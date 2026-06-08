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L’évolution de Lionel Messi : la légende argentine s’est « réinventée au moins cinq fois », de Barcelone à l’Inter Miami en passant par le PSG et un triomphe historique en Coupe du monde
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La naissance de l'ailier et la révolution de Guardiola
Lors de ses débuts avec le Barça à 16 ans, lors d’un match amical face au FC Porto de José Mourinho, Messi se présentait déjà comme un ailier explosif, capable de percuter sur le flanc droit avant de se recentrer pour conclure du gauche. Cette arme fatale lui valut l’attention immédiate de Ronaldinho, alors N.1 mondial, qui prédit que le jeune Argentin finirait par le dépasser. En 2005, après une performance légendaire contre la Juventus lors du Trophée Joan Gamper, Fabio Capello, impressionné, aurait même tenté de recruter l’adolescent sur-le-champ.
Mais, au fur et à mesure que le prodige argentin mûrit, ses entraîneurs comprirent qu’il était contre-productif de le cantonner sur la ligne de touche. Frank Rijkaard avait déjà constaté que plus Messi touchait le ballon, mieux l’équipe en profitait. À son arrivée en 2008, Pep Guardiola le maintint d’abord à droite, avant de constater rapidement les limites défensives de ce choix. « La première fois que Guardiola a éloigné Messi de l’aile, c’était pour des raisons défensives », rappelle une analyse d’expert de BBC Sport. Un choix dicté par la nécessité, qui allait finalement changer l’histoire du sport.
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Le faux numéro 9 et la défaite du Real Madrid
Le tournant tactique majeur de la carrière de Messi s’est produit le 2 mai 2009 au Santiago Bernabéu. Dans une rencontre où le Barça allait humilier le Real Madrid (6-2), Guardiola aligna l’Argentin en « faux numéro 9 ». En déplaçant Samuel Eto’o sur l’aile et en demandant à Messi de venir chercher le ballon au milieu de terrain, le Barça a créé un véritable casse-tête numérique pour les défenseurs. « Je ne prêtais pas beaucoup attention à la tactique auparavant », a expliqué Messi au journaliste Juan Pablo Varsky en 2024. « Mais avec Guardiola, j’ai énormément appris. J’ai commencé à comprendre les espaces, la conservation du ballon, comment le jeu fonctionne vraiment. »
Cette version de Messi, véritable briseur de codes, a inscrit 96 buts en 69 matchs de Liga entre 2011 et 2013, devenant le pivot d’une équipe qui a redéfini le football de possession et lui a valu quatre Ballons d’Or consécutifs au zénith de sa carrière. En se glissant entre les lignes, il contraignait les défenseurs centraux adverses à des choix cornéliens : rester et lui laisser de l’espace, ou le suivre et créer un vide que des attaquants comme Thierry Henry se chargeaient d’exploiter. Cette période de domination offensive lui permit de remporter la Ligue des champions deux fois en trois ans.
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Passer au poste de meneur de jeu et assumer le rôle d’« enganche »
Après le départ du légendaire duo Xavi-Iniesta, Messi a dû s’adapter. Il n’était plus seulement le finisseur des actions ; il est devenu le véritable moteur du jeu barcelonais. Au fil de ses dernières saisons à Barcelone puis lors de son arrivée au Paris Saint-Germain, il s’est mué en véritable « enganche », ce meneur de jeu à l’ancienne. Il a ainsi reculé son rayon d’action au cœur du milieu de terrain pour endosser le rôle de chef d’orchestre, tout en préservant son efficacité devant le but et une qualité de passe de premier plan. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : lors de l’exercice 2019-2020, il a régalé ses coéquipiers avec 22 passes décisives tout en trouvant le chemin des filets à 25 reprises.
Son passage en France a encore consolidé cette évolution : pour la première fois en club, il a délivré plus de passes décisives que marqué de buts sur une même saison. Un analyste argentin l’a alors décrit comme « un buteur devenu un Iniesta ». Il a ainsi réussi la transition du finisseur vers le meneur qui dicte le tempo. Si sa vitesse de jeunesse s’est légèrement amenuisée, sa lecture du jeu s’est tellement affinée qu’il conserve toujours plusieurs longueurs d’avance sur ses adversaires.
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La libération du capitaine coïncide avec l’apogée de la Coupe du monde.
Parallèlement à son évolution en club, Messi a endossé le rôle de véritable leader au sein de l’équipe d’Argentine. Après des années de déceptions – dont trois finales perdues en trois ans –, il avait même annoncé sa retraite internationale en 2016. De retour avec la Albiceleste, il était métamorphosé : le génie discret et introverti avait cédé la place à un capitaine combatif, parfois provocateur, qui s’opposait aux arbitres et galvanisait ses coéquipiers par des discours passionnés. « La Copa América 2021 a été une libération », confiait-il. À l’aube de la Coupe du monde 2022, il avait fusionné toutes les versions de son talent en un seul joueur, au sommet de son art.
Au Qatar, l’ailier de 2009 a resurgi, effaçant Josko Gvardiol d’un pas de danse, tandis que le meneur chevronné servait une passe chirurgicale à Nahuel Molina face aux Pays-Bas. « Le football a beaucoup changé », constatait Messi auprès de Zinédine Zidane en 2023. « Le style de jeu, les systèmes. Le football d’aujourd’hui est bien plus tactique et physique qu’avant. Avant, il y avait plus d’espaces. » Aujourd’hui à l’Inter Miami, il se mue en maestro « qui marche », économisant son énergie pour porter des coups décisifs. Comme le soulignait son idole d’enfance, Pablo Aimar : « Le dernier Messi est toujours le meilleur Messi. »
Alors qu’il envisage une ultime sortie sur la scène mondiale, tous les regards sont tournés vers sa capacité à se réinventer encore et toujours. « Il s’est réinventé au moins cinq fois », constatait Guillem Balague sur les ondes de la BBC, et peut-être reste-t-il une dernière métamorphose dans sa besace.