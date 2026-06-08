L’international espagnol est désormais aussi célèbre pour sa personnalité en dehors du terrain que pour ses performances inépuisables sur la pelouse. Après ses frasques devenues virales lors de l’Euro, Cucurella s’est à nouveau exprimé sur les réseaux sociaux pour attiser l’enthousiasme à l’approche du prochain grand tournoi. Dans une vidéo énigmatique, le défenseur s’est adressé au monde entier avec un air sérieux, déclarant : « La Coupe du monde approche, mais cette année, je ne vais pas les teindre. »

Ce message a immédiatement déclenché l’effervescence parmi les fans, nombreux étant ceux qui spéculent que « je ne vais pas les teindre » signifie qu’il franchira le pas et rasera complètement ses boucles emblématiques si l’équipe de Luis de la Fuente remporte le trophée. Ayant déjà prouvé qu’il était un homme de parole, la perspective d’un Cucurella chauve est devenue un sujet de discussion secondaire par rapport aux chances réelles de l’Espagne de remporter le trophée en Amérique du Nord.



