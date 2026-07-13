Le parcours de rêve de la Norvège en Coupe du monde s’est achevé sur une note amère après une défaite de justesse face à l’Angleterre, mais Haaland reste submergé par l’ampleur de ce que son équipe a accompli. L’attaquant, qui a mené l’offensive norvégienne tout au long du tournoi, était de bonne humeur malgré cette élimination, prenant le temps de revenir sur ces six semaines qui ont marqué un tournant, passées aux États-Unis.

L’attaquant s’est montré franc au sujet de l’impact émotionnel de cette campagne. « Ce sont les semaines les plus géniales et l’aventure la plus incroyable que j’ai vécues de toute ma vie », a-t-il confié au journal VG. « C’était complètement surréaliste, j’ai du mal à réaliser tout ça pour l’instant. On se sent un peu vide. Quand je repense rapidement à ces 40 jours, je me dis que ça a été complètement fou. »