Tottenham essuie un nouveau refus ! Brighton a rejeté une deuxième offre pour le défenseur Jan Paul van Hecke, tandis que son PDG lance un avertissement à ses rivaux de Premier League

Paul Barber, le PDG de Brighton, a confirmé que Tottenham a récemment essuyé deux refus après avoir tenté de recruter Van Hecke. Le défenseur de 25 ans est devenu une cible prioritaire pour les Spurs, qui cherchent à renforcer une arrière-garde qui a failli leur coûter leur place en Premier League la saison dernière. Bien que Van Hecke entame la dernière année de son contrat, le club du sud de l’Angleterre réclame un transfert avoisinant les 50 millions de livres sterling.

Interrogé sur talkSPORT, le dirigeant s’est exprimé sans détour : « Nos meilleurs joueurs suscitent toujours beaucoup d’intérêt, et c’est évidemment le cas de Jan Paul. Nous avons clairement indiqué que cet intérêt existe depuis un certain temps et qu’il provient de plusieurs sources. Oui, nous avons rejeté une offre de Tottenham au cours de la semaine dernière, ou plutôt deux offres », a-t-il révélé.