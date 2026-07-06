Belletti a vigoureusement démoli le mythe tenace selon lequel Ronaldinho aurait réussi uniquement grâce à son talent brut, sans efforts structurés en coulisses. L’ancien défenseur a insisté sur le fait que le légendaire meneur de jeu abordait sa préparation quotidienne avec un immense sérieux, contrairement à l’image publique.

« Ça n’en a pas l’air, mais Ronaldinho s’entraînait beaucoup, je vous le dis très sérieusement », a révélé Belletti, se remémorant les séances d’entraînement intensives en petits groupes sous le soleil catalan. « C’était un petit terrain, un espace restreint, et avec le ballon, il jouait en un contre un ou en deux contre deux, et il le faisait tous les jours, toutes les semaines. La puissance dont il devait faire preuve pour ces dribbles et pour continuer à progresser… Il ne simulait jamais ; il ne se jetait jamais par terre.

Grâce à son talent et à son travail, il a offert à des joueurs comme Neymar un modèle à suivre, et c’est exactement ce que Neymar a fait par la suite. »