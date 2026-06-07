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« J'ai pleuré dans les bras de mes parents » : Estevao Willian, attaquant de Chelsea, revient sur la blessure déchirante qui l'a privé de son « rêve » de disputer la Coupe du monde avec le Brésil
Le moment où le rêve s’est brisé
Le jeune attaquant devait être l’un des piliers de l’équipe du Brésil lors de cette compétition qui se déroulait aux États-Unis, au Mexique et au Canada, après avoir participé à l’intégralité des qualifications. Cependant, une grave blessure contractée lors d’un match de Premier League contre Manchester United a tout changé, obligeant l’adolescent à accepter que son tournoi soit terminé avant même d’avoir commencé.
« Disputer la Coupe du monde est un rêve que chacun espère concrétiser, et encore plus pour moi qui ai traversé tout le processus. J’ai donc ressenti une tristesse immense », a-t-il confié à ESPN. « J’ai beaucoup pleuré dans les bras de mes parents ; ce sont dans ces moments-là que l’on a besoin des gens qu’on aime, et je leur en suis très reconnaissant. »
Un diagnostic qui a bouleversé le jeune garçon
Estevao a raconté en détail le moment où il a compris que la situation était grave, se souvenant que le personnel médical de Chelsea avait demandé à rencontrer sa famille pour lui annoncer la nouvelle. L'attaquant souffrait d'une déchirure du tendon d'Achille de la plus haute gravité, un diagnostic qui l'avait laissé complètement sous le choc lors de la consultation médicale.
« En me réveillant, je me suis dirigé vers la salle de bain ; le médecin m’a appelé à trois reprises, conformément au jour prévu pour le verdict médical. Je l’ai rappelé et il m’a lancé : “Fais venir tes parents, on doit leur parler.” Sur le moment, j’ai compris que quelque chose de grave se préparait.
« Le moment le plus difficile, c’est quand j’ai appris que c’était un cancer de stade 4. Je ne savais même pas qu’il existait un stade 4. Malheureusement, c’est arrivé, mais la vie continue. Maintenant, il faut bien se rétablir, suivre le traitement et revenir le plus vite possible. »
Une absence remarquée à Stamford Bridge
Cette blessure, survenue au pire moment de la saison, a pénalisé tant le joueur que le club. Estevao a ainsi manqué les dernières semaines de compétition, privant l’entraîneur par intérim Calum McFarlane – arrivé après le limogeage de Liam Rosenior – d’un atout offensif précieux. Son absence a coïncidé avec une série de résultats décevants pour le club londonien.
L’ailier brésilien a ainsi manqué la finale de la FA Cup perdue contre Manchester City, un revers qui a accentué la frustration d’une saison domestique au cours de laquelle Chelsea n’a pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne l’an prochain.
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Faire face au poids de l’absence en Coupe du monde
Manquer la compétition organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada a été un coup dur pour ce joueur que beaucoup voyaient comme l’une des révélations du tournoi. Estevao a désormais tourné la page de sa non-sélection à la Coupe du monde. Il travaille actuellement à retrouver son niveau physique afin d’aborder la saison prochaine dans les meilleures conditions. « Mais la vie continue », a-t-il déclaré. « L’essentiel est maintenant de bien récupérer et de suivre le protocole médical pour revenir au plus vite. »