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« Je préfère qu’on soit nous plutôt qu’eux » : Jesse Marsch assure que le Canada « a été nettement supérieur » au Maroc et explique l’absence d’Alphonso Davies, tandis que les coorganisateurs de la Coupe du monde sont éliminés
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Marsch défend la prestation du Canada
Peu après la défaite, un passionné Marsch a refusé de baisser les bras, préférant mettre en avant les progrès de l'équipe nord-américaine. Malgré l'ampleur du revers sur le papier, le technicien a estimé que la performance réelle racontait une tout autre histoire face à une sélection marocaine, redoutable sur la scène internationale.
« Franchement, on était la meilleure équipe. On était la meilleure équipe, non ? Ils ont réussi quelques actions de plus que nous, mais le problème n’était pas le manque d’intensité. C’est juste qu’ils avaient un petit plus en termes de qualité dans le dernier tiers, et qu’il nous a un peu manqué cette capacité à créer l’occasion au moment où il le fallait », a déclaré Marsch à TSN.
« Sur le plan du jeu, de notre identité et de notre mentalité, un groupe qui croit en ses moyens et se bat jusqu’au bout, et qui a poussé dans ses retranchements une équipe de haut niveau invaincue depuis – je ne sais même pas depuis combien de temps –, nous avons dominé la première période et le début de la seconde. Une seule action a fait la différence (1-0) ; sinon, la rencontre nous appartenait. »
L'absence d'Alphonso Davies expliquée
L’un des principaux sujets de discussion de la soirée a été l’absence d’Alphonso Davies, figure emblématique de l’équipe, qui n’a pas joué malgré l’optimisme affiché auparavant quant à son état physique. La star du Bayern Munich souffrait d’un problème persistant, et Marsch a confirmé que la décision avait été prise pour préserver la santé à long terme du joueur.
Expliquant la situation, Marsch a indiqué que le joueur de 25 ans n’avait pas confiance en son ischio-jambiers pendant la préparation de ce match à élimination directe. L’entraîneur a précisé : « Alphonso apprend à faire confiance à son corps. Même s’il voulait vraiment jouer et que nous voulions qu’il joue, cela ne valait tout simplement pas la peine de prendre ce risque. »
Il n’a joué que quinze minutes lors du tournoi.
Alphonso Davies s'est blessé aux ischio-jambiers lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain début mai, ce qui l'a privé de toute la phase de groupes du Canada. Au fil du tournoi, il est devenu évident que, même s'il jouait, il serait loin de son meilleur niveau.
Finalement, la participation de Davies à la Coupe du monde s’est résumée à une entrée en jeu de 15 minutes lors du seizième de finale face à l’Afrique du Sud, un bilan bien en deçà des attentes pour un joueur censé tenir un rôle central chez les coorganisateurs évoluant à domicile.
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Les coanimateurs assument pleinement leurs choix
Malgré la frustration d’une élimination à domicile, Marsch reste convaincu que la philosophie offensive et tournée vers l’avenir du Canada est la bonne voie. Il affirme même préférer l’identité de son équipe à celle de ses adversaires, dont l’efficacité a fait la différence.
« Quel privilège pour nos supporters d’avoir pu encourager une équipe comme celle-ci. Une équipe qui, après le match, ne se replie pas en défense, qui montre qu’elle peut faire mieux, n’est-ce pas ? Bien sûr, nous devons nous retrouver de plus en plus souvent dans ce genre de situations, puis trouver les moyens de réussir, et enfin construire à partir de là », a-t-il ajouté. « Mais quelle formidable équipe ! Je préfère être à notre place qu’à la leur. Même si le Maroc est très fort, je préfère être à notre place. N’est-ce pas ? Je suis vraiment fier de nos joueurs. On s’est battus jusqu’au bout. Ils ont le cœur brisé en ce moment, mais bon sang, je ne pourrais pas être plus fier. »
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