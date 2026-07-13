Xabi Alonso se dit prêt à relever le « défi » de Chelsea, alors que le nouvel entraîneur s’apprête à effectuer son retour très attendu en Premier League

Alonso s'est montré serein et confiant lorsqu'il s'est adressé aux médias dans la Drake Suite pour la première fois depuis qu'il a pris les rênes de Chelsea. Dans des propos relayés par le site officiel du club, l'ancien entraîneur du Real Madrid et du Bayer Leverkusen, qui a déjà commencé à mettre en œuvre ses idées au centre d'entraînement de Cobham, n'a pas caché sa joie d'avoir été choisi pour mener les Blues vers une nouvelle ère.

« Tout d’abord, je tiens à remercier tout le monde pour cet accueil », déclare Alonso en préambule. « Ce qui me motive (à accepter ce poste), c’est très simple : c’est le club, l’effectif et l’opportunité de rejoindre ce grand club. Je veux faire partie de ce club, en collaborant avec les directeurs sportifs, les joueurs et le personnel qui m’entoure à Cobham. »