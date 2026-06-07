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Tottenham essuie un nouveau refus ! Brighton a rejeté une deuxième offre pour le défenseur Jan Paul van Hecke, tandis que son PDG lance un avertissement à ses rivaux de Premier League
Brighton maintient fermement sa demande d'une indemnité de 50 millions de livres sterling.
Paul Barber, le PDG de Brighton, a confirmé que Tottenham a récemment essuyé deux refus après avoir tenté de recruter Van Hecke. Le défenseur de 25 ans est devenu une cible prioritaire pour les Spurs, qui cherchent à renforcer une arrière-garde qui a failli leur coûter leur place en Premier League la saison dernière. Bien que Van Hecke entame la dernière année de son contrat, le club du sud de l’Angleterre réclame un transfert avoisinant les 50 millions de livres sterling.
Interrogé sur talkSPORT, le dirigeant s’est exprimé sans détour : « Nos meilleurs joueurs suscitent toujours beaucoup d’intérêt, et c’est évidemment le cas de Jan Paul. Nous avons clairement indiqué que cet intérêt existe depuis un certain temps et qu’il provient de plusieurs sources. Oui, nous avons rejeté une offre de Tottenham au cours de la semaine dernière, ou plutôt deux offres », a-t-il révélé.
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Le modèle des Seagulls et leurs ambitions européennes
Brighton adopte une position ferme sur le marché des transferts : pas de départ sans indemnité à la hauteur de ses exigences. Cette stratégie s’inscrit dans sa planification à long terme et dans la préparation de sa première campagne européenne. Qualifié pour une compétition continentale, l’entraîneur Fabian Hurzeler dispose ainsi d’un effectif suffisamment profond et talentueux pour rivaliser sur tous les tableaux. Le directeur sportif Paul Barber l’assure : tout départ doit satisfaire aux critères financiers du club tout en préservant la compétitivité de l’équipe.
Barber a expliqué : « Sur ce plan, le départ doit convenir à tout le monde : au club comme au joueur. Nous devons être en mesure de réaliser les meilleurs transferts possibles pour respecter notre modèle et aussi pour nous assurer que nous soutenons Fabian, car une autre grande saison l'attend. Il a passé deux saisons en Premier League, il a terminé huitième à chaque fois, et cette fois-ci, nous avons eu la chance de nous qualifier pour une compétition européenne. »
Hurzeler mise sur un subtil équilibre entre expérience et jeunesse.
En refusant de brader leur joueur, les Seagulls envoient un message clair à leurs concurrents de Premier League. Liverpool et Newcastle seraient également sur les rangs pour recruter Van Hecke, mais Brighton n’a aucune intention de se séparer précipitamment d’un élément devenu international néerlandais depuis son arrivée en provenance du NAC Breda pour 2 millions de livres sterling en 2020. Barber a insisté sur la nécessité de trouver le bon équilibre entre jeunes talents et expérience afin de poursuivre la progression du club au classement.
Résumant la position du club, Barber a ajouté : « Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition, tout en faisant de bonnes performances en Premier League. Pour cela, nous devons offrir à Fabian le meilleur effectif possible et trouver le bon équilibre entre les jeunes talents que nous aimons recruter et former, et les joueurs d’expérience comme Pascal Gross, capables de nous faire franchir un cap dans chaque compétition. C’est un exercice d’équilibriste, et nous travaillons déjà pour y parvenir cet été. »
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La crise défensive de Tottenham et l’incertitude concernant Romero
Le recrutement de Van Hecke s’inscrit dans un contexte de profondes mutations au Tottenham Hotspur Stadium. Après une saison où le club a évité la relégation de justesse, avec seulement deux points d’avance, la direction cherche désespérément à renforcer la stabilité de sa défense. Alors qu’elle a déjà recruté Andy Robertson en libre et qu’elle est sur le point de conclure avec Marcos Senesi, l’avenir du capitaine Cristian Romero reste un sujet de discussion majeur parmi les supporters.
La discipline de l’Argentin a posé problème : il a manqué six matchs pour suspension la saison dernière, des rencontres durant lesquelles les Spurs ont peiné à obtenir des résultats. De nouvelles tensions sont apparues lorsque le capitaine est rentré en Argentine avant la rencontre décisive contre Everton lors de la dernière journée, alors qu’il soignait une blessure. L’intérêt de l’Atlético Madrid ayant déjà été signalé, les Spurs pourraient voir en Van Hecke un pilier à long terme d’une défense remaniée.