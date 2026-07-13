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Erling Haaland est métamorphosé. L’attaquant admet que la Coupe du monde a été « la plus belle aventure » de sa vie, et le buteur norvégien revient sur sa participation à ce tournoi « surréaliste »
Haaland revient sur les semaines les plus folles de sa vie
Le parcours de rêve de la Norvège en Coupe du monde s’est achevé sur une note amère après une défaite de justesse face à l’Angleterre, mais Haaland reste submergé par l’ampleur de ce que son équipe a accompli. L’attaquant, qui a mené l’offensive norvégienne tout au long du tournoi, était de bonne humeur malgré cette élimination, prenant le temps de revenir sur ces six semaines qui ont marqué un tournant, passées aux États-Unis.
L’attaquant s’est montré franc au sujet de l’impact émotionnel de cette campagne. « Ce sont les semaines les plus géniales et l’aventure la plus incroyable que j’ai vécues de toute ma vie », a-t-il confié au journal VG. « C’était complètement surréaliste, j’ai du mal à réaliser tout ça pour l’instant. On se sent un peu vide. Quand je repense rapidement à ces 40 jours, je me dis que ça a été complètement fou. »
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Un rayonnement national et une nouvelle identité
Le tournoi a déclenché une fièvre populaire en Norvège : environ 20 000 supporters se sont massés devant le Palais royal d’Oslo pour suivre le quart de finale. Pour Haaland, le changement culturel que vit le pays est plus marquant encore que les performances sportives, dont la retentissante victoire face au Brésil en phase de groupes.
« C’est incroyable. Les performances, c’est une chose. Battre le Brésil, c’en est une autre, mais ce qui me touche le plus, c’est la façon dont nous avons mis la Norvège sur la carte », a expliqué Haaland. « Je pense que cela a changé la Norvège. Je pense que cela m’a changé. C’est difficile d’assimiler ce spectacle, ce véritable manège à sensations que nous avons vécu durant ces six dernières semaines, car il s’est passé tellement de choses. Il y a eu tellement d’images, tellement d’émotions. »
L'attaquant souligne que la défaite en quart de finale s'est jouée à très peu de choses
Haaland a estimé que la Norvège avait été lésée par de petits détails lors de sa défaite contre l’Angleterre. Il a contesté une décision d’arbitrage survenue alors que la Norvège pensait avoir pris l’avantage 2-1, et affirmé avec conviction qu’un tir litigieux avait bien frappé la barre transversale. « Je pense que tous les Norvégiens apprécient vraiment cela aussi. J’espère que cela a permis de rassembler les gens. Nous devons être fiers, mais en même temps, tirer les leçons de cette expérience », a-t-il déclaré.
« Au bout du compte, je suis simplement fier. Je l’ai été tout au long de cette campagne. Je ne sais pas trop quoi ajouter, car j’ai déjà beaucoup parlé ici aux États-Unis. Maintenant, je suis fatigué, et je pense qu’il est temps de prendre des vacances. »
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Haaland espère que la « génération d'or » inspirera la prochaine vague de talents
Tourné vers l’avenir, Haaland a exprimé son souhait de voir la Norvège s’imposer durablement dans les grands tournois. Son premier Mondial a été couronné d’un succès personnel retentissant : sept buts inscrits, soit le meilleur total pour un joueur à son entrée en lice depuis le Polonais Grzegorz Lato en 1974.
Au cours de la compétition, il a notamment inscrit un doublé contre l’Irak et le Sénégal en phase de groupes, marqué le but de la victoire face à la Côte d’Ivoire en seizièmes de finale, puis réalisé un doublé décisif contre le Brésil qui a propulsé la Norvège en quarts de finale. Ses sept réalisations sont intervenues en seulement 18 tirs, soit le meilleur taux de conversion lors d’une seule Coupe du monde depuis près de 40 ans.
« Cette génération est fantastique. J’espère que cela motivera également les jeunes chez nous, en Norvège, et leur montrera qu’il est possible de jouer sur la plus grande scène mondiale sous le maillot de la Norvège », a déclaré Haaland.
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