Le jury du Prix Princesse des Asturies a officiellement rendu hommage à Messi pour une carrière largement considérée comme l’une des plus brillantes de l’histoire du sport. À 38 ans, il continue de marquer de son empreinte l’ère moderne du football, ce prix soulignant à la fois ses exploits individuels extraordinaires et son immense influence qui s’étend bien au-delà du terrain.

Dans son communiqué, le jury a salué « son talent éblouissant, sa carrière sportive exceptionnelle et son travail caritatif remarquable et continu visant à promouvoir l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour les enfants défavorisés ». Présidé par la légende paralympique Teresa Perales et composé notamment du directeur de la rédaction de l’AS José Félix Díaz, le jury a également souligné que Messi s’était attiré le respect du monde entier grâce à sa « constance, son humilité et son engagement envers l’esprit collectif du football ».



