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Marc Cucurella va-t-il se raser la tête ? Le latéral de Chelsea et de l’Espagne plaisante en affirmant qu’il pourrait sacrifier sa célèbre chevelure si la Roja remporte la Coupe du monde
Une nouvelle promesse ambitieuse pour 2026
L’international espagnol est désormais aussi célèbre pour sa personnalité en dehors du terrain que pour ses performances inépuisables sur la pelouse. Après ses frasques devenues virales lors de l’Euro, Cucurella s’est à nouveau exprimé sur les réseaux sociaux pour attiser l’enthousiasme à l’approche du prochain grand tournoi. Dans une vidéo énigmatique, le défenseur s’est adressé au monde entier avec un air sérieux, déclarant : « La Coupe du monde approche, mais cette année, je ne vais pas les teindre. »
Ce message a immédiatement déclenché l’effervescence parmi les fans, nombreux étant ceux qui spéculent que « je ne vais pas les teindre » signifie qu’il franchira le pas et rasera complètement ses boucles emblématiques si l’équipe de Luis de la Fuente remporte le trophée. Ayant déjà prouvé qu’il était un homme de parole, la perspective d’un Cucurella chauve est devenue un sujet de discussion secondaire par rapport aux chances réelles de l’Espagne de remporter le trophée en Amérique du Nord.
Réactions des familles et effervescence sur les réseaux sociaux
Les fans ne sont pas les seuls à réagir à cette perspective : l’entourage proche de Cucurella s’est lui aussi exprimé sur ce changement de look potentiel. Sa compagne a publié une vidéo de sa réaction sur les réseaux sociaux, où elle apparaît visiblement choquée et inquiète à l’idée que le défenseur abandonne sa coiffure emblématique. Sa réponse, directe et teintée d’humour, résume l’enjeu : « Sans tes boucles, tu ne rentres pas à la maison. »
Cette réaction à la fois drôle et affectueuse souligne à quel point la coiffure du joueur est désormais partie intégrante de son identité. Malgré cet « avertissement domestique », le défenseur de Chelsea assume pleinement son personnage de « Cucu », qui a fait de lui un héros culte aux yeux des supporters des Blues et de la Roja ces douze derniers mois.
Le verdict des vestiaires
Au sein du camp de l'équipe nationale espagnole, la blague a vite fait le tour du vestiaire : plusieurs coéquipiers ont plaisanté en affirmant qu'ils voulaient gagner la Coupe du monde juste pour vérifier si le latéral gauche allait effectivement passer à la tonte. L'ambiance au sein du groupe reste au beau fixe, Cucurella endossant souvent le rôle d'animateur attitré pendant les longs séjours liés au tournoi.
Si certains coéquipiers l’encouragent, d’autres se demandent s’ils ont vraiment envie de découvrir le résultat. « Certains gars plaisantent en disant qu’ils veulent gagner juste pour voir ce qui se passera », confie une source proche du camp, soulignant que l’engagement du défenseur envers ses promesses est bien connu dans le vestiaire. Quand il promet quelque chose, il tient généralement parole.
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Un phénomène marketing
La coiffure de Cucurella a dépassé le simple choix de style pour devenir un véritable phénomène marketing. Après un pari capillaire lors de l’Euro 2024 qui a débouché sur une vaste campagne avec la marque de soins capillaires Garnier, nombreux sont ceux qui se demandaient si ce nouvel éclat de couleur constituait une nouvelle opération concertée. La récente prise de position du défenseur en faveur du « sans coloration » laisse toutefois penser qu’il privilégie désormais une approche plus « déjantée » et improvisée pour célébrer la Coupe du monde. Qu’il s’agisse d’une campagne planifiée ou d’un simple coup de tête, le compte à rebours avant la Coupe du monde 2026 offre un attrait supplémentaire pour les observateurs.