NetflixのWBC中継に広告は入る？CMなしで視聴する方法はある？

2026年3月に開催されるWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)は、日本国内ではNetflixが全47試合を独占ライブ配信する。

本記事では、NetflixのWBC中継中の広告の有無やCMなしで視聴する方法について紹介する。

NetflixのWBC中継に広告は入る？

2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)は、日本国内ではNetflixが全47試合を独占ライブ配信する。スマートフォンやテレビ、タブレットなどさまざまなデバイスから視聴できる点もあり、多くの野球ファンが注目している。

Netflixといえば、スタンダードやプレミアムなどの上位プランでは広告なしで視聴できる点が特徴の動画配信サービスだ。しかしWBCのライブ配信に関しては、通常の作品配信とは仕様が異なり、契約しているプランに関係なく広告が挿入される。

つまり「広告つきスタンダード」「スタンダード」「プレミアム」のすべてのプランで、WBCのライブ中継では広告が表示される仕組みとなっている。広告は主にイニング間や投手交代など、プレーが止まっているタイミングで流れるよう設計されており、試合中のプレーに直接割り込むことは基本的にない。

また、広告が表示されるのはあくまでライブ配信時のみだ。試合終了後の見逃し配信(アーカイブ)については、スタンダードやプレミアムなど広告なしプランを契約している場合、通常どおり広告なしで視聴できる。

このように、NetflixのWBC中継ではすべてのプランで広告が挿入される仕様となっているが、試合の流れを妨げないタイミングで表示されるよう調整されている。ライブ配信ならではの特別な配信形式として理解しておきたい。

NetflixのWBC中継をCMなしで視聴する方法は？

WBCのライブ配信(生中継)を完全にCMなしで視聴する方法は用意されていない。広告は「広告つきスタンダード」だけでなく、「スタンダード」や「プレミアム」などの広告なしプランでも表示される仕組みとなっている。

ただし、広告が表示されるのはあくまでライブ配信時のみだ。試合中にプレーが途切れるタイミング、例えばイニング間や投手交代など、テレビ中継と同様の自然な場面で広告が流れるよう設計されており、プレー中に突然CMが入ることは基本的にない。

一方で、試合終了後に配信されるアーカイブ(見逃し配信)については、契約しているプランによって広告の有無が変わる。スタンダードプランやプレミアムプランを利用している場合は、アーカイブ視聴時には広告なしで試合を視聴できる。

反対に「広告つきスタンダードプラン」では、見逃し配信であっても広告が表示される仕様となっている。そのため、後から試合をじっくり広告なしで見たい場合は「スタンダード」または「プレミアム」を選ぶのが一般的だ。

リアルタイムで試合を楽しみたい場合は、どのプランを選んでも広告を完全に避けることはできない。そのためライブ視聴を目的とする場合は、料金が最も安い「広告つきスタンダードプラン」を選ぶという考え方もある。一方、CMなしで落ち着いて試合を見たい場合は、ライブ終了後のアーカイブを広告なしプランで視聴する方法が現実的な選択肢となる。

Netflixのお得なプランとは？実質初月無料も！

『Netflix』は公式サイト以外にも様々な経路で加入することが可能。プランによって、特典付与やポイントバックなどが行われることがある。

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

中でも注目なのが、『LYPプレミアム with Netflix』だ。同プランは通常時の『Netflix』公式サイト加入と同額(※非キャンペーン時)で提供されており、『Netflix』以外にも単体で月額650円(税込)かかる「LYPプレミアム(LINEのプレミアム会員)」が追加料金なく使用できる。

さらに、『LYPプレミアム with Netflix』は「LYPプレミアム」と「Netflix」の両方の登録が初めてかつ参加条件を満たしていた場合、会員費1か月分相当のPayPayポイントプレゼントするキャンペーンを終了日未定で実施。会員費1カ月分相当のPayPayポイントが登録2カ月後の中旬～下旬に付与されるため、最低3カ月は継続加入する必要があるが、その期間の合計額で比較すると『Netflix』公式サイトのキャンペーンを利用するよりも安く加入できる。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

※LYPプレミアム with NetflixはLINEアプリ26.1.0以降が対象。登録時はLINEアプリを最新バージョンにアップデートしてください。

※キャンペーン参加時には必ず公式サイトより特典内容と諸条件および注意事項をご確認ください。

■料金プラン・還元率

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

【まとめ】Netflixお得なプランの特徴・料金

『Netflix』加入プランのグレードごとに比較する各キャンペーンの違いは以下の通り。

【広告つきスタンダード】

比較項目 Netflix公式サイト LYPプレミアム with Netflix ドコモ爆アゲセレクション 月額(税込) 890円

(通常価格) 890円

(LYPプレミアムも利用可能) 890円 キャンペーン内容 初月498円

(44～50%割引) 初月890円分のPayPayポイント付与

(付与時期は登録2カ月後の中旬～下旬) [ドコモ MAX／ドコモ ポイ活 MAX]

dポイント122pt還元 [ドコモ ポイ活 20／ahamo／eximo／ギガホ]

dポイント81pt還元 [irumo／ギガライト]

- (月々｜最大3カ月間還元) 参加条件 ・新規登録者

・2026/2/1(日)8:59:59以前に解約した元会員 LYPプレミアム・Netflixに未加入 ドコモ対象料金プランへの加入 期間 3/18(木)まで 終了日未定 3/31(火)まで Netflixプランの特徴(共通) 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり

【スタンダード】

比較項目 Netflix公式サイト LYPプレミアム with Netflix ドコモ爆アゲセレクション 月額(税込) 1,590円

(通常価格) 1,590円

(LYPプレミアムも利用可能) 1,590円 キャンペーン内容 初月795円

(44～50%割引) 初月1,590円分のPayPayポイント付与

(付与時期は登録2カ月後の中旬～下旬) [ドコモ MAX／ドコモ ポイ活 MAX]

dポイント290pt還元 [ドコモ ポイ活 20／ahamo／eximo／ギガホ]

dポイント290pt還元(ドコモ光契約あり)

dポイント145pt還元(ドコモ光契約なし) [irumo／ギガライト]

dポイント145pt還元(ドコモ光契約あり)

- (ドコモ光契約なし) (月々｜最大3カ月間還元) 参加条件 ・新規登録者

・2026/2/1(日)8:59:59以前に解約した元会員 LYPプレミアム・Netflixに未加入 ドコモ対象料金プランへの加入 期間 3/18(木)まで 終了日未定 3/31(火)まで Netflixプランの特徴(共通) 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

【プレミアム】

比較項目 Netflixキャンペーン価格 LYPプレミアム with Netflix ドコモ爆アゲセレクション 月額(税込) 2,290円

(通常価格) 2,290円

(LYPプレミアムも利用可能) 2,290円 キャンペーン内容 初月1,145円

(44～50%割引) 初月2,290円分のPayPayポイント付与

(付与時期は登録2カ月後の中旬～下旬) [ドコモ MAX／ドコモ ポイ活 MAX]

dポイント417pt還元 [ドコモ ポイ活 20／ahamo／eximo／ギガホ]

dポイント417pt還元(ドコモ光契約あり)

dポイント209pt還元(ドコモ光契約なし) [irumo／ギガライト]

dポイント209pt還元(ドコモ光契約あり)

- (ドコモ光契約なし) (月々｜最大3カ月間還元) 参加条件 ・新規登録者

・2026/2/1(日)8:59:59以前に解約した元会員 LYPプレミアム・Netflixに未加入 ドコモ対象料金プランへの加入 期間 3/18(木)まで 終了日未定 3/31(火)まで Netflixプランの特徴(共通) 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

【3月開幕】WBC 2026はNetflixが全試合独占配信

Netflix

2026年3月に開幕するWORLD BASEBALL CLASSIC™(WBC)は、Netflixが日本国内で独占放映権を獲得。2026年大会は侍ジャパン戦を含め全試合が見られるのはNetflixだけとなる。

連覇を目指す侍ジャパンには、昨季のMLBワールドシリーズで躍動した大谷翔平、山本由伸（いずれもドジャース）や、今季からメジャーに挑戦する村上宗隆（ホワイトソックス）、岡本和真（ブルージェイズ）らスターが集結。NPBからも前回優勝メンバーの近藤健介や周東佑京（ソフトバンク）、牧秀悟（DeNA）ら豪華選手が選出されている。

侍ジャパンは3月6日(金)に1次リーグ東京ラウンドでチャイニーズ・タイペイとの初戦を迎える。

