Madame Tussauds
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« Un moment de fierté » : Harry Kane pose aux côtés de sa statue de cire au musée Madame Tussauds, alors que l'attaquant anglais est mis à l'honneur à l'approche de la Coupe du monde
Une image en miroir pour le capitaine de l'équipe d'Angleterre
Kane a officiellement intégré la galerie des champions sportifs de Madame Tussauds Londres. L’attaquant anglais a confessé une « sensation étrange » en découvrant pour la première fois sa réplique plus vraie que nature. En stage à Miami, la star du Bayern Munich a étroitement collaboré avec les artistes du musée pour que chaque détail soit parfait, du maillot de l’Angleterre jusqu’à ses crampons fétiches.
Revenant sur cette expérience surréaliste, Kane a déclaré : « C’est un véritable honneur d’avoir reçu l’appel de Madame Tussauds. On ne s’attend jamais à une telle reconnaissance. Londres est un lieu particulier pour moi, j’y ai pratiquement passé toute ma vie ; c’est donc la ville idéale pour accueillir ma première statue, comme si la boucle était bouclée. »
- Getty Images Sport
Souci du détail et fierté familiale
La statue de cire immortalise Kane dans une pose classique, le pied posé sur un ballon, mais ce sont les détails qui ont bluffé le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions. Les artistes ont même reproduit le ruban adhésif qu’il porte à l’annulaire et qu’il embrasse à chaque célébration de but. Un niveau de précision qui a impressionné l’avant-centre : « Voir le résultat final a été un moment spécial ; les yeux sont tellement réalistes, et ils ont même pensé au ruban adhésif sur mon annulaire que j’embrasse pour célébrer mes buts – c’est comme me regarder dans un miroir ! »
Le dévoilement s’est déroulé en famille : Kane était accompagné de son épouse Kate et de leurs quatre enfants pour assister à cet hommage. « Ma femme, Kate, et mes quatre enfants sont venus assister au dévoilement, et ce fut un moment de fierté pour nous tous », a conclu l’attaquant.
Des racines inspirantes à Londres
La statue sera installée de façon permanente à Londres, la ville natale de Kane, créant ainsi un lien direct avec ses racines. Dans un geste touchant, les jeunes joueurs des Ridgeway Rovers – le club de Walthamstow où Kane a fait ses débuts dans le football – ont eu droit à une avant-première exclusive de la statue de cire. Kane espère que cette exposition servira de source de motivation pour la prochaine génération de talents qui gravissent les échelons.
Interrogé sur l’impact qu’il espère voir naître, Kane a déclaré : « J’ai hâte que les jeunes fans posent à côté de ma statue à Londres, et j’espère que cela inspirera les enfants à continuer de travailler dur, à croire en eux et à profiter de chaque instant de leur parcours. »
Rejoindre le panthéon des légendes du sport
La statue de cire de Kane sera exposée dans l’espace « Culture Capital » de Madame Tussauds, aux côtés d’autres icônes telles que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Mary Earps, Sir Lewis Hamilton, Anthony Joshua et Kylian Mbappé. Steve Blackburn, directeur général de Madame Tussauds Londres, souligne l’importance de la présence du capitaine de l’équipe d’Angleterre à l’approche de la Coupe du monde : « Harry Kane est l’une des figures les plus importantes du sport mondial, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous savions donc que nous devions faire venir sa toute première statue à Londres dès le vendredi 5 juin, avant la Coupe du monde de la FIFA. »
« Notre équipe du studio a adoré collaborer étroitement avec Harry ; ils partagent la même exigence de détail et de finition parfaite, et il a été formidable de voir sa réaction. »Madame Tussauds