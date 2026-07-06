AFP
Traduit par
Jack Grealish obtiendra-t-il une seconde chance ? Le point sur son avenir à Manchester City après son prêt à Everton, alors qu’Enzo Maresca succède à Pep Guardiola à l’Etihad Stadium
Maresca bloque le départ de Grealish
Le départ de Jack Grealish de Manchester City, qui paraissait acquis, est pour l’instant gelé depuis l’arrivée de Maresca comme successeur de Pep Guardiola. Âgé de 30 ans, l’international anglais semblait promis à quitter définitivement l’Etihad Stadium cet été, après une saison passée en prêt.
Selon TEAMtalk, Maresca a signifié au conseil d’administration son intention d’évaluer personnellement l’ailier lors de la prochaine préparation estivale. Plutôt que d’autoriser une vente immédiate à faible valeur, le nouvel entraîneur italien est disposé à offrir à l’ancien capitaine d’Aston Villa une véritable chance de retrouver une place de choix dans son effectif.
- Getty Images Sport
Un terrain familier pour Maresca
Ce terrain n’est pas inconnu pour le nouvel entraîneur. Maresca a déjà travaillé aux côtés de Grealish comme adjoint de Guardiola, durant une période que beaucoup au club considèrent encore comme l’apogée du passage de l’ailier à City : 23 titularisations en Premier League, pour un total de 12 buts et passes décisives.
Maresca nourrit depuis longtemps un profond respect pour Grealish et reste convaincu que l’international anglais recèle encore un potentiel inexploité, supérieur à ce qu’il a pu montrer lors des dernières saisons sous Guardiola.
Le transfert à Everton est suspendu
Ce changement soudain à la tête du club a contraint Everton à reporter tout éventuel accord ultérieur, malgré son intérêt constant pour conserver Grealish dans ses rangs une saison de plus. Les Toffees restent très désireux de recruter ce meneur de jeu – éventuellement via un deuxième prêt consécutif – même après avoir finalisé un accord définitif avec le club pour signer le jeune ailier de Chelsea, Tyrique George.
Grealish a passé la saison dernière à redorer son blason à Goodison Park, s’imposant comme un créateur hors pair en inscrivant six passes décisives et deux buts en 18 titularisations en Premier League. Son ascension fulgurante n’a été interrompue que par une tragique fracture du pied qui a mis prématurément et malheureusement un terme à sa saison en championnat.
- Getty Images Sport
Pas de précipitation pour une décision finale
City n’exclut pas un départ de Jack Grealish et reste à l’écoute des offres jusqu’à la clôture du mercato, d’autant que l’international anglais entame la dernière année de son contrat. Toutefois, l’arrivée de Maresca a modifié la donne : le nouvel entraîneur souhaite d’abord se forger sa propre opinion sur le joueur avant de valider un éventuel transfert.
Un départ qui semblait acquis il y a peu se transforme désormais en seconde chance sous la houlette de Maresca, même si Everton, et peut-être d’autres clubs, restent en embuscade. Le feuilleton devrait se conclure tardivement dans le mercato, moment où l’on connaîtra enfin la destination de Grealish.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles