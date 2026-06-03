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Le FC Barcelone félicite Lionel Messi, désormais star de l’Inter Miami, à l’occasion de l’attribution de l’une des plus prestigieuses distinctions espagnoles
La carrière légendaire de Messi saluée
Le jury du Prix Princesse des Asturies a officiellement rendu hommage à Messi pour une carrière largement considérée comme l’une des plus brillantes de l’histoire du sport. À 38 ans, il continue de marquer de son empreinte l’ère moderne du football, ce prix soulignant à la fois ses exploits individuels extraordinaires et son immense influence qui s’étend bien au-delà du terrain.
Dans son communiqué, le jury a salué « son talent éblouissant, sa carrière sportive exceptionnelle et son travail caritatif remarquable et continu visant à promouvoir l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants défavorisés ». Présidé par la légende paralympique Teresa Perales et composé notamment du directeur de la rédaction de l’AS José Félix Díaz, le jury a également souligné que Messi s’était attiré le respect du monde entier grâce à sa « constance, son humilité et son engagement envers l’esprit collectif du football ».
Le FC Barcelone rend hommage à sa plus grande icône
Le FC Barcelone a été l’un des premiers à saluer l’exploit de son ancien capitaine emblématique. Formé à La Masia, Messi a passé l’essentiel de sa carrière au Camp Nou, conduisant le club vers son âge d’or. Au cours de son séjour en Catalogne, il a remporté quatre Ligue des champions de l'UEFA, dix titres de Liga et sept Coupes du Roi. L'histoire des Blaugrana est indissociable des huit Ballons d'Or de Messi et de ses exploits de buteur qui ont battu tous les records.
Dans un communiqué officiel, le FC Barcelone a déclaré : « Félicitations, Lionel Messi, pour avoir reçu le Prix Princesse des Asturies des sports 2026. Une reconnaissance bien méritée pour une carrière extraordinaire, marquée par ton héritage légendaire au Barça et un parcours couronné de succès avec notre club. »
Hégémonie mondiale et héritage de la Coupe du monde
Si ses succès en club sont historiques, ce prix couronne aussi les exploits de Messi avec l’équipe d’Argentine. En remportant la Coupe du monde 2022, il a achevé son palmarès et consolidé son statut de figure emblématique de sa génération. Ce triomphe, ajouté à ses deux Copa América, a porté sa gloire internationale au même niveau que celle conquise en Europe. Il peut également se prévaloir du Laureus World Sports Award du sportif de l’année.
Les organisateurs du prix soulignent dans leur communiqué : « Leo Messi, le joueur le plus titré de l’histoire du football, a également gagné le respect et l’admiration de tous par son comportement exemplaire sur le terrain. »
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Rejoindre le cercle très fermé des plus grands noms du sport
En remportant ce prix, Messi rejoint une liste prestigieuse de lauréats issus de tous les horizons du monde sportif. Parmi les anciens lauréats figurent notamment Rafael Nadal, Michael Schumacher, Carl Lewis et l'équipe d'Espagne vainqueur de la Coupe du monde 2010. Il est le premier footballeur à recevoir ce prix à titre individuel depuis qu'Iker Casillas et Xavi Hernandez se l'étaient partagé en 2012.