Xabi Alonso confirme son intérêt pour Alejandro Garnacho, alors que Chelsea s’apprête à vendre l’ailier, un an seulement après son arrivée en provenance de Manchester United

Alonso a laissé entendre que l’aventure de Garnacho à Chelsea est quasiment terminée après une seule saison décevante. Interrogé sur l’avenir du joueur, le nouvel entraîneur a refusé de garantir sa place dans ses plans, précisant que les discussions avec la direction concernant un transfert étaient déjà bien avancées.

Confirmant que l’ailier suscite l’intérêt d’autres clubs, notamment de l’AS Rome en Serie A, Alonso est resté évasif mais honnête quant à la situation actuelle. « La situation est la suivante : nous avons discuté avec les directeurs sportifs, et d’autres clubs s’intéressent à lui. Voyons donc comment cela évolue, mais j’espère que cela se terminera de la meilleure façon possible pour toutes les parties », a déclaré Alonso aux journalistes, selon des propos rapportés par The Telegraph.



