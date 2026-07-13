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Xabi Alonso confirme son intérêt pour Alejandro Garnacho, alors que Chelsea s’apprête à vendre l’ailier, un an seulement après son arrivée en provenance de Manchester United
Alonso ouvre la porte à un départ de Garnacho
Alonso a laissé entendre que l’aventure de Garnacho à Chelsea est quasiment terminée après une seule saison décevante. Interrogé sur l’avenir du joueur, le nouvel entraîneur a refusé de garantir sa place dans ses plans, précisant que les discussions avec la direction concernant un transfert étaient déjà bien avancées.
Confirmant que l’ailier suscite l’intérêt d’autres clubs, notamment de l’AS Rome en Serie A, Alonso est resté évasif mais honnête quant à la situation actuelle. « La situation est la suivante : nous avons discuté avec les directeurs sportifs, et d’autres clubs s’intéressent à lui. Voyons donc comment cela évolue, mais j’espère que cela se terminera de la meilleure façon possible pour toutes les parties », a déclaré Alonso aux journalistes, selon des propos rapportés par The Telegraph.
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Une première saison difficile dans l’ouest londonien
Recruté 40 millions de livres sterling à Manchester United l’été dernier, Garnacho devait être le coup de génie de Chelsea. Mais le transfert n’a pas tenu ses promesses. Âgé de 22 ans, l’attaquant n’a inscrit qu’un seul but en Premier League lors de l’exercice 2025-2026, contribuant à la 10^e place décevante des Blues. Ses performances insuffisantes l’ont également exclu de la sélection argentine pour la Coupe du monde.
Les contraintes financières, liées à une saison sans coupe européenne, accentuent encore la pression sur le club. Manchester United, détenteur d’une clause de 10 % sur toute revente future, restera donc un acteur clé des négociations. Après des pertes record, la nouvelle direction de Cobham fait de la réduction de l’effectif et de la récupération de fonds une priorité.
Chelsea insiste pour que le transfert soit définitif.
Malgré ses difficultés actuelles en Angleterre, Garnacho suscite toujours un vif intérêt en Italie. Naples, la Juventus et l’AC Milan suivent de près l’ailier, tandis que l’AS Rome souhaite l’accueillir en prêt.
Chelsea a toutefois clairement fait connaître sa position : les responsables du recrutement ne souhaitent pas étudier la moindre proposition de prêt et insistent sur un transfert définitif afin de récupérer l’argent investi dans le joueur.
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Construire une nouvelle ère à Stamford Bridge
Malgré les départs annoncés, Alonso se concentre sur une refonte culturelle profonde du club. Sous contrat pour quatre ans, l’Espagnol a pour mission de ramener Chelsea en Ligue des champions et de redonner au club son niveau de prétendant au titre. Il insiste : le travail commence immédiatement pour effacer le souvenir d’une saison 2025-2026 catastrophique.
« Nous repartons de zéro », a expliqué l’entraîneur. « Bien sûr, c’est un objectif (retrouver l’Europe). Mais pour y parvenir, il faut faire beaucoup de choses correctement et s’impliquer dans ce processus : la manière dont nous voulons jouer, l’image que nous voulons renvoyer, et la façon dont nous voulons aborder chaque match, où que nous jouions. C’est mon travail. Bien sûr, nous voulons y parvenir, et l’avenir nous le dira. Mais nous sommes ambitieux, et nous devons simplement faire preuve de cette énergie, de cette ambition, ainsi que de cette soif de réussite. »
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