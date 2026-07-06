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Jamal Musiala a subi une nouvelle intervention chirurgicale, et le Bayern Munich a indiqué le calendrier de son retour à la compétition
Opération programmée pour Musiala
Le Bayern Munich a confirmé que Jamal Musiala a subi une intervention chirurgicale mineure et programmée après son élimination de la Coupe du monde. Cette procédure n’est pas liée à une nouvelle blessure survenue lors du tournoi nord-américain, mais s’inscrit dans le protocole médical établi suite à sa grave lésion estivale.
Le club bavarois a précisé dans un communiqué officiel que cette intervention s’inscrivait dans le protocole médical standard suite à la grave blessure subie par l’attaquant l’été dernier. Si l’annonce d’une nouvelle opération peut d’abord inquiéter les supporters de l’Allianz Arena, le club a tenu à rassurer en indiquant qu’il s’agissait d’une étape planifiée de longue date et délibérément reportée à la trêve suivant le tournoi.
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Le Bayern annonce un calendrier pour son retour
Le calendrier de l'intervention chirurgicale a été conçu pour que le joueur de 23 ans ne manque pas une partie importante de la saison 2026-2027. En répondant à cette nécessité médicale pendant la trêve estivale, le Bayern estime avoir ouvert la voie à Musiala pour qu'il puisse démarrer sur les chapeaux de roue lorsque la saison battra son plein.
Selon le club, cette intervention lui permettra de suivre un « programme clairement structuré » durant la préparation estivale, afin qu’il soit opérationnel et au meilleur de sa forme pour le premier match officiel du Bayern, offrant ainsi un atout majeur aux préparatifs de l’équipe.
Une blessure grave qui a compromis toute une saison
La saga des blessures de Musiala a connu un nouveau rebondissement lorsque l’international allemand a subi une fracture du péroné accompagnée d’une luxation de la cheville, suite à un choc violent avec Gianluigi Donnarumma, alors gardien du Paris Saint-Germain, lors du quart de finale de la Coupe du monde des clubs disputé à l’été 2025. L’incident est survenu en première période, et le PSG l’a finalement emporté 2-0. L’attaquant bavarois a été évacué sur civière puis conduit à l’hôpital, sous les yeux médusés des joueurs des deux équipes, Donnarumma compris, manifestement affecté par la scène.
Le Bayern avait alors confirmé que Musiala serait indisponible pendant une longue période, le délai de récupération étant estimé entre quatre et six mois, ce qui l’a écarté des terrains pendant une grande partie du début de la saison 2025-2026 avec le club bavarois. L’attaquant a subi avec succès une intervention chirurgicale peu après son retour en Allemagne, avant d’entamer un long processus de rééducation. Ce parcours a connu un nouveau revers en mars en raison de douleurs au niveau du tendon touché, retardant ainsi son retour complet au niveau de forme qu’il affichait avant sa blessure.
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Il peine à retrouver son rythme
De retour sur les terrains, Jamal Musiala n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Le jeune attaquant doit désormais affronter une concurrence acharnée pour s’imposer dans le onze de départ de Vincent Kompany, face à Michael Olise, Luis Díaz et Serge Gnabry, tous trois profitant de sa longue absence pour s’installer dans le couloir offensif. Le staff technique du Bayern a multiplié les appels à la patience auprès des supporters et des médias, soulignant que le joueur restait encore en retrait de sa pleine forme.
Le débat a resurgi lors de la Coupe du monde : l’ancien coach de Liverpool, Jürgen Klopp, a proposé d’aligner Deniz Undav à la place de Musiala pour le match d’ouverture de l’Allemagne contre Curaçao, invoquant le manque de temps de jeu récent du joueur. La légende allemande Lothar Matthäus a vivement critiqué cette suggestion, estimant qu’elle manquait de tact envers un joueur encore en quête de confiance. Malgré ces réserves, Musiala a été aligné d’entrée lors de trois des quatre rencontres de l’Allemagne en Coupe du monde, inscrivant son unique but face à Curaçao avant que la Mannschaft ne soit éliminée en seizièmes de finale par le Paraguay, au terme d’une séance de tirs au but.
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