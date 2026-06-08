Réélu président du Real Madrid dimanche, Florentino Pérez restera aux commandes du club jusqu’en 2030. Son règne, déjà couronné de sept des quinze Coupes d’Europe du club, un record, se poursuit donc malgré les récentes déceptions sportives.

« Nous allons continuer à travailler pour que le Real Madrid remporte encore plus de titres », a-t-il déclaré à ses supporters lors d’une fête organisée tard dans la nuit, peu après que la chaîne de télévision du club eut annoncé sa victoire sur son adversaire Enrique Riquelme. Dirigeant chevronné et à la tête d’une entreprise internationale de construction, Pérez ne fait face à aucune véritable opposition depuis plus de deux décennies, se présentant sans rival à chaque élection depuis 2009.