Moataz Bellah El Hadedy

Odegaard félicite Marquinhos pour son geste envers Gabriel

Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, a salué la classe et l’esprit sportif du capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, après la finale de la Ligue des champions. Peu après que Gabriel Magalhaes a manqué un penalty décisif lors de la séance de tirs au but, offrant ainsi le trophée au PSG, Marquinhos a immédiatement laissé de côté les célébrations de son équipe pour réconforter son coéquipier en sélection, visiblement anéanti. Un geste que le milieu de terrain des Gunners a qualifié de marque d’un véritable gentleman.