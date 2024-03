Spid Betflag: Registrazione e Vantaggi

In questa pagina si analizzerà la procedura di registrazione a Betflag tramite Spid e i benefici ad essa collegati.

Sono sempre di più i siti scommesse Spid che stanno offrendo questa opzione di registrazione ai nuovi giocatori. In particolare Betflag incentiva la possibilità di registrarsi tramite questa procedura tramite l’erogazione di bonus specifici. Si vedrà nei paragrafi seguenti come fare per completare l’apertura di un account Betflag con Spid e le promozioni collegate.

Spid Betflag: Come funziona la registrazione

Il sito scommesse e casinò offre diverse opzioni per la registrazione Betflag. Il giocatore può scegliere se utilizzare il metodo tradizionale, la registrazione via Spid oppure tramite Carta di identità elettronica. Vediamo qui nel dettaglio i passaggi per registrarsi su Betflag via Spid:

Visitare il sito Betflag.it

Cliccare sulla voce Registrati

Selezionare Spid: sistema pubblico di identità digitale

A questo punto è possibile selezionare un Bonus Senza Deposito, utilizzare un codice promo Betflag e selezionare Entra con Spid

Dal menu a tendina sarà possibile scegliere il provider di Spid

Una volta reindirizzare al provider dello Spid basterà effettuare il login tramite username e password

Inserire l’eventuale codice promo Betflag nel campo dedicato

nel campo dedicato Prendere visione e accettare il contratto di gioco e l’informativa sulla privacy, nonché scegliere le preferenze sulle comunicazioni di marketing

Bonus Benvenuto Spid Betflag

Sono molteplici le promozioni offerte da Betflag ai nuovi utenti che si registrano sulla piattaforma di gioco. L’utente può scegliere tra i vari Bonus senza Deposito per le diverse categorie di gioco. In aggiunta, sarà possibile partecipare ad offerte di Benvenuto per scommesse, casinò e molto altro.

Vantaggi registrazione Betflag con Spid

I giocatori che optano per la registrazione tramite Spid, oltre ad avere la possibilità di completare la procedura di creazione del conto gioco in pochi istanti, hanno la possibilità di ottenere un bonus maggiorato, sia senza che con deposito, rispetto alla registrazione classica.

Bonus Scommesse Spid Betflag

Come anticipato, il bonus scommesse Spid offerto da Betflag è duplice. Si possono infatti scegliere un bonus alla registrazione e un bonus deposito per lo sport. Chiaramente, entrambi i bonus sono maggiorati rispetto a quelli ottenibili se si opta per la registrazione tradizionale. A ciascuno dei bonus disponibili si applicano termini e condizioni di gioco, quali tempi e volumi di rigioco e scommesse valide ai fini della conversione del bonus.

Bonus Casinò Spid Betflag

Anche per gli appassionati delle slot e del casinò, Betflag propone delle offerte di benvenuto vantaggiose se si opta per la registrazione con Spid. Il giocatore potrà infatti scegliere un bonus senza deposito e successivamente un bonus deposito per esplorare l’offerta di giochi del casinò.

Siti Spid oltre a Betflag

Domande Frequenti su Spid Betflag

La registrazione via Spid permette di ottenere un bonus più consistente?

Sì, gli utenti che si registrano a Betflag con Spid ottengono dei bonus incrementati rispetto alla registrazione manuale. Tuttavia, l’operatore offre la possibilità di usare un terzo metodo di registrazione, tramite Carta di identità elettronica. In questo caso i bonus sono ancora più ricchi.

Come posso registrarmi se non dispongo di credenziali Spid?

Su Betflag è possibile registrarsi tramite procedura classica, via Spid o per mezzo della CIE.

Chi non dispone di uno Spid può alternativamente usare una delle altre due procedure oppure aprire un account Spid presso uno dei provider.

È sicuro registrarsi tramite Spid?

Sì. La procedura di trasmissione dati via Spid è sicura sia per l’operatore che per il giocatore. Permette di velocizzare i tempi garantendo la massima trasparenza da entrambe le parti.