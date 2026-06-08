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Jennifer Lopez serait-elle devenue supportrice de Tottenham ? Brett Goldstein, l’acteur de « Ted Lasso » et grand admirateur d’Harry Kane, l’assure : la star hollywoodienne n’a « pas d’autre choix » que de soutenir les Spurs
Goldstein a pour mission de « convertir » J-Lo.
Goldstein, célèbre pour son rôle de Roy Kent dans la série à succès « Ted Lasso », a révélé qu’il s’efforçait de rallier J-Lo à la cause de Tottenham. En pleine promotion de la comédie Netflix « Office Romance », l’acteur a confié que la chanteuse et actrice était en cours d’initiation au mode de vie « COYS ». Interrogé sur la réussite de cette « recrute », il a tranché : « Elle n’a pas le choix », a-t-il lancé à talkSPORT.
La passion de l’acteur pour les Lilywhites est bien connue, même s’il a admis que soutenir Tottenham est souvent un véritable marathon émotionnel. Évoquant une période difficile pour le club, il avait précédemment déclaré : « Oh, ça a été horrible. Être supporter de foot, surtout d’une équipe comme la nôtre, relève de l’automutilation. C’est juste douloureux. Mais le soulagement ressenti en évitant la relégation valait presque une victoire en Coupe du monde. »
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Harry Kane effectue une apparition-surprise à Hollywood
Alors que le club peine à trouver une certaine régularité sur le terrain, l’ancien capitaine Kane fait des étincelles sur grand écran. L’attaquant anglais, parti au Bayern Munich en 2023, a tourné une brève apparition dans « Office Romance » qui a marqué durablement les membres de la distribution. Goldstein n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’attaquant, alliant son admiration pour le talent de Kane à un profond respect pour sa personnalité en dehors du terrain.
« J’adore Harry Kane, a confié Goldstein. Non seulement c’est l’un de nos plus grands footballeurs, mais, à en juger par ce que j’ai vu, il a aussi un cœur immense. Je n’apprécie rien de plus qu’un footballeur intègre. C’est un homme vraiment bien et un joueur exceptionnel. Je suis très heureux de l’avoir dans le film. »
J-Lo séduite par les qualités humoristiques de Kane
Contrairement aux apparences, la présence de Kane sur le plateau n’était pas qu’un coup de communication. J-Lo elle-même s’est félicitée de la contribution de l’attaquant au film. Elle se souvient que la scène avec le meilleur buteur de l’histoire des Spurs a immédiatement séduit lors des premières lectures du scénario. Malgré les réserves de l’équipe de production sur la capacité d’un footballeur à tenir son rôle dans une comédie, le résultat a été un sans-faute.
« C’était vraiment une scène géniale », a expliqué J-Lo. « Je me souviens de la première lecture du scénario avec toute l’équipe avant le début du tournage, et je crois que vous disiez que vous étiez inquiets à propos de cette scène et de la façon dont elle allait passer. Et quand je l’ai lue, tout le monde a éclaté de rire. Je me suis dit : “Oh mon Dieu, c’est tellement drôle”, et on s’est vraiment bien amusés à la tourner. »
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Tottenham peine toujours à se remettre du départ de Kane
Alors que Kane traverse une période prolifique en Bundesliga et se forge même des amitiés à Hollywood, Tottenham peine toujours à combler le vide laissé par son départ. Le fossé statistique est flagrant : l’international anglais a inscrit 61 buts toutes compétitions confondues sous le maillot du Bayern Munich lors de la saison 2025-2026, tandis que l’ensemble de l’effectif des Spurs n’a totalisé que 48 réalisations en Premier League durant la même période. Les Spurs peinent à combler le vide laissé par leur ancien capitaine, et l’entraîneur Roberto De Zerbi doit désormais reconstruire l’équipe pour éviter une nouvelle saison aussi décevante que les deux précédentes.