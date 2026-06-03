« Un moment de fierté » : Harry Kane pose aux côtés de sa statue de cire au musée Madame Tussauds, alors que l'attaquant anglais est mis à l'honneur à l'approche de la Coupe du monde

La statue de cire immortalise Kane dans une pose classique, le pied posé sur un ballon, mais ce sont les détails qui ont bluffé le meilleur buteur de l’histoire des Three Lions. Les artistes ont même reproduit le ruban adhésif qu’il porte à l’annulaire et qu’il embrasse à chaque célébration de but. Un niveau de précision qui a impressionné l’avant-centre : « Voir le résultat final a été un moment spécial ; les yeux sont tellement réalistes, et ils ont même pensé au ruban adhésif sur mon annulaire que j’embrasse pour célébrer mes buts – c’est comme me regarder dans un miroir ! »

Le dévoilement s’est déroulé en famille : Kane était accompagné de son épouse Kate et de leurs quatre enfants pour assister à cet hommage. « Ma femme, Kate, et mes quatre enfants sont venus assister au dévoilement, et ce fut un moment de fierté pour nous tous », a conclu l’attaquant.