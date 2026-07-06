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Pourquoi les internationaux anglais Bukayo Saka, Declan Rice, Noni Madueke et Eberechi Eze seront absents du prochain match d’Arsenal – alors que les champions de Premier League préparent leur défense du titre pour la saison 2026-2027
Règle des trois semaines de congés obligatoires
Arsenal, actuel champion de Premier League, entamera sa préparation physique pour la saison 2026-2027 avec un effectif très réduit. Selon Football London, le groupe des internationaux anglais – Saka, Rice, Madueke et Eze – est officiellement forfait pour le premier match de l’été en raison de leurs engagements avec la sélection en Amérique du Nord.
En vertu des protocoles internes stricts relatifs au bien-être des joueurs, toute star internationale se voit automatiquement accorder une période de repos non négociable de trois semaines à l’issue de sa campagne en Coupe du monde. L’Angleterre ayant décroché son billet pour les quarts de finale, cette période de repos obligatoire va chevaucher le programme initial des déplacements estivaux du club.
- Getty Images Sport
Le parcours de l'Angleterre complique le programme estival d'Arsenal
Saka a contribué à la qualification de l'Angleterre pour les quarts de finale de la Coupe du monde en délivrant une passe décisive contre le Mexique. Il s'agissait seulement de sa deuxième titularisation dans le tournoi, alors qu'il gère toujours un problème au tendon d'Achille. Declan Rice est également aligné malgré ce que Thomas Tuchel a décrit comme une « douleur nerveuse importante aux ischio-jambiers », tandis qu'Eberechi Eze et Noni Madueke ont été largement utilisés par l'Angleterre tout au long de la compétition.
Prochaine étape : un affrontement avec la Norvège samedi, après l’élimination du Brésil, un succès déjà considéré comme l’un des moments les plus historiques du sport anglais, avec Martin Ødegaard parmi les joueurs les plus en vue.
Le calendrier de la pré-saison est menacé.
En cas d’élimination de l’Angleterre le 11 juillet, les Gunners concernés bénéficieront de trois semaines de congé, ce qui les privera d’une partie de la préparation estivale du club. Arsenal lancera son stage estival face à Gérone le 1^(er) août.
Si Saka, Rice, Eze ou Madueke atteignent les demi-finales, ils rateront très probablement aussi le deuxième match de pré-saison contre le Real Betis, programmé le 5 août à Dublin.
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Arteta devrait donner leur chance à plusieurs jeunes joueurs.
En raison de l’indisponibilité de nombreux joueurs de l’équipe première, Mikel Arteta devrait convoquer des joueurs de complément et des jeunes pour les déplacements en Espagne et en République d’Irlande. Une pratique courante à Arsenal, qui utilise traditionnellement le programme estival pour offrir aux jeunes l’occasion de s’illustrer chez les seniors.
Ces matchs de pré-saison pourraient aussi servir de vitrine à des joueurs dont l’avenir reste flou. Ethan Nwaneri, 19 ans, a passé une partie de la saison en prêt à Marseille et son avenir à long terme demeure indéfini, malgré la signature d’un nouveau contrat courant jusqu’en 2025.
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