Dans sa chronique pour Sky Germany, Matthäus n’a pas mâché ses mots au sujet de l’élimination du Brésil, écrivant sans détour : « Je me réjouis que le Brésil soit éliminé. Je ne supporte plus ces jérémiades et ces gesticulations. » Il a surtout fustigé le comportement de Neymar lors du penalty en fin de match, estimant que les pitreries de l’attaquant révélaient un problème plus profond au sein de l’équipe.

Pour Matthäus, la séquence était éloquente : « Au lieu d’exécuter rapidement le penalty, Neymar s’est disputé avec le gardien avant et après la frappe. Ce comportement révèle qu’il place son ego au-dessus de l’intérêt collectif », a-t-il écrit.

Le ballon a fini au fond des filets à la 10e minute du temps additionnel, mais ce but n’a fait qu’atténuer la défaite (2-1) après le doublé d’Erling Haaland.







