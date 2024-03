Goldbet Spid: Procedura di Registrazione e Vantaggi

In questa pagina vedremo la procedura per completare la registrazione su Goldbet tramite Spid e gli eventuali benefici ad essa collegati.

Sono ancora relativamente pochi i siti scommesse con registrazione Spid, ma Goldbet è tra questi. Il sito scommesse e casinò si propone come un portale all’avanguardia quando si tratta di abbracciare novità. Nei paragrafi che seguono vedremo come funziona la registrazione e quali sono i bonus offerti ai nuovi giocatori.

Goldbet Spid: come funziona la registrazione

Creare un account di gioco presso un sito online non è mai stato così semplice. Goldbet integra questa opzione alla tradizionale procedura di creazione del conto Goldbet, per i possessori di credenziali Spid. Vediamo quindi i passaggi per registrarsi sul sito scommesse:

Visitare il sito Goldbet.it Cliccare sulla voce Registrati Compilare il campo relativo al Codice Fiscale Scegliere Entra con Spid* (o registrazione classica se non si dispone di Spid e non si intende crearlo) Selezionare uno dei provider dello Spid Digitare username e password Inserire l’eventuale codice promozionale Goldbet nel campo dedicato Leggere e accettare le condizioni di utilizzo dei servizi offerti da Goldbet

*Goldbet potrebbe prevedere un bonus extra per gli utenti che si registrano via Spid

Vantaggi della registrazione su Goldbet via Spid

È indubbio che la completare l’apertura di un conto gioco su Goldbet via Spid impieghi pochi istanti. Il giocatore che sceglie questa modalità di registrazione, infatti, non dovrà digitare i propri dati anagrafici e di residenza né dovrà inserire le informazioni del proprio documento d’identità. Infatti, tutti i dati personali sono girati automaticamente al fornitore dei servizi di gioco per mezzo del login via Spid.

Bonus Benvenuto Goldbet Spid

Come altri siti di gioco d’azzardo, anche Goldbet prevede l’erogazione di promozioni di benvenuto agli utenti appena registrati. Talvolta potrebbe trattarsi di offerte alla registrazione, altre volte di veri e propri bonus deposito. In aggiunta, Goldbet potrebbe prevedere l’erogazione di un bonus extra per i giocatori registrati via Spid.

Bonus scommesse Spid Goldbet

Per gli amanti delle scommesse sportive, Goldbet mette a disposizione un bonus scommesse da utilizzare su scommesse specifiche entro termini prestabiliti. Tendenzialmente l'ammontare dipende dal primo o dai primi depositi effettuati.

Bonus casinò Spid Goldbet

Coloro che preferiscono dilettarsi ai giochi del casinò, potranno scegliere alla registrazione se optare per il bonus casinò Goldbet. Sia che il conto sia stato creato tramite Spid o meno, i giocatori potranno beneficiare delle promo di benvenuto. Come sempre, i bonus sono soggetti a termini e condizioni di riscatto che invitiamo a consultare attentamente.

Altri siti con Spid oltre Goldbet

Domande Frequenti su Goldbet Spid

Esiste un bonus aggiuntivo per i giocatori che si registrano con Spid?

Goldbet potrebbe di tanto in tanto prevedere l’erogazione di bonus extra per gli utenti che usano lo Spid alla registrazione. Per mantenersi aggiornati, raccomandiamo di consultare la pagina web dell’operatore.

L’eventuale bonus extra ottenibile tramite registrazione Spid può essere prelevato?

Tutti i bonus offerti da Goldbet, senza distinzione, sono regolati dai termini e condizioni di utilizzo. È importante consultarli prima di procedere al riscatto dell’offerta.

Quanto dura la procedura di registrazione via Spid?

Tendenzialmente è possibile creare un conto gioco via Spid su Goldbet in pochi istanti. Questo a patto che vi ricordiate le credenziali di accesso al vostro account Spid.