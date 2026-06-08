Parallèlement à son évolution en club, Messi a endossé le rôle de véritable leader au sein de l’équipe d’Argentine. Après des années de déceptions – dont trois finales perdues en trois ans –, il avait même annoncé sa retraite internationale en 2016. De retour avec la Albiceleste, il était métamorphosé : le génie discret et introverti avait cédé la place à un capitaine combatif, parfois provocateur, qui s’opposait aux arbitres et galvanisait ses coéquipiers par des discours passionnés. « La Copa América 2021 a été une libération », confiait-il. À l’aube de la Coupe du monde 2022, il avait fusionné toutes les versions de son talent en un seul joueur, au sommet de son art.

Au Qatar, l’ailier de 2009 a resurgi, effaçant Josko Gvardiol d’un pas de danse, tandis que le meneur chevronné servait une passe chirurgicale à Nahuel Molina face aux Pays-Bas. « Le football a beaucoup changé », constatait Messi auprès de Zinédine Zidane en 2023. « Le style de jeu, les systèmes. Le football d’aujourd’hui est bien plus tactique et physique qu’avant. Avant, il y avait plus d’espaces. » Aujourd’hui à l’Inter Miami, il se mue en maestro « qui marche », économisant son énergie pour porter des coups décisifs. Comme le soulignait son idole d’enfance, Pablo Aimar : « Le dernier Messi est toujours le meilleur Messi. »

Alors qu’il envisage une ultime sortie sur la scène mondiale, tous les regards sont tournés vers sa capacité à se réinventer encore et toujours. « Il s’est réinventé au moins cinq fois », constatait Guillem Balague sur les ondes de la BBC, et peut-être reste-t-il une dernière métamorphose dans sa besace.