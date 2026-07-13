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Xabi Alonso se dit prêt à relever le « défi » de Chelsea, alors que le nouvel entraîneur s’apprête à effectuer son retour très attendu en Premier League
Une opportunité en or à Stamford Bridge
Alonso s'est montré serein et confiant lorsqu'il s'est adressé aux médias dans la Drake Suite pour la première fois depuis qu'il a pris les rênes de Chelsea. Dans des propos relayés par le site officiel du club, l'ancien entraîneur du Real Madrid et du Bayer Leverkusen, qui a déjà commencé à mettre en œuvre ses idées au centre d'entraînement de Cobham, n'a pas caché sa joie d'avoir été choisi pour mener les Blues vers une nouvelle ère.
« Tout d’abord, je tiens à remercier tout le monde pour cet accueil », déclare Alonso en préambule. « Ce qui me motive (à accepter ce poste), c’est très simple : c’est le club, l’effectif et l’opportunité de rejoindre ce grand club. Je veux faire partie de ce club, en collaborant avec les directeurs sportifs, les joueurs et le personnel qui m’entoure à Cobham. »
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Forger une relation solide avec les supporters
Au cœur de la philosophie d’Alonso se trouve la création d’une ambiance soudée entre l’équipe et les fidèles de Stamford Bridge. Après une période de transition pour le club, l’Espagnol est déterminé à redonner à Chelsea son statut d’équipe gagnante de longue date, tout en pratiquant un football attractif qui trouve un écho auprès des supporters.
« Nous voulons susciter l’enthousiasme, tisser ce lien avec les supporters, remporter des matchs et connaître le succès », a ajouté l’Espagnol. « Je considère ce club comme doté d’un immense potentiel. Il existe déjà ici une base solide, et nous voulons désormais continuer à construire pour nous assurer d’être compétitifs sur le terrain. »
Le défi de la ligue la plus difficile au monde
Bien qu’Alonso connaisse bien le football anglais grâce à son passage légendaire à Liverpool en tant que joueur, il reconnaît que la Premier League a évolué. Ce transfert marque ses débuts en tant qu’entraîneur en Angleterre, et il a hâte de mettre son sens tactique à l’épreuve face à l’élite mondiale des entraîneurs, dans ce qu’il considère comme l’environnement par excellence.
« La Premier League est actuellement le championnat le plus compétitif au monde », a ajouté l’Espagnol. « C’est un défi de venir ici, de revenir dans ce championnat, dans ma carrière d’entraîneur, mais c’est un défi que je suis vraiment impatient de relever, afin de progresser et d’apprendre ensemble. »
Un hommage à l'histoire du Blues
En rejoignant Chelsea, Alonso marche dans les pas de plusieurs légendes du football. Il a exprimé son admiration pour le palmarès du club et le talent des joueurs qui ont évolué à Stamford Bridge, soulignant qu’il considérait comme un privilège de devenir l’artisan des futurs succès des Blues.
« L'histoire de Chelsea est là, sous les yeux de tous. Ce n'est pas seulement une question de succès, mais aussi de tous les grands joueurs qui ont évolué ici et des nombreux entraîneurs de renom qui se sont succédé. Je me sens vraiment honoré et privilégié d'être ici, et j'ai hâte de me mettre au travail », a conclu Alonso.
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