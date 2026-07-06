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« Neymar perpétue l'héritage de Ronaldinho » - Un ancien international brésilien analyse l'influence du champion du monde 2002 sur le meilleur buteur de l'histoire, au lendemain d'une retraite chargée d'émotion
Neymar quitte la Seleção sur une défaite
Après l’élimination surprise du Brésil 2-1 contre la Norvège en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, Neymar a officiellement mis un terme à sa carrière internationale. L’attaquant emblématique quitte la Seleção en tant que meilleur buteur de l’histoire du pays, avec 80 réalisations et 59 passes décisives en 130 sélections.
Malgré ses records, certains estiment que son héritage reste en deçà de celui de Ronaldinho, champion du monde 2002, comme l’a suggéré l’ex-international Juliano Belletti.
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Selon Belletti, Neymar doit beaucoup à Ronaldinho.
L'ancien arrière droit du FC Barcelone et du Brésil, Belletti, a immédiatement réagi, offrant un éclairage unique fondé sur son vécu en coulisses aux côtés de Ronaldinho, en club comme en sélection. Selon lui, le style de Neymar constitue une évolution directe des bases révolutionnaires posées par son aîné.
« Je pense que Neymar fait ce que Ronaldinho a inventé et créé », a expliqué Belletti sur DAZN, rattachant le style moderne du Brésil à son ancien coéquipier. « Il a inventé beaucoup de choses : ce dribble avec le ballon si près du corps, la passe en retrait et la pichenette derrière le dos. En combinant tout cela avec la magie d’un Brésilien, je pense que Neymar puise ses racines là-dedans. »
Une puissance brute, sans artifice
Belletti a vigoureusement démoli le mythe tenace selon lequel Ronaldinho aurait réussi uniquement grâce à son talent brut, sans efforts structurés en coulisses. L’ancien défenseur a insisté sur le fait que le légendaire meneur de jeu abordait sa préparation quotidienne avec un immense sérieux, contrairement à l’image publique.
« Ça n’en a pas l’air, mais Ronaldinho s’entraînait beaucoup, je vous le dis très sérieusement », a révélé Belletti, se remémorant les séances d’entraînement intensives en petits groupes sous le soleil catalan. « C’était un petit terrain, un espace restreint, et avec le ballon, il jouait en un contre un ou en deux contre deux, et il le faisait tous les jours, toutes les semaines. La puissance dont il devait faire preuve pour ces dribbles et pour continuer à progresser… Il ne simulait jamais ; il ne se jetait jamais par terre.
Grâce à son talent et à son travail, il a offert à des joueurs comme Neymar un modèle à suivre, et c’est exactement ce que Neymar a fait par la suite. »
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La fin d’une époque
Neymar quitte la Coupe du monde sur une note décevante, tout comme la Seleção. Blessé, il a manqué les deux premiers matchs de la phase de groupes, avant de faire son retour lors de la victoire face à l’Écosse. Contre la Norvège, il est entré en jeu pour transformer un penalty en fin de match, sans pouvoir éviter l’élimination de son équipe.
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