WBC侍ジャパン韓国戦の先発投手は？日本代表の先発予想とローテーション

2026年のWBCで注目を集めるカードのひとつが、日本代表「侍ジャパン」と韓国代表の対戦だ。アジアの強豪同士による伝統的なライバル対決として、過去の大会でも数々の名勝負が繰り広げられてきた。

本記事では、WBC2026韓国戦の先発投手を予想する。

WBC2026韓国戦の先発投手は？

Getty Images

2026年3月7日(土)に開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)1次ラウンド第2戦、日本代表「侍ジャパン」と韓国代表の一戦では、菊池雄星(エンゼルス)が先発を務める。

井端弘和監督率いる侍ジャパンは、1次ラウンドの先発ローテーションとして「山本由伸(台湾戦)→菊池雄星(韓国戦)→菅野智之(オーストラリア戦)→伊藤大海(チェコ戦)」という順番を基本プランとして準備していると報じられている。韓国戦はグループ突破を左右する可能性のある重要な試合であり、経験豊富なメジャーリーガーの菊池がマウンドを任される見込みだ。

菊池は最速159キロの直球を武器とする本格派左腕で、MLBでは通算1000奪三振以上を記録している実績を持つ。韓国打線にはイ・ジョンフ(ジャイアンツ)やムン・ボギョン(LG)など強力な打者が揃うが、球威のあるストレートとスライダーを軸に主導権を握る投球が期待される。

なお、WBCの規定により次戦の先発投手は前日の試合終了から30分以内に提出されるため、韓国戦の正式な先発発表は3月6日の台湾戦終了後に行われる予定だ。

また、1次ラウンドでは投手の球数制限が65球に設定されているため、菊池が先発した場合でも長いイニングを投げることは難しい。試合展開によっては宮城大弥(オリックス)や高橋宏斗(中日)といった実力派投手による継投リレーが想定されている。

WBC2026 韓国戦 先発投手予想

試合 先発投手(予想) 所属(2026年) 投打 日本 vs 韓国 菊池雄星 エンゼルス 左投左打

WBC2026の日本対韓国戦の放送・配信予定は？

Getty Images

2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)では、日本代表「侍ジャパン」と韓国代表が1次ラウンド・プールCで対戦する。試合は2026年3月7日(土)19時から東京ドームで行われる予定で、大会屈指の注目カードとして大きな関心を集めている。

この日韓戦を含むWBC2026の試合は、日本国内では動画配信サービスNetflixが独占配信を担当する。大会の1次ラウンドから決勝まで全47試合がライブ配信されるほか、試合終了後には見逃し視聴にも対応している。

日本対韓国戦の中継では、実況を山本健太アナウンサーが務め、解説には中田翔氏と和田毅氏が出演予定。ライバル対決として毎大会大きな盛り上がりを見せる日韓戦も、Netflixのライブ配信でリアルタイム視聴が可能となる。

なお、今大会は地上波テレビやNHK、BS/CSなどでの試合中継は予定されていない。テレビで観戦する場合も、スマートテレビやストリーミングデバイスを利用してNetflixを視聴する形となる。

WBC2026 日本vs韓国の放送・配信予定

項目 内容 試合日程 2026年3月7日(土)19:00 会場 東京ドーム ネット配信 Netflixで独占ライブ配信（見逃し配信あり） 実況 山本健太 解説 中田翔 / 和田毅 テレビ放送 地上波・NHK・BS/CSともに放送なし

Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

WBC 2026｜関連情報

【大会日程・結果】

【侍ジャパン】

【Netflix視聴】

【各国代表メンバー/ロースター】