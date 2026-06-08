« Il a un génie absolu en lui » : Rayan Cherki impressionne ses coéquipiers en équipe de France tandis que la star du PSG salue l'impact du meneur de jeu de Manchester City

Ces éloges surviennent après une saison individuelle sensationnelle pour Cherki, suite à son transfert très médiatisé en Premier League. À seulement 22 ans, il s’est imposé comme un maillon essentiel du jeu créatif de Pep Guardiola, démontrant sa capacité à répondre aux exigences physiques et tactiques du football anglais après plusieurs saisons prometteuses en Ligue 1. Pour sa première campagne à l’Etihad, il a brillé, inscrivant 10 buts et délivrant 15 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues.

Lors de la défaite de la France face à la Côte d’Ivoire en match de préparation le week-end dernier, il était titulaire et a livré une performance solide. L’ancien Lyonnais a inscrit le but des Bleus avant que l’équipe adverse ne renverse la vapeur. Au-delà de sa réalisation, l’international français a exercé une influence décisive sur le jeu de son équipe.