Goldstein, célèbre pour son rôle de Roy Kent dans la série à succès « Ted Lasso », a révélé qu’il s’efforçait de rallier J-Lo à la cause de Tottenham. En pleine promotion de la comédie Netflix « Office Romance », l’acteur a confié que la chanteuse et actrice était en cours d’initiation au mode de vie « COYS ». Interrogé sur la réussite de cette « recrute », il a tranché : « Elle n’a pas le choix », a-t-il lancé à talkSPORT.

La passion de l’acteur pour les Lilywhites est bien connue, même s’il a admis que soutenir Tottenham est souvent un véritable marathon émotionnel. Évoquant une période difficile pour le club, il avait précédemment déclaré : « Oh, ça a été horrible. Être supporter de foot, surtout d’une équipe comme la nôtre, relève de l’automutilation. C’est juste douloureux. Mais le soulagement ressenti en évitant la relégation valait presque une victoire en Coupe du monde. »