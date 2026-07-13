Dans un rebondissement spectaculaire, le transfert tant attendu d’Ederson à Manchester United a échoué. Tout le monde s’attendait à ce que le joueur de 27 ans rejoigne le géant de la Premier League, mais l’opération a buté sur un obstacle de dernière minute. L’accord a été annulé alors même que le joueur avait déjà passé les examens médicaux d’usage.

L’échec de ce transfert laisse l’ancien joueur de Salernitana dans l’incertitude, alors qu’il s’était préparé à quitter Bergame pour Manchester. La rupture des négociations avec les Red Devils a toutefois immédiatement attiré l’attention d’autres grands clubs européens.



