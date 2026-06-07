Endrick a affiché son soulagement et sa joie de retrouver les terrains avec la Seleção. L’attaquant, qui a connu une période difficile en raison de blessures l’an dernier, a clairement indiqué que sa priorité immédiate était de remporter le titre mondial avec le Brésil, adressant ainsi un message fort au staff technique d’Ancelotti sur son état physique et mental.

« Ce sentiment est indescriptible », a-t-il confié à Sportv. « Je remercie Dieu du fond du cœur d’avoir marqué un autre but. Ce sont des moments extraordinaires dans ma vie. Dieu merci, j’ai pu marquer le but de la victoire. Je suis très heureux car, lorsque j’étais blessé, je ne pouvais pas rejoindre l’équipe nationale, et c’est la pire chose qui puisse arriver à un joueur brésilien. Je ne souhaite jamais revivre ce sentiment d’être écarté du groupe, car c’est ici que je veux exprimer mon talent. Je me donne toujours à fond pour mon pays. Je suis très reconnaissant pour ce but, que je dédie à ma femme et au bébé qu’elle porte. »