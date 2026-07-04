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Vozinha révèle les éloges « incroyables » de Lionel Messi après la prestation héroïque du gardien du Cap-Vert face à l'Argentine
Le Cap-Vert a poussé l'Argentine au bord de l'élimination
Le parcours du Cap-Vert en Coupe du monde s’est achevé comme prévu face à l’Argentine de Messi en seizièmes de finale, mais non sans une lutte acharnée qui s’est prolongée jusque dans les prolongations. Lionel Messi a ouvert le score dès la 29e minute, portant à 20 son total de buts en Coupe du monde. Mais les Cap-Verdiens ont refusé de céder, égalisant à deux reprises dans le temps réglementaire avant d’encaisser un troisième but décisif à la 111e minute, synonyme d’élimination.
Le héros incontesté de ce parcours remarquable du Cap-Vert a été le gardien Vozinha, auteur de 18 arrêts en quatre matches, dont une série d’interventions extraordinaires face à l’Argentine qui ont maintenu son équipe dans la course jusqu’à la toute fin.
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Vozinha raconte un échange émouvant avec Messi
Après la rencontre, Vozinha a confié à La Tercera avoir vécu un moment émouvant avec Lionel Messi, qui restera à jamais gravé dans sa mémoire. Le gardien a raconté l’échange : « Je suis allé voir Messi après le match. Il m’a pris dans ses bras et m’a dit : “Tu es formidable. Tes compatriotes peuvent être fiers de toi.” C’était incroyable. Entendre de tels mots de la part de Leo Messi compte énormément pour moi. »
Le gardien a ensuite sollicité un souvenir de cette confrontation : « Je l’ai remercié en lui disant : “Merci, Leo. Tu es le meilleur.” Puis je lui ai demandé si nous pouvions échanger nos maillots. Leo m’a répondu qu’il me le donnerait dans les couloirs après l’interview. »
Ses performances en tournoi confirment son statut de héros
Vozinha rentre chez lui en héros après un tournoi marqué par une régularité extraordinaire entre les poteaux, terminant avec un pourcentage d'arrêts de 78,3 % sur les 74 tirs qu'il a dû affronter.
Le Cap-Vert a défyé tous les pronostics en se qualifiant devant des équipes comme l’Uruguay et l’Arabie saoudite, avant de tenir tête aux champions en titre lors d’un match qui restera longtemps gravé dans la mémoire de ses supporters.
« Nous avons affronté l’actuel champion du monde et nous avons joué d’égal à égal, voire mieux, et nous avons même eu l’occasion de gagner… Nous pouvons être très satisfaits et fiers », a déclaré Vozinha. « Bien sûr, nous sommes tristes, nous ne voulions pas que notre parcours s’arrête là, mais je suis très reconnaissant pour tout. Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, tout le monde, le staff technique, la fédération et tous les supporters qui ont fait un effort considérable pour venir ici et nous soutenir.
« Mais à présent, il est temps de se tourner vers l’avenir, car de belles choses nous attendent. Nous possédons un groupe fantastique, des joueurs de grande qualité, et qui sait, avec un peu de chance, nous les verrons peut-être, ces jeunes, ces joueurs, évoluer dans les meilleurs championnats du monde. »
De joueur libre à icône mondiale
Après ses exploits lors du sensationnel match nul 0-0 du Cap-Vert contre l'Espagne en phase de poules, Vozinha est devenu l'une des révélations du tournoi, tant sur le terrain qu'en dehors. Arrivé au tournoi avec environ 50 000 abonnés sur Instagram, il a vu ce chiffre bondir à près de 14 millions en 24 heures, le temps pour les fans du monde entier de découvrir l’histoire remarquable de ce gardien de 40 ans, véritable vétéran du football.
Depuis, sa communauté n’a cessé de s’agrandir : son profil Instagram totalise aujourd’hui plus de 23,8 millions d’abonnés, une ascension fulgurante pour un gardien alors sans club, fraîchement parti de Chaves, formation de deuxième division portugaise, et la preuve éclatante que ses parades face à certains des plus grands noms du football ont propulsé son histoire sur le devant de la scène.
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