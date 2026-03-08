侍ジャパンvsオーストラリアの通算対戦成績は？日本が負けた試合はある？歴代戦績まとめ

WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)をはじめ、国際大会で対戦機会の多いカードのひとつが「侍ジャパンvsオーストラリア」だ。アジア・オセアニア地域の強豪同士として、WBCや国際大会、強化試合などで幾度も顔を合わせてきた。

本記事では、侍ジャパンvsオーストラリアの通算対戦成績について紹介する。

侍ジャパンvsオーストラリアの通算対戦成績は？日本が負けた試合はある？

Getty Images

野球日本代表「侍ジャパン」とオーストラリア代表は、WBCやプレミア12、オリンピックなど国際大会を中心にこれまで数多く対戦してきたカードだ。アジア・オセアニア地域の強豪同士として長年対戦を重ねており、国際大会ではたびたび注目カードとなってきた。

これまでの通算対戦成績を見ると、日本が大きく勝ち越している。全世代を含めた日本対オーストラリアの通算成績は42勝13敗1分。さらに、トップチーム(フル代表)がプロ主体で臨んだ大会に限定すると17勝3敗となっており、日本が優勢な関係となっている。

ただし、日本が一度も負けていないわけではない。特にオリンピックではオーストラリアに苦戦した歴史があり、1996年アトランタ五輪と2004年アテネ五輪では敗戦を喫している。なかでも2004年アテネ五輪準決勝の敗戦は、日本の金メダルの夢を断った試合として知られている。

一方で、近年の主要大会では日本が優位に立っている。WBCでは2戦2勝、プレミア12でも2戦2勝と負けなし。さらに2018年や2022年の侍ジャパンシリーズなど強化試合でも連勝を続けており、近年は日本が安定した強さを見せている。

カテゴリ 日本 オーストラリア 引き分け 通算対戦成績(全世代) 42勝 13勝 1分 トップチーム(フル代表) 17勝 3勝 0分

WBC2026で日本とオーストラリアは対戦する？

Getty Images

2026年3月に開催される第6回WBCでは、野球日本代表「侍ジャパン」とオーストラリア代表が対戦する予定となっている。両チームは1次ラウンド・プールC(東京プール)に同組となっており、東京ドームで直接対決を迎える。

試合は2026年3月8日(日)19時プレーボール。WBCの中でも注目カードのひとつであり、日本にとっては1次ラウンド突破を左右する重要な一戦となる可能性がある。

また、この試合は天皇陛下が観戦される「天覧試合」となる予定で、国際大会の中でも特別な舞台として開催される見込みだ。東京ドームで行われる侍ジャパンの試合としても大きな注目を集める一戦となる。

WBC2026 日本vsオーストラリア 試合概要

項目 内容 試合 日本 vs オーストラリア 大会 2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC) ステージ 1次ラウンド プールC 日時 2026年3月8日(日)19:00開始 会場 東京ドーム 特記事項 天覧試合予定

WBC2026の日本対オーストラリア戦の放送・配信予定は？

2026年3月8日(日)に東京ドームで開催されるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)1次ラウンド・プールCの日本代表(侍ジャパン)対オーストラリア代表は、動画配信サービス「Netflix」が日本国内で独占ライブ配信を行う。

今大会のWBC本戦(1次ラウンド〜決勝)については、Netflixが日本国内の全試合の配信権を取得しており、地上波テレビでの生中継は予定されていない。侍ジャパン戦を含むすべての試合はインターネット配信で視聴する形となる。

日本対オーストラリア戦のライブ配信は2026年3月8日(日)18時から開始予定。試合開始は19時プレーボールとなる。実況は平川健太郎、解説には元メジャーリーガーの黒田博樹と元侍ジャパンの主力打者・内川聖一が名を連ねている。

また、ラジオではニッポン放送が『ニッポン放送ショウアップナイタースペシャル』として全国30局ネットで生中継を実施。実況を洗川雄司、解説を谷繁元信とAKI猪瀬が担当する予定となっている。

なお、WBC2026の本大会についてはテレビでの生中継は予定されておらず、Netflixでのライブ配信とラジオ中継が主な視聴手段となる。

WBC2026 日本vsオーストラリア 放送・配信予定

配信・放送 媒体 開始時間 実況 解説 Netflix インターネット配信 18:00〜 平川健太郎 黒田博樹 / 内川聖一 ニッポン放送 ラジオ中継 18:00頃〜 洗川雄司 谷繁元信 / AKI猪瀬

Netflixのお得な視聴方法

LYPプレミアム with Netflixの加入手順｜初めて加入する方は1カ月実質無料！

LINEヤフー株式会社

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのままで、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

現在、Netflix本体で「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」が実施されており、一見すると通常のNetflix単体契約の方が安く見える。ただし、LYPとの抱き合わせプランでは、LINE特典やYahoo!ショッピングのポイント優遇、PayPayポイント付与などを含めた実質価値で考えると、トータルではお得になる設計だ。動画視聴に加えて日常的にLINEやYahoo!サービスを利用するユーザーほど、メリットは大きくなる。

初めて登録する方は1カ月分の月額相当のPayPayポイントを付与しているため、実質1カ月無料でスタート可能。まずは以下の加入手順から登録してみよう。

【LYPプレミアム with Netflix 加入手順】

※「LYPプレミアム with Netflix」は、iOS版LINEバージョン26.1.0以上、Android版LINEバージョン26.1.1以上で利用可能。App StoreまたはGoogle PlayからLINEを最新バージョンにアップデートが必要。

LYPプレミアム with Netflixのプラン概要・特典内容

『LYPプレミアム with Netflix』は、動画配信サービスのNetflixとLYPプレミアムを組み合わせたセットプラン。Netflixの各料金プランと同額で契約でき、追加料金なしでLYPプレミアムの機能も利用できる点が大きな特徴となる。

LYPプレミアムでは、LINEの利便性を高めるさまざまな機能が提供されている。送信取消時に相手へ通知が届かない設定、対象スタンプの使い放題、写真・動画のバックアップ、アルバムへの動画保存、サブプロフィールの設定、アプリアイコンのカスタマイズなどが主な内容だ。日常的にLINEを利用するユーザーにとっては、動画視聴以外のメリットも得られる構成となっている。

LYPプレミアム with Netflixの料金・サービス比較

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD フルHD UHD 4K + HDR 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード台数 2台 2台 6台 視聴可能作品 一部制限あり 無制限 無制限 広告表示 あり なし なし LYPプレミアム特典 全特典利用可能 参考：単体月額(税込)

Netflix単体：広告つきスタンダード890円／スタンダード1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードは生年月日の登録が必要。

※高画質視聴は回線環境や利用端末の性能に左右される。

※アカウント共有は同居家族のみ対象。

【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

