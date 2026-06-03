Un joueur anglais non retenu dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde devrait tout de même prendre part aux matchs de préparation contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica

Selon le Sun, Scott devrait honorer sa première sélection avec l’Angleterre ce mois-ci, alors que les Three Lions peaufinent leur préparation pour la Coupe du monde. Le milieu de Bournemouth n’a pas été inclus dans la liste définitive, mais il a été convoqué pour le stage en Floride comme l’un des cinq joueurs supplémentaires chargés de renforcer les séances d’entraînement.

Plusieurs cadres étant dispensés des premières séances, Scott et ses coéquipiers « supplétifs » devraient logiquement participer aux matchs de préparation. L’ancien joueur de Bristol City, auteur d’une saison décisive pour la qualification des Cherries en Europa League, pourrait ainsi tenir un rôle clé lors des deux rencontres prévues juste avant le coup d’envoi du tournoi face à la Croatie, le 17 juin.