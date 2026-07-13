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Un arbitre néerlandais décède à 38 ans après avoir été écarté de la Coupe du monde
Le football néerlandais est en deuil.
La Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) a confirmé samedi le décès de Rob Dieperink, exprimant sa profonde tristesse après la perte d’un membre éminent de son équipe d’arbitres. Respecté au plus haut niveau du football néerlandais, Dieperink arbitrait en Eredivisie depuis 2017 et avait récemment officié comme arbitre VAR lors de l’Euro 2024.
Dans un communiqué émouvant, la KNVB a déclaré : « Avec Rob, nous perdons un arbitre très apprécié, mais surtout un collègue bienveillant et dévoué. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui l’aimaient. Nous leur souhaitons beaucoup de force et de soutien pour surmonter cette grande perte. » La cause du décès de cet homme de 38 ans n’a pas encore été rendue publique.
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Un rêve de Coupe du monde brisé prématurément
Selon BBC Sport, le décès de Dieperink intervient à un moment critique de sa carrière : il venait d’être retiré de la liste des officiels de la FIFA pour la prochaine Coupe du monde. Initialement sélectionné comme arbitre assistant vidéo (VAR) pour la compétition, il avait été écarté de l’équipe en mai, à la suite d’une enquête policière menée à Londres le mois précédent.
L’arbitre se trouvait alors à Londres pour officier en tant que VAR lors d’un match de Ligue Europa Conférence entre Crystal Palace et la Fiorentina, le 9 avril. Sa crédibilité a été entachée lorsque la Metropolitan Police a ouvert une enquête à la suite d’un incident survenu à Wellesley Road, à Croydon, entraînant son exclusion définitive du plus grand tournoi international de l’été.
Enquête policière conclue, poursuites abandonnées
Selon un communiqué de la police métropolitaine, Dieperink a été suspendu de ses fonctions à la FIFA après une enquête pour agression sexuelle. Les faits, signalés le 9 avril à Croydon, impliquaient un adolescent et ont conduit à l’interpellation d’un trentenaire.
Après avoir mené une enquête approfondie, examiné les images de vidéosurveillance et analysé les appareils numériques, les enquêteurs ont conclu que le seuil de preuve requis n’était pas atteint. Ils ont donc décidé de ne pas donner suite à l’affaire.
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Dieperink maintient qu’il est innocent
Avant son décès, Dieperink avait publiquement évoqué le fardeau que ces accusations avaient fait peser sur lui, soulignant qu’il avait été blanchi de toute faute. Dans une interview accordée au journal néerlandais De Telegraaf, il avait exprimé sa frustration : « Cela m’attriste profondément d’avoir été accusé à tort. Dès le début, j’ai pleinement coopéré à l’enquête policière et j’ai également fait preuve d’une transparence totale envers la FIFA, l’UEFA et la KNVB. »
Il a également exprimé sa déception quant à la décision de la FIFA, tout en se disant reconnaissant du soutien de sa fédération nationale durant cette période tumultueuse : « Je suis reconnaissant du soutien que j’ai reçu de la part de la KNVB et de la manière dont elle a géré cette affaire. Il est regrettable que la FIFA ait décidé de ne plus me nommer pour la Coupe du monde ; bien sûr, j’en suis déçu », a-t-il ajouté dans ses dernières déclarations publiques sur le sujet.
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