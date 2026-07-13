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Ruben Amorim s’apprête à recruter une ancienne cible de Manchester United, tandis que l’AC Milan fond sur Ederson après l’échec de son transfert en Premier League
Le transfert à Manchester United est officiellement abandonné.
Dans un rebondissement spectaculaire, le transfert tant attendu d’Ederson à Manchester United a échoué. Tout le monde s’attendait à ce que le joueur de 27 ans rejoigne le géant de la Premier League, mais l’opération a buté sur un obstacle de dernière minute. L’accord a été annulé alors même que le joueur avait déjà passé les examens médicaux d’usage.
L’échec de ce transfert laisse l’ancien joueur de Salernitana dans l’incertitude, alors qu’il s’était préparé à quitter Bergame pour Manchester. La rupture des négociations avec les Red Devils a toutefois immédiatement attiré l’attention d’autres grands clubs européens.
- AFP
Amorim fixe sa cible prioritaire
Selon Calciomercato, le nouvel entraîneur du Milan, Amorim, n’a pas perdu de temps pour identifier les joueurs capables de remodeler le milieu de terrain des Rossoneri. Le technicien portugais serait un grand admirateur d’Ederson et le considérerait comme la recrue « de rêve » pour ancrer sa nouvelle équipe à San Siro. L’arrivée d’Amorim marque un tournant dans la stratégie de recrutement, désormais axée sur des joueurs ayant fait leurs preuves en Serie A.
La direction milanaise a déjà pris contact avec l’Atalanta pour étudier la faisabilité de cette opération. Ederson s’est imposé comme l’un des milieux de terrain centraux les plus fiables et les plus dynamiques de l’élite italienne, un profil parfaitement adapté aux exigences tactiques d’Amorim, alors que le club vise un nouveau Scudetto.
L'Atalanta a fixé un prix de vente élevé
Si Milan souhaite conclure un accord, il devra composer avec la réputation de négociateur exigeant de l’Atalanta. Le club de Bergame évalue actuellement son milieu de terrain à environ 50 millions d’euros. Toutefois, la situation contractuelle à Bergame pourrait profiter au Milan.
Le contrat actuel d’Ederson expire en juin 2027, et selon certaines rumeurs, l’Atalanta pourrait être contrainte de revoir ses exigences à la baisse si aucun accord de prolongation n’est trouvé. Le club nerazzurri est conscient que la valeur du joueur pourrait diminuer à l’approche de la dernière année de son contrat, ce qui offrirait au Milan une opportunité de négocier un montant de transfert plus avantageux.
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Amorim prépare un coup audacieux contre United
Aux côtés d’Ederson, Amorim cherche activement à retrouver son ancien arrière latéral de Manchester United, Noussair Mazraoui. Le technicien portugais, qui a pris les rênes des Rossoneri le mois dernier après le départ de Massimiliano Allegri, aurait fait savoir à la direction du club que l’international marocain constituait une recrue prioritaire pour renforcer sa défense.
Recruté pour 17 millions de livres sterling en provenance du Bayern Munich en 2024, le latéral marocain s’est rapidement imposé comme un élément clé à Old Trafford, cumulant 77 apparitions grâce à sa polyvalence sur toute la ligne défensive.
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