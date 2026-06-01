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Moataz Bellah El Hadedy

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Articles de Moataz Bellah El Hadedy
  1. xavi-alonso(C)Getty Images
    MercatoChelsea

    Chelsea rejette les offres pour un défenseur jugé « intouchable » par Alonso

    Selon les dernières informations, Chelsea aurait rejeté plusieurs approches concernant Josh Acheampong, jeune défenseur prometteur issu de son centre de formation, que le club souhaite conserver à long terme. Âgé de 20 ans, le joueur s’est imposé comme un élément clé du projet de Stamford Bridge, et la direction est déterminée à le maintenir dans l’ouest de Londres malgré l’intérêt grandissant de plusieurs rivaux de Premier League.

  5. Southampton v Bristol City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
    SouthamptonChampionship

    Southampton a publié un communiqué concernant l’affaire du « spygate »

    Southampton a publié un communiqué cinglant après la divulgation des motifs écrits de la commission d’arbitrage justifiant le rejet de son appel contre les sanctions de l’EFL. Si le club assume l’entière responsabilité de ses défaillances structurelles et de gestion lors du scandale du « Spygate », il critique vertement l’EFL et remet en cause l’intégrité ainsi que l’impartialité de membres de la commission, lesquels entretenaient, selon lui, des liens de longue date avec le rival Middlesbrough.

  6. FBL-ENG-LCUP-ARSENAL-NEWCASTLEAFP
    MercatoArsenal

    Selon les informations disponibles, Arsenal envisagerait de se séparer de Jesus dans le cadre d’un vaste plan de départs concernant au total quatre joueurs

    Mikel Arteta s’apprête à mener un vaste remaniement de l’effectif d’Arsenal cet été, exigeant du club une ambition sans faille pour demeurer parmi l’élite du football. Malgré le titre de champion d’Angleterre, la déception de la finale de la Ligue des champions a souligné la nécessité d’un renouveau à l’Emirates Stadium. Le club s’apprête ainsi à céder Gabriel Jesus pour 18 millions de livres sterling, première étape de la restructuration estivale menée par l’entraîneur.

  8. Cristiano Ronaldo Rodrygo Real MadridGetty/GOAL
    Real MadridLaLiga

    Rodrygo reçoit un cadeau de Ronaldo

    L’attaquant du Real Madrid, Rodrygo, a partagé un moment émouvant avec ses followers après avoir reçu un colis spécial de son idole de toujours, Cristiano Ronaldo. Le Brésilien, toujours indisponible en raison d’une longue blessure au genou, a ainsi reçu un message de soutien du légendaire international portugais.

  10. Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
    ArsenalLigue des Champions

    Odegaard félicite Marquinhos pour son geste envers Gabriel

    Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a salué la classe et l’esprit sportif du capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, après la finale de la Ligue des champions. Peu après que Gabriel Magalhaes a manqué un penalty décisif lors de la séance de tirs au but, offrant ainsi le trophée au PSG, Marquinhos a immédiatement laissé de côté les célébrations de son équipe pour réconforter son coéquipier en sélection, visiblement anéanti. Un geste que le milieu de terrain des Gunners a qualifié de marque d’un véritable gentleman.

  2. Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
    ArsenalChelsea

    Chelsea se moque sans ménagement d'Arsenal après sa défaite en finale de la Ligue des champions

    Chelsea n’a pas tardé à rappeler à Arsenal qui domine la capitale, après la cuisante défaite des Gunners en finale de la Ligue des champions samedi dernier. Alors que l’équipe de Mikel Arteta s’est inclinée face au Paris Saint-Germain, les Blues ont immédiatement investi les réseaux sociaux pour rappeler, sans ménagement, leur propre palmarès européen.

  3. FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP
    Paris Saint-GermainLigue des Champions

    Enrique et Marquinhos célèbrent la victoire du PSG face à Arsenal

    L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, et son capitaine Marquinhos ont savouré la gloire d'un deuxième sacre consécutif en Ligue des champions, acquis au terme d'une finale acharnée face à Arsenal, fraîchement couronné champion d'Angleterre. Au cœur des célébrations endiablées qui ont suivi la rencontre à Budapest, le technicien espagnol a qualifié ce triomphe de « encore plus impressionnant » que celui de l'année précédente, tandis que son capitaine brésilien saluait la profondeur du effectif et la mentalité d'élite du groupe.

  6. FBL-EUR-C3-PANATHINAIKOS-VIKTORIA PLZENAFP
    MercatoItalie

    Après l’élimination de l’Espagne au premier tour de la Coupe du monde, Rafael Benitez se positionnerait pour prendre les commandes de la sélection italienne

    Rafa Benitez, ancien entraîneur de Liverpool et du Real Madrid, émerge comme un candidat surprise pour le poste vacant de sélectionneur de l’Italie, après avoir manifesté son vif intérêt pour diriger les Azzurri. Le tacticien espagnol, actuellement sans club, a publiquement laissé entendre qu’il pourrait prendre les rênes de la Nazionale, alors que celle-ci cherche à se reconstruire après une période catastrophique sur la scène internationale.

  7. FBL-EUR-C1-PSG-TRAININGAFP
    FC BarceloneLaLiga

    Rafinha dévoile les méthodes « militaires » d’Enrique

    Luis Enrique est reconnu comme l’un des entraîneurs les plus exigeants sur le plan tactique du football mondial. Toutefois, l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Rafinha, vient de révéler l’intensité exceptionnelle du régime imposé par l’Espagnol. Le meneur de jeu brésilien, qui a évolué sous ses ordres au Celta Vigo puis au Camp Nou, admet que la préparation physique initiale de l’entraîneur était tout bonnement extrême.

  8. FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    MercatoFC Barcelone

    « Il faut aller de l'avant » : Rashford se bat pour son avenir au Barça malgré le départ de Gordon

    Prêté par Manchester United, Marcus Rashford privilégie un transfert définitif au FC Barcelone et ne se laisse pas déstabiliser par l’arrivée médiatique de son coéquipier en sélection, Anthony Gordon. L’attaquant de 29 ans s’appuie sur les assurances directes de l’entraîneur Hansi Flick, malgré la réticence du champion d’Espagne à exercer son option d’achat.

  9. FBL-EUR-C4-CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO-PODIUMAFP
    MercatoMilan AC

    Milan va rencontrer Glasner

    L'AC Milan a entamé des discussions avec l'ancien entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner, dans le cadre de sa recherche d'un successeur définitif à Massimiliano Allegri. Le technicien autrichien s'est imposé comme un candidat sérieux pour le poste vacant à San Siro après un passage couronné de succès en Premier League.

  10. TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRAAFP
    NeymarBrésil

    Ancelotti confirme la présence de Neymar au Mondial

    Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a fait le point sur la disponibilité de Neymar pour la prochaine Coupe du monde, affirmant que l’attaquant vedette demeure un maillon essentiel de son groupe malgré les interrogations persistantes sur sa condition physique. Les spéculations allaient bon train quant à l’état de forme de la star de Santos depuis son arrivée à la concentration de la sélection nationale alors qu’il était encore convalescent. Toutefois, le technicien italien a rapidement démenti toute velléité d’écarter le joueur de 34 ans de sa liste.

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