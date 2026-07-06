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Alejandro Garnacho est mis sur le marché. Chelsea s’apprête à céder son ailier, un an seulement après son arrivée en provenance de Manchester United contre 40 millions de livres sterling
Selon les dernières informations, Chelsea serait disposé à laisser partir Alejandro Garnacho.
Selon Football London, Chelsea serait prêt à laisser partir Garnacho lors du mercato estival, après une seule saison jugée décevante à Londres. L’ailier de 22 ans n’a pas convaincu les dirigeants de Stamford Bridge de son rôle à long terme dans le projet, malgré son transfert très médiatisé de 40 millions de livres en provenance de Manchester United l’été dernier.
Malgré un contrat exceptionnel courant jusqu’en 2032, l’international argentin est resté en marge de l’équipe première. Garnacho a certes disputé 43 matchs lors de son exercice inaugural, mais il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire, évoluant dans un contexte chaotique marqué par le passage de trois entraîneurs sur le banc de Stamford Bridge.
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Garnacho reste très coté en Italie
Garnacho a rejoint Chelsea l’été dernier pour un transfert estimé à environ 40 millions de livres sterling, incluant une clause de 10 % sur toute revente future au profit de Manchester United. Cependant, le retour sur investissement s’est avéré minime. L’ailier n’a inscrit que huit buts toutes compétitions confondues, dont un seul en Premier League et un autre en Ligue des champions. Outre ce bilan statistique famélique, son irrégularité chronique l’a fait dégringoler dans la hiérarchie des Blues.
Malgré ces difficultés en Angleterre, Garnacho reste très convoité en Italie : son nom a été associé à un transfert à Naples, à la Juventus et à l’AC Milan, tandis que l’AS Rome souhaiterait également s’attacher ses services sous la forme d’un prêt.
Chelsea n'envisage que des offres d'achat définitif.
L'équipe de recrutement de Chelsea a adopté une position intransigeante. Les Blues rejetteront catégoriquement toute proposition de prêt temporaire, préférant n'envisager que des offres définitives et permanentes afin de récupérer leur investissement initial.
De nombreux clubs européens surveillent donc la situation délicate de Garnacho, même si les négociations officielles entre les sociétés ne sont pas encore engagées. Les Londoniens prennent leur mal en patience, convaincus que le potentiel brut et le jeune âge de l’attaquant finiront par déclencher des offres concrètes et très intéressantes à mesure que le marché estival s’animera.
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Tyrique George s'engage officiellement avec Everton
La décision de se séparer de Garnacho s’inscrit dans une vaste opération de restructuration de l’effectif, destinée à assainir les finances du club et à optimiser l’équipe première. Tyrique George, autre ailier gauche formé au centre de Cobham, a déjà passé sa visite médicale en vue d’un transfert définitif à Everton, après un prêt réussi sur la côte de Merseyside lors de la seconde partie de la saison dernière.
Par ailleurs, Chelsea a clairement signifié que plusieurs éléments clés de l’équipe première – Trevoh Chalobah, Filip Jorgensen, Andrey Santos, Malo Gusto, voire même la star du milieu de terrain Enzo Fernández – pourraient être cédés en cas d’offre satisfaisante.
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