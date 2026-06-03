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Un joueur anglais non retenu dans la liste des sélectionnés pour la Coupe du monde devrait tout de même prendre part aux matchs de préparation contre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica
Tuchel fait appel à son effectif de réserve pour les matchs en Floride
Selon le Sun, Scott devrait honorer sa première sélection avec l’Angleterre ce mois-ci, alors que les Three Lions peaufinent leur préparation pour la Coupe du monde. Le milieu de Bournemouth n’a pas été inclus dans la liste définitive, mais il a été convoqué pour le stage en Floride comme l’un des cinq joueurs supplémentaires chargés de renforcer les séances d’entraînement.
Plusieurs cadres étant dispensés des premières séances, Scott et ses coéquipiers « supplétifs » devraient logiquement participer aux matchs de préparation. L’ancien joueur de Bristol City, auteur d’une saison décisive pour la qualification des Cherries en Europa League, pourrait ainsi tenir un rôle clé lors des deux rencontres prévues juste avant le coup d’envoi du tournoi face à la Croatie, le 17 juin.
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Les absences en Ligue des champions offrent une opportunité
Convoqué à la dernière minute, Scott profite d’une série d’arrivées tardives au centre d’entraînement de Palm Beach Gardens. Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze et Noni Madueke, tous pensionnaires d’Arsenal, ont obtenu un congé supplémentaire après leur défaite en finale de la Ligue des champions contre le PSG, tandis que Dean Henderson, fraîchement couronné en Ligue Europa Conférence, n’a pas encore rejoint le groupe.
Le quatuor londonien n’est attendu que ce week-end, créant un vide au milieu de terrain et sur les ailes que Tuchel entend combler avec son groupe « bis ». Aux côtés de Scott, cette équipe de renfort comprend Rio Ngumoha (Liverpool), Josh King (Fulham), le gardien de Brighton Jason Steele et le jeune prodige d’Arsenal Ethan Nwaneri, qui resteront avec le groupe durant tout le stage floridien.
Tuchel salue la mentalité d’élite de Scott
Tuchel a reconnu que laisser Scott hors de la liste définitive des 26 joueurs avait été un choix douloureux, tout en saluant le professionnalisme du milieu de terrain. Présent dans la sélection élargie de 55 joueurs, Scott a finalement appris qu’il ne ferait pas partie du voyage en Amérique du Nord.
Évoquant la situation, Tuchel a déclaré : « Je suis vraiment heureux que ces gars soient avec nous, en particulier Alex, qui figurait sur la liste des 55 et qui a également reçu un appel un peu décevant lui annonçant qu’il n’avait pas été retenu pour la première sélection. Mais sa réaction a été exceptionnelle : son engagement, son envie de participer au stage de préparation et de se rapprocher un peu plus de l’équipe ne faisaient même pas l’objet d’un doute pour lui. Il m’a montré sa personnalité et son esprit, je suis donc ravi qu’il soit avec nous car ça s’est joué à très peu de choses. »
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L'intérêt de la Premier League pour la star des Cherries s'intensifie
Convoqué au stage, Scott arrive en sélection après une saison exceptionnelle à Bournemouth, où il a disputé 37 matchs de Premier League et inscrit trois buts. Ses qualités techniques et son impact au milieu de terrain en font l’un des jeunes talents anglais les plus convoités, Manchester United, Chelsea et Liverpool ayant déjà manifesté leur intérêt. Alors que les Cherries cherchent à le conserver, le refus du joueur de signer un nouveau contrat a placé plusieurs clubs en alerte.