Le PSG et Aston Villa ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Digne, qui devrait rejoindre les champions d’Europe pour un montant modique

Le PSG a officiellement notifié à Aston Villa son intention d'activer la clause libératoire de Digne. International français de 32 ans, le latéral gauche est devenu une priorité pour Luis Enrique, alors que le club parisien cherche à renforcer ses options défensives avant une saison cruciale, juste après ses récents succès européens.

Selon The Athletic, les doubles vainqueurs en titre de la Ligue des champions ont ainsi mené une opération rapide. Sous contrat à Villa Park jusqu’en 2028, Digne dispose d’une clause libératoire d’environ 10 millions d’euros, une aubaine pour le club parisien en quête de renforts expérimentés.







