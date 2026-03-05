Netflixの料金プラン3つを比較！どれが一番おすすめ？口コミ・評判と料金の違いをまとめ

Netflixは世界最大級の動画配信サービスとして、日本でも圧倒的な知名度を誇るVODだ。映画やドラマ、アニメ、ドキュメンタリーに加え、オリジナル作品も豊富にそろい、幅広いジャンルのコンテンツを楽しめる。

本記事では、Netflixの料金プラン3つを比較していく。

Netflixの料金プランは現在、「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類が用意されている。月額料金だけでなく、広告の有無や画質、同時視聴台数などの機能面にも違いがあり、利用スタイルによって最適なプランは変わる。

結論から言えば、コストを抑えて利用したい場合は「広告つきスタンダード」が最もコストパフォーマンスの高いプランとなる。一方、広告なしで快適に作品を楽しみたい場合は「スタンダード」、家族でアカウントを共有したり4K画質で映画やドラマを楽しみたい場合は「プレミアム」が適している。

広告つきスタンダードは月額料金が最も安く、フルHD画質と同時視聴2台に対応。1時間あたり数分程度の広告は入るものの、料金を抑えながらNetflixの人気作品を楽しめるのが特徴だ。

スタンダードは広告なしで全作品を視聴できるバランス型のプラン。同時視聴2台にも対応しているため、カップルや夫婦など複数人での利用にも適している。

プレミアムは4K UHD＋HDR画質と同時視聴4台に対応する最上位プラン。高画質テレビを利用している場合や、家族でアカウントを共有して使う場合にメリットが大きい。

以下では、2026年3月時点のNetflix料金プランを表で比較し、それぞれの違いを整理する。

項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 フルHD(1080p) フルHD(1080p) UHD4K＋HDR 広告 あり(1時間あたり約4分) なし なし 同時視聴台数 2台 2台 4台 ダウンロード 月15作品/1台 最大100作品/1台 最大100作品/1台 空間オーディオ 非対応 非対応 対応

Netflixの評判・口コミは？

Netflixは世界最大級の動画配信サービスとして、日本国内でも多くのユーザーに利用されているVODのひとつだ。映画やドラマ、アニメに加え、ここでしか見られないオリジナル作品を多数配信していることが特徴となっている。

実際の口コミを見ると、オリジナル作品のクオリティの高さやレコメンド機能の精度、再生プレイヤーの使いやすさなどが高く評価されている。一方で、月額料金の高さや無料体験がない点をデメリットとして挙げる声も見られる。

ここでは、Netflixの主な評判・口コミを「良い点」と「悪い点」に分けて整理する。

Netflixの良い評判・口コミ

オリジナル作品や独占配信作品のクオリティが高い（『イカゲーム』『ストレンジャー・シングス』『地面師たち』『極悪女王』など）

韓国ドラマや人気アニメのラインナップが充実している

視聴履歴をもとにしたレコメンド機能の精度が高い

オープニングスキップやエンディングスキップなど再生機能が充実

広告つきスタンダードプランは料金が安くコストパフォーマンスが高い

プロフィール分けやキッズアカウントなど家族利用にも対応している

Netflixの悪い評判・口コミ

他の動画配信サービスと比べて月額料金がやや高め

無料お試し期間（無料トライアル）がない

広告つきプランでは一部作品が視聴できない場合がある

広告つきプランはダウンロード数に制限がある

オリジナル作品中心のため、ジャンルによっては作品数が少ない

料金改定が比較的多いという声がある

Netflixに割引キャンペーンはある？

Netflixでは、2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の独占ライブ配信を記念し、「ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン」を期間限定で実施している。

対象となるのは新規登録者、または一定期間前に解約した元会員。キャンペーン期間中に登録すると、初月の月額料金が最大50％割引で利用できる。

対象プランは「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」の3種類。もっとも安い広告つきスタンダードは498円、スタンダードは795円、プレミアムは1,145円と、通常料金より大幅に安い価格でNetflixを体験できる。

なお、この割引は初月のみ適用されるキャンペーンであり、2ヶ月目以降は通常料金に戻る。また、通信キャリアのセットプランやギフトカード決済など、一部の支払い方法では対象外となる場合がある点には注意が必要だ。

さらに、WBCのライブ配信はNetflixの独占中継となるが、ライブ視聴時にはスタンダードやプレミアムプランでも広告が挿入される可能性がある。試合後のアーカイブ視聴では通常どおり広告なしで視聴可能となる。

キャンペーンの概要は以下の通り。

項目 内容 キャンペーン名 ワールドベースボールクラシック応援キャンペーン 実施期間 2026年2月19日10:00〜3月18日 対象者 新規登録者 / 2026年1月31日以前に解約した元会員 広告つきスタンダード 890円 → 498円 スタンダード 1,590円 → 795円 プレミアム 2,290円 → 1,145円 割引適用 初月のみ(2ヶ月目以降は通常料金) 対象外 既存会員 / キャリアセット契約 / ギフトカード・PayPal・アプリ決済

Netflixのお得なプランとは？実質初月無料も！

『Netflix』は公式サイト以外にも様々な経路で加入することが可能。プランによって、特典付与やポイントバックなどが行われることがある。

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

中でも注目なのが、『LYPプレミアム with Netflix』だ。同プランは通常時の『Netflix』公式サイト加入と同額(※非キャンペーン時)で提供されており、『Netflix』以外にも単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム(LINEのプレミアム会員)」が追加料金なく使用できる。

さらに、『LYPプレミアム with Netflix』は「LYPプレミアム」と「Netflix」の両方の登録が初めてかつ参加条件を満たしていた場合、会員費1か月分相当のPayPayポイントプレゼントするキャンペーンを終了日未定で実施。会員費1カ月分相当のPayPayポイントが登録2カ月後の中旬～下旬に付与されるため、最低3カ月は継続加入する必要があるが、その期間の合計額で比較すると『Netflix』公式サイトのキャンペーンを利用するよりも安く加入できる。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象。登録時はLINEアプリを最新バージョンにアップデートしてください。

※キャンペーン参加時には必ず公式サイトより特典内容と諸条件および注意事項をご確認ください。

■料金プラン・還元率

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信

Netflix

2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。

連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。

