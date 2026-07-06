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Neymar est accusé d'avoir « fait passer son ego avant le succès du Brésil », tandis qu'une légende allemande se dit « ravie » de l'élimination de l'équipe de Carlo Ancelotti en Coupe du monde
Aucune compassion pour la réaction de Neymar
Dans sa chronique pour Sky Germany, Matthäus n’a pas mâché ses mots au sujet de l’élimination du Brésil, écrivant sans détour : « Je me réjouis que le Brésil soit éliminé. Je ne supporte plus ces jérémiades et ces gesticulations. » Il a surtout fustigé le comportement de Neymar lors du penalty en fin de match, estimant que les pitreries de l’attaquant révélaient un problème plus profond au sein de l’équipe.
Pour Matthäus, la séquence était éloquente : « Au lieu d’exécuter rapidement le penalty, Neymar s’est disputé avec le gardien avant et après la frappe. Ce comportement révèle qu’il place son ego au-dessus de l’intérêt collectif », a-t-il écrit.
Le ballon a fini au fond des filets à la 10e minute du temps additionnel, mais ce but n’a fait qu’atténuer la défaite (2-1) après le doublé d’Erling Haaland.
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Les manœuvres brésiliennes sont contrariées par la solidité collective des Bleus.
Le défenseur norvégien Leo Ostigard a concédé un deuxième penalty en assénant un coup de coude imprudent à Casemiro. Plutôt que de le transformer aussitôt pour offrir à son équipe un mince espoir de remontée, Neymar a préféré s’engager dans un long échange avec le gardien norvégien, avant et après avoir envoyé le ballon au fond des filets.
Lorsque le ballon a franchi la ligne – à la 10e minute du temps additionnel –, le sort de la rencontre était scellé depuis longtemps, transformant ce qui aurait dû être un acte de maîtrise sous pression en un simple but d’adieu dans une partie déjà perdue.
Matthäus a alors dressé un parallèle sans détour avec la France, affirmant que le vestiaire tricolore fonctionnait selon des principes radicalement différents. « C’est complètement différent avec les Français », a-t-il déclaré. « Même des superstars comme Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont compris que le succès ne passe que par la cohésion de l’équipe. Lors de leur victoire 1-0 contre le Paraguay, ils se sont poussés jusqu’à leurs limites. »
Matthaus voyait la Norvège comme son outsider.
Cette victoire 2-1 qualifie la Norvège pour les quarts de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, un parcours qui repose autant sur une défense imposante que sur la menace offensive incarnée par Haaland. Le gardien Orjan Nyland, actuellement sans club, a été le grand héros de la première mi-temps, réalisant une série d’arrêts décisifs pour maintenir le score à égalité avant que le doublé de Haaland ne fasse basculer la rencontre en faveur de la Norvège.
Matthäus avait fait de la Norvège son outsider avant même le coup d’envoi, déclarant : « La Norvège était mon outsider avant même le début de la Coupe du monde. Elle a dominé l’Italie à deux reprises lors des qualifications, et elle vient d’éliminer le Brésil de la compétition. Elle compte dans ses rangs des joueurs exceptionnels comme Martin Odegaard, des stars de la Bundesliga comme Antonio Nusa, et une machine à marquer en la personne d’Erling Haaland. Mais elle a également bénéficié d’un peu de chance et d’un superbe gardien de but qui a assuré la victoire. »
Prochain rendez-vous : un choc de haut vol face à l’Angleterre en quarts de finale, qui viendra tester la solidité du groupe scandinave.
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Un rêve de Coupe du monde resté inachevé
Neymar a officiellement annoncé sa retraite internationale, mettant ainsi un terme à une carrière exceptionnelle qui le consacre meilleur buteur de l’histoire de la Seleção. En 130 sélections, l’attaquant a inscrit l’extraordinaire total de 80 buts et délivré 59 passes décisives. Cependant, malgré sa participation à quatre compétitions majeures, il quitte la scène sans avoir offert à son pays le sixième titre mondial tant convoité.
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