Sisal Spid: Registrazione in 1 minuto

In questa pagina analizzeremo la procedura di registrazione su Sisal tramite Spid. Forniremo informazioni sui relativi vantaggi.

Sono sempre di più i siti scommesse Spid, ovvero quegli operatori di scommesse e casinò online che offrono la possibilità di registrarsi tramite credenziali Spid e Sisal si colloca tra questi. Si tratta di un'opzione messa a disposizione dei clienti per velocizzare la creazione di un conto gioco.

Registrazione Sisal Spid: Come funziona

La registrazione ad un sito scommesse e casinò è il primo passaggio da compiere se si intende utilizzare i servizi offerti o partecipare alle promozioni attive. Qui vediamo come registrarsi a Sisal, optando però per la procedura velocizzata tramite Spid:

Visitare il sito Sisal.it Cliccare sulla voce Registrati Selezionare Registrati con Spid Digitare il proprio codice fiscale nel campo dedicato Scegliere l’identity provider Effettuare l’accesso con le proprie credenziali Digitare il codice promozionale Sisal nel campo dedicato, qualora se ne disponesse Leggere e accettare i termini di gioco

Vantaggi Registrazione Spid Sisal

Il beneficio che l’utente ottiene optando per la registrazione Sisal con Spid è la possibilità di risparmiare tempo. Infatti, i dati personali saranno trasmessi automaticamente al bookmaker e non sarà necessario inserire manualmente informazioni come nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, ecc.

Occorre tuttavia menzionare che, nel rispetto della normativa, sarà comunque necessario caricare una copia del documento d'identità entro 30 giorni dalla registrazione per finalizzare la convalida, anche se ci si è registrati su Sisal tramite Spid.

Bonus Benvenuto Sisal con Spid

Alla registrazione Sisal propone degli interessanti Bonus di Benvenuto Sisal per i nuovi utenti. In particolare, l’operatore offre un’interessante proposta per diverse categorie di gioco: scommesse, bingo, giochi di carte, lotterie, casinò, poker, e molto altro.

Sisal Spid Bonus Scommesse

Forse una tra le proposte più allettanti, si colloca il bonus scommesse. Chiaramente, raccomandiamo di prestare attenzione ai termini e le condizioni del bonus scommesse Sisal, così come per ogni altro, in quanto alcuni elementi come i tempi di gioco o i requisiti di rigioco, potrebbero essere fondamentali per partecipare alla promozione.

Sisal Spid Bonus Casinò

La promo per il casinò di Sisal prevede l’erogazione di un bonus per le slot a patto che vengano soddisfatti i requisiti di partecipazione. Tendenzialmente, l’offerta è commisurata all’importo del primo deposito effettuato sul nuovo conto gioco. Inoltre, potrebbero essere previsti dei tempi specifici entro cui effettuare il rigioco del bonus per lo sblocco del fun bonus in real bonus.

Domande Frequenti Sisal Spid

È necessario inviare un documento se mi registro con Spid su Sisal?

Sì, la procedura di registrazione viene velocizzata tramite Spid, ma resta l’obbligo di inviare una copia del documento d’identità a Sisal entro 30 giorni, pena l’invalidazione del conto.

Se mi registro tramite Spid ottengo un’offerta di benvenuto migliore?

Attualmente le welcome offer proposte da Sisal non sono collegate alla modalità di registrazione. Tuttavia, questo potrebbe cambiare in futuro. Pertanto, consigliamo di consultare il sito dell’operatore per info aggiornate.

Se non dispongo di Spid posso registrarmi a Sisal?

Certamente. La registrazione tramite Spid è solo una delle opzioni a disposizione del giocatore. In alternativa, l’utente potrà optare per la registrazione manuale dei dati personali online o aprire un conto presso un Sisal Matchpoint.