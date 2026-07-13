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Moataz Bellah El Hadedy

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Le PSG et Aston Villa ont trouvé un accord pour le transfert de Lucas Digne, qui devrait rejoindre les champions d’Europe pour un montant modique

Mercato
L. Digne
Paris Saint-Germain
Aston Villa

Le Paris Saint-Germain a frappé fort sur le marché des transferts estivaux en activant la clause libératoire de 10 millions d'euros de Lucas Digne, l'arrière gauche d'Aston Villa. Le défenseur expérimenté s'apprête désormais à rejoindre le grand club français, où il avait déjà évolué pendant deux ans au début de sa carrière.

  • La clause libératoire de la star de Villa a été activée.

    Le PSG a officiellement notifié à Aston Villa son intention d'activer la clause libératoire de Digne. International français de 32 ans, le latéral gauche est devenu une priorité pour Luis Enrique, alors que le club parisien cherche à renforcer ses options défensives avant une saison cruciale, juste après ses récents succès européens.

    Selon The Athletic, les doubles vainqueurs en titre de la Ligue des champions ont ainsi mené une opération rapide. Sous contrat à Villa Park jusqu’en 2028, Digne dispose d’une clause libératoire d’environ 10 millions d’euros, une aubaine pour le club parisien en quête de renforts expérimentés.



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  • Aston Villa v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Villa fait désormais de Maatsen sa priorité pour le poste d’arrière gauche.

    Unai Emery a largement aligné Digne la saison passée, lui accordant 32 titularisations en Premier League et 11 apparitions lors du parcours victorieux en Ligue Europa, finale incluse. Malgré cette exposition régulière, le projet à long terme des Villans à gauche de la défense mise sur Ian Maatsen, le remplaçant de 24 ans désormais option numéro un.

    Cette évolution influence déjà la politique de transferts des Villans, qui négocient avec l’AC Milan pour recruter Pervis Estupinan, ex-Brighton, et ainsi ajouter de la profondeur derrière Maatsen.

  • Les joueurs quittent Villa Park sur une bonne note.

    Si ce transfert se concrétise comme prévu, Digne quittera Birmingham la tête haute. Arrivé à Aston Villa en provenance d’Everton en 2022, il a joué un rôle crucial dans la récente renaissance du club et ses succès européens. Digne quitterait ainsi Aston Villa en tant que vainqueur de la Ligue Europa, une conclusion à la hauteur de son parcours dans les Midlands.

    Selon RMC Sport, il serait sur le point de s’engager pour trois ans avec le PSG, désireux de consolider sa suprématie nationale et continentale. Ironie du calendrier : il pourrait retrouver aussitôt son ancien club, puisque le PSG doit défier les Villans en Supercoupe de l’UEFA le 12 août.

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    Tielemans se rapproche lui aussi d'un départ d'Old Trafford

    Aston Villa pourrait perdre Youri Tielemans cet été : le milieu de terrain négocie avancé son transfert à Manchester United. Une clause libératoire de 35 millions de livres sterling figure dans son contrat, ce qui limite les marges de manœuvre des Villans si les Red Devils décidaient de l’activer avant le début de la préparation estivale.

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