique le 15 juin.