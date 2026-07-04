Vozinha révèle les éloges « incroyables » de Lionel Messi après la prestation héroïque du gardien du Cap-Vert face à l'Argentine

Vozinha rentre chez lui en héros après un tournoi marqué par une régularité extraordinaire entre les poteaux, terminant avec un pourcentage d'arrêts de 78,3 % sur les 74 tirs qu'il a dû affronter.

Le Cap-Vert a défyé tous les pronostics en se qualifiant devant des équipes comme l’Uruguay et l’Arabie saoudite, avant de tenir tête aux champions en titre lors d’un match qui restera longtemps gravé dans la mémoire de ses supporters.

« Nous avons affronté l’actuel champion du monde et nous avons joué d’égal à égal, voire mieux, et nous avons même eu l’occasion de gagner… Nous pouvons être très satisfaits et fiers », a déclaré Vozinha. « Bien sûr, nous sommes tristes, nous ne voulions pas que notre parcours s’arrête là, mais je suis très reconnaissant pour tout. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, tout le monde, le staff technique, la fédération et tous les supporters qui ont fait un effort considérable pour venir ici et nous soutenir.

« Mais à présent, il est temps de se tourner vers l’avenir, car de belles choses nous attendent. Nous possédons un groupe fantastique, des joueurs de grande qualité, et qui sait, avec un peu de chance, nous les verrons peut-être, ces jeunes, ces joueurs, évoluer dans les meilleurs championnats du monde. »