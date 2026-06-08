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« Il a un génie absolu en lui » : Rayan Cherki impressionne ses coéquipiers en équipe de France tandis que la star du PSG salue l'impact du meneur de jeu de Manchester City
Les performances de Cherki cette saison
Ces éloges surviennent après une saison individuelle sensationnelle pour Cherki, suite à son transfert très médiatisé en Premier League. À seulement 22 ans, il s’est imposé comme un maillon essentiel du jeu créatif de Pep Guardiola, démontrant sa capacité à répondre aux exigences physiques et tactiques du football anglais après plusieurs saisons prometteuses en Ligue 1. Pour sa première campagne à l’Etihad, il a brillé, inscrivant 10 buts et délivrant 15 passes décisives en 52 apparitions toutes compétitions confondues.
Lors de la défaite de la France face à la Côte d’Ivoire en match de préparation le week-end dernier, il était titulaire et a livré une performance solide. L’ancien Lyonnais a inscrit le but des Bleus avant que l’équipe adverse ne renverse la vapeur. Au-delà de sa réalisation, l’international français a exercé une influence décisive sur le jeu de son équipe.
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Zaire-Emery salue le génie technique de Cherki
Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Warren Zaire-Emery, a exprimé son admiration pour Cherki, jugeant le talent de l’international français « extraordinaire ». Dans une interview accordée à Téléfoot et relayée par Maxifoot, le jeune homme de 20 ans a décrit ce que ressent tout le groupe lorsqu’il observe l’ancienne pépite lyonnaise à l’œuvre à l’entraînement comme en match.
« Je ne suis pas le seul à être impressionné, il épate tout le monde. Parfois, il réalise des gestes dont il ne comprend même pas comment il les fait. C’est tout simplement génial ! Avec un joueur comme Rayan, il faut lui donner le ballon : il est toujours décisif, c’est un joueur incroyable », a jugé le milieu de terrain du PSG.
Reconnaissance individuelle
L’impact de Cherki a été tel qu’il figure désormais parmi les candidats aux plus prestigieuses distinctions individuelles de la Premier League. Sa capacité à déjouer systématiquement les défenses et à conclure avec une efficacité redoutable lui a ouvert les portes de l’élite des joueurs en lice pour les récompenses de fin de saison.
Le Français figure officiellement parmi les finalistes du prix du Joueur de l’année 2025-2026 décerné par la PFA, aux côtés de son coéquipier Erling Haaland, de Bruno Fernandes et de Declan Rice. Sa présence dans cette short-list illustre la vitesse avec laquelle il s’est imposé parmi l’élite du football européen.
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Deschamps et la pression qui monte
Malgré son statut de « génie » aux yeux de ses coéquipiers, le défi pour Cherki reste de s’imposer comme titulaire indiscutable sous les ordres de Didier Deschamps. Avec six sélections et deux buts à son actif, la concurrence au sein de l’équipe de France est féroce, et le sélectionneur national est connu pour exiger une discipline tactique tout en valorisant le talent individuel. Alors que la Coupe du monde 2026 se profile, la pression monte sur le meneur de jeu de Manchester City : il doit transformer son « génie » en trophées, aussi bien pour son club que pour son pays.