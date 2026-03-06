侍ジャパンvs台湾の対戦成績は？日本が負けた試合はある？過去結果まとめ

WBC2026の初戦の3月6日(金)に、日本は台湾と対戦をする。
本記事では、侍ジャパンと台湾の通算対戦成績について紹介する。
侍ジャパンvs台湾の通算対戦成績は？日本が負けた試合はある？
野球日本代表(侍ジャパン)と台湾(チャイニーズ・タイペイ)は、アジアを代表するライバル同士として数多くの国際大会で対戦してきた。両国はWBCやプレミア12、オリンピックなどの主要大会をはじめ、各年代の代表チームでも対戦を重ねている。
日本と台湾の全世代・カテゴリーを含めた通算対戦成績は86勝30敗4分となっており、日本が大きく勝ち越している。特にトップチーム同士の対戦では、日本代表が長年高い勝率を維持してきた。
カテゴリー別の対戦成績を見ると、WBCやプレミア12、オリンピックなどの主要国際大会では日本が16勝5敗と優勢。またプロ選手が参加する大会でも20勝5敗1分と、日本がリードしている。
年代別では大学代表が8勝0敗と圧倒的な成績を残している一方、U-18やU-15世代では台湾も接戦を演じており、若い世代では拮抗した対戦が続いている。
|カテゴリー
|対戦成績
|通算(全カテゴリー)
|86勝30敗4分(勝率.741)
|主要国際大会(WBC・プレミア12・五輪など)
|16勝5敗
|プロ参加大会
|20勝5敗1分
|大学代表
|8勝0敗
|U-23/U-21
|3勝2敗
|U-18
|15勝13敗
|U-15
|15勝14敗2分
|U-12
|4勝7敗
|女子野球
|15勝0敗
近年のトップチーム同士の対戦で注目されたのが、2024年に開催された第3回WBSCプレミア12だ。この大会では日本と台湾が3度対戦し、日本が2勝を挙げたものの、決勝では台湾が4-0で勝利し優勝を果たした。
この敗戦により、侍ジャパンが国際大会で続けていた27連勝がストップ。さらに台湾にとっては、トップチームによる主要国際大会での史上初優勝という歴史的な勝利となった。
日本と台湾の対戦はこれまでも数々の名勝負を生んできた。2013年WBC第2ラウンドでは延長10回、4時間37分に及ぶ激闘の末、日本が4-3で逆転勝利。この試合は現在でもWBC屈指の名試合として語り継がれている。
侍ジャパンvs台湾の対戦日程は？
侍ジャパン(野球日本代表)と台湾(チャイニーズ・タイペイ)は、2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で再び対戦する予定だ。両チームは1次ラウンドのプールCに同組となっており、大会序盤から注目のカードが実現する。
次回の対戦は2026年3月6日(金)に開催予定。会場は東京ドームで、1次ラウンドの初戦として行われる。アジアを代表するライバル同士の対戦となることから、大会序盤から大きな注目を集める試合となりそうだ。
2026年WBCで予定されている侍ジャパンvs台湾の試合日程は以下の通り。
|大会
|ラウンド
|日程
|開始時間
|対戦カード
|会場
|2026 WBC
|1次ラウンド(プールC)
|2026年3月6日(金)
|19:00予定
|日本 vs 台湾
|東京ドーム
侍ジャパンvs台湾はどこで見れる？
侍ジャパン(野球日本代表)と台湾(チャイニーズ・タイペイ)が対戦する2026年WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)1次ラウンド・プールCの試合は、2026年3月6日(金)19:00から東京ドームで開催される。
この試合は、日本国内では動画配信サービス「Netflix」が独占ライブ配信を行う予定だ。2026年大会ではNetflixが全47試合の配信権を取得しており、侍ジャパンの試合を含めすべての試合をライブ配信および見逃し配信で視聴できる。
なお、前回大会(2023年WBC)ではテレビ朝日やTBS系列など地上波での中継が行われたが、2026年大会では地上波やBS/CSでのテレビ中継は予定されていない。またAmazon Prime VideoやABEMAなど他の配信サービスでも配信予定はなく、映像で視聴するにはNetflixの有料プランへの加入が必要となる。
Netflixでは「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」のすべてのプランでWBCの試合を視聴可能。ライブ配信だけでなく、試合終了後のオンデマンド(見逃し配信)にも対応しているため、リアルタイムで見られない場合でも後から試合をチェックできる。
2026年WBCの侍ジャパン戦を映像で視聴する方法はNetflixのみとなるため、大会期間中に視聴予定の人は事前にアカウント登録を済ませておくと安心だ。
【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信
Netflix
2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。
連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。
侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。
