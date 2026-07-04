Peu après la défaite, un passionné Marsch a refusé de baisser les bras, préférant mettre en avant les progrès de l'équipe nord-américaine. Malgré l'ampleur du revers sur le papier, le technicien a estimé que la performance réelle racontait une tout autre histoire face à une sélection marocaine, redoutable sur la scène internationale.

« Franchement, on était la meilleure équipe. On était la meilleure équipe, non ? Ils ont réussi quelques actions de plus que nous, mais le problème n’était pas le manque d’intensité. C’est juste qu’ils avaient un petit plus en termes de qualité dans le dernier tiers, et qu’il nous a un peu manqué cette capacité à créer l’occasion au moment où il le fallait », a déclaré Marsch à TSN.

« Sur le plan du jeu, de notre identité et de notre mentalité, un groupe qui croit en ses moyens et se bat jusqu’au bout, et qui a poussé dans ses retranchements une équipe de haut niveau invaincue depuis – je ne sais même pas depuis combien de temps –, nous avons dominé la première période et le début de la seconde. Une seule action a fait la différence (1-0) ; sinon, la rencontre nous appartenait. »