« J'ai pleuré dans les bras de mes parents » : Estevao Willian, attaquant de Chelsea, revient sur la blessure déchirante qui l'a privé de son « rêve » de disputer la Coupe du monde avec le Brésil

Estevao a raconté en détail le moment où il a compris que la situation était grave, se souvenant que le personnel médical de Chelsea avait demandé à rencontrer sa famille pour lui annoncer la nouvelle. L'attaquant souffrait d'une déchirure du tendon d'Achille de la plus haute gravité, un diagnostic qui l'avait laissé complètement sous le choc lors de la consultation médicale.

« En me réveillant, je me suis dirigé vers la salle de bain ; le médecin m’a appelé à trois reprises, conformément au jour prévu pour le verdict médical. Je l’ai rappelé et il m’a lancé : “Fais venir tes parents, on doit leur parler.” Sur le moment, j’ai compris que quelque chose de grave se préparait.

« Le moment le plus difficile, c’est quand j’ai appris que c’était un cancer de stade 4. Je ne savais même pas qu’il existait un stade 4. Malheureusement, c’est arrivé, mais la vie continue. Maintenant, il faut bien se rétablir, suivre le traitement et revenir le plus vite possible. »