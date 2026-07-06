Selon Football London, Chelsea serait prêt à laisser partir Garnacho lors du mercato estival, après une seule saison jugée décevante à Londres. L’ailier de 22 ans n’a pas convaincu les dirigeants de Stamford Bridge de son rôle à long terme dans le projet, malgré son transfert très médiatisé de 40 millions de livres en provenance de Manchester United l’été dernier.

Malgré un contrat exceptionnel courant jusqu’en 2032, l’international argentin est resté en marge de l’équipe première. Garnacho a certes disputé 43 matchs lors de son exercice inaugural, mais il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire, évoluant dans un contexte chaotique marqué par le passage de trois entraîneurs sur le banc de Stamford Bridge.



