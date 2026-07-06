Arsenal, actuel champion de Premier League, entamera sa préparation physique pour la saison 2026-2027 avec un effectif très réduit. Selon Football London, le groupe des internationaux anglais – Saka, Rice, Madueke et Eze – est officiellement forfait pour le premier match de l’été en raison de leurs engagements avec la sélection en Amérique du Nord.

En vertu des protocoles internes stricts relatifs au bien-être des joueurs, toute star internationale se voit automatiquement accorder une période de repos non négociable de trois semaines à l’issue de sa campagne en Coupe du monde. L’Angleterre ayant décroché son billet pour les quarts de finale, cette période de repos obligatoire va chevaucher le programme initial des déplacements estivaux du club.