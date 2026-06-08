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José Mourinho fait son retour au Real Madrid, et un recrutement phare de 150 millions d’euros est d’ores et déjà acté, après la réélection de Florentino Pérez, grand amateur de « Galacticos », à la présidence des Merengues
Perez obtient un nouveau mandat à la présidence du Real Madrid
Réélu président du Real Madrid dimanche, Florentino Pérez restera aux commandes du club jusqu’en 2030. Son règne, déjà couronné de sept des quinze Coupes d’Europe du club, un record, se poursuit donc malgré les récentes déceptions sportives.
« Nous allons continuer à travailler pour que le Real Madrid remporte encore plus de titres », a-t-il déclaré à ses supporters lors d’une fête organisée tard dans la nuit, peu après que la chaîne de télévision du club eut annoncé sa victoire sur son adversaire Enrique Riquelme. Dirigeant chevronné et à la tête d’une entreprise internationale de construction, Pérez ne fait face à aucune véritable opposition depuis plus de deux décennies, se présentant sans rival à chaque élection depuis 2009.
- AFP
« Le Special One » fait son retour
La principale surprise de cette victoire électorale est le retour confirmé de Mourinho dans la capitale espagnole. Le tacticien portugais, qui a dirigé les « Blancos » entre 2010 et 2013, occupait une place centrale dans les supports de campagne de Pérez. Son deuxième mandat est perçu comme un moyen de redonner de la discipline et un esprit de gagnant à une équipe qui n’a remporté aucun titre majeur depuis deux saisons.
Pérez n’a pas caché son admiration pour l’ancien mentor de Chelsea et de Manchester United tout au long de la campagne, se disant « fier que José Mourinho, l’un des meilleurs entraîneurs au monde, soit sur le point de revenir ». Ce choix marque un virage à 180 degrés pour le club, déterminé à tourner la page des récentes déceptions et de l’échec du projet de Super Ligue européenne.
Des promesses de « galacticos » et une enveloppe de 150 millions d'euros pour le mercato
Pérez ne se contente pas de gérer le banc : il a déjà présenté un plan de recrutement ambitieux pour renforcer l’effectif de l’équipe première. Outre les pistes défensives menant à Ibrahima Konaté (Liverpool) et Denzel Dumfries (Inter Milan), le président s’est engagé à réaliser un transfert « Galactico » d’une valeur supérieure à 150 millions d’euros (126 millions de livres / 161 millions de dollars). Cette recrue de premier plan devrait être officialisée dans le courant de la semaine, en point d’orgue des festivités post-électorales.
En misant sur des investissements musclés, le président entend réaffirmer son attachement au modèle traditionnel des « Galacticos » qui a marqué ses précédents mandats. L’identité du joueur à 150 millions d’euros fait l’objet de vives spéculations sur le Vieux Continent. Selon plusieurs sources, deux noms reviennent avec insistance pour ce recrutement phare : Michael Olise et Vitinha.
- Goal - GFX
Riquelme reconnaît sa défaite mais jure de faire son retour
Malgré une campagne crédible menée par le candidat Riquelme, 37 ans, et soutenue par des légendes du club comme Raúl González, Fernando Hierro et Iker Casillas, la victoire a échappé au jeune dirigeant. Pendant la course, il avait promis de recruter la star de Manchester City, Erling Haaland, mais l’entourage du joueur a rapidement démenti ces affirmations.
Le dirigeant de 37 ans a félicité Florentino Pérez et accepté le résultat, tout en laissant entendre qu’il pourrait se représenter. « Pour nous, ce n’est pas la fin, c’est le début », a-t-il déclaré. « Le Real Madrid ne restera pas encore vingt ans sans élections. »