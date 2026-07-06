De retour sur les terrains, Jamal Musiala n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Le jeune attaquant doit désormais affronter une concurrence acharnée pour s’imposer dans le onze de départ de Vincent Kompany, face à Michael Olise, Luis Díaz et Serge Gnabry, tous trois profitant de sa longue absence pour s’installer dans le couloir offensif. Le staff technique du Bayern a multiplié les appels à la patience auprès des supporters et des médias, soulignant que le joueur restait encore en retrait de sa pleine forme.

Le débat a resurgi lors de la Coupe du monde : l’ancien coach de Liverpool, Jürgen Klopp, a proposé d’aligner Deniz Undav à la place de Musiala pour le match d’ouverture de l’Allemagne contre Curaçao, invoquant le manque de temps de jeu récent du joueur. La légende allemande Lothar Matthäus a vivement critiqué cette suggestion, estimant qu’elle manquait de tact envers un joueur encore en quête de confiance. Malgré ces réserves, Musiala a été aligné d’entrée lors de trois des quatre rencontres de l’Allemagne en Coupe du monde, inscrivant son unique but face à Curaçao avant que la Mannschaft ne soit éliminée en seizièmes de finale par le Paraguay, au terme d’une séance de tirs au but.