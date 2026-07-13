Un arbitre néerlandais décède à 38 ans après avoir été écarté de la Coupe du monde

La Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) a confirmé samedi le décès de Rob Dieperink, exprimant sa profonde tristesse après la perte d’un membre éminent de son équipe d’arbitres. Respecté au plus haut niveau du football néerlandais, Dieperink arbitrait en Eredivisie depuis 2017 et avait récemment officié comme arbitre VAR lors de l’Euro 2024.

Dans un communiqué émouvant, la KNVB a déclaré : « Avec Rob, nous perdons un arbitre très apprécié, mais surtout un collègue bienveillant et dévoué. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui l’aimaient. Nous leur souhaitons beaucoup de force et de soutien pour surmonter cette grande perte. » La cause du décès de cet homme de 38 ans n’a pas encore été rendue publique.



