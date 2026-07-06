Jack Grealish obtiendra-t-il une seconde chance ? Le point sur son avenir à Manchester City après son prêt à Everton, alors qu’Enzo Maresca succède à Pep Guardiola à l’Etihad Stadium

Le départ de Jack Grealish de Manchester City, qui paraissait acquis, est pour l’instant gelé depuis l’arrivée de Maresca comme successeur de Pep Guardiola. Âgé de 30 ans, l’international anglais semblait promis à quitter définitivement l’Etihad Stadium cet été, après une saison passée en prêt.

Selon TEAMtalk, Maresca a signifié au conseil d’administration son intention d’évaluer personnellement l’ailier lors de la prochaine préparation estivale. Plutôt que d’autoriser une vente immédiate à faible valeur, le nouvel entraîneur italien est disposé à offrir à l’ancien capitaine d’Aston Villa une véritable chance de retrouver une place de choix dans son effectif.



