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La Belgique va contester la décision de la FIFA concernant Folarin Balogun ; la RBFA, furieuse, fait le point sur cette décision choquante d'exclusion
La RBFA fustige une décision stupéfiante de la FIFA
La RBFA a officiellement exprimé son incrédulité après la décision surprenante de la FIFA de suspendre la sanction d’un match infligée à Folarin Balogun. L’attaquant monégasque avait été expulsé lors de la victoire des États-Unis face à la Bosnie-Herzégovine, une expulsion qui entraîne normalement une suspension automatique. Cependant, l’intervention de la FIFA signifie que l’attaquant sera bien disponible pour le match décisif des huitièmes de finale à Seattle.
Dans un communiqué officiel, la RBFA a déclaré : « La FIFA fonde sa décision sur l’article 27 du Code disciplinaire de la FIFA. Cette disposition stipule que la Commission de discipline de la FIFA peut décider de suspendre l’application d’une sanction disciplinaire précédemment infligée. Toutefois, l’article 66.4 du même Code stipule clairement qu’un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant de l’équipe, comme ce fut le cas pour toutes les expulsions précédentes de cette Coupe du monde. »
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Réglementations et jurisprudence sont également invoquées par Bruxelles.
Dans son communiqué, la RBFA a non seulement invoqué le Code disciplinaire de la FIFA, mais a aussi estimé que la décision était en contradiction avec les propres règles de la Coupe du monde. La fédération a par ailleurs rappelé que le principe de suspension automatique avait été clairement transmis à toutes les nations participantes tout au long de la compétition, excluant ainsi toute interprétation au cas par cas le jour du match.
La déclaration poursuivait ainsi : « De plus, et indépendamment de ce qui précède, cette décision est en contradiction directe avec les dispositions du Règlement de la Coupe du monde de la FIFA 2026, telles qu'énoncées à l'article 10.5... Ce caractère automatique a par ailleurs été réaffirmé dans la circulaire n° 16 de la Coupe du monde de la FIFA 2026, distribuée à toutes les associations membres participantes le 12 mai 2026. »
La RBFA a par ailleurs souligné que cette règle « est rappelée lors de chaque réunion de coordination des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 avant chaque rencontre et figure dans toutes les présentations des ateliers de la Coupe du monde de la FIFA 2026 », avant de confirmer qu’elle « étudie toutes les options possibles » pour garantir le fair-play lors de ce tournoi et des éditions futures.
L'UEFA met en garde contre une crise d'intégrité
L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a rejoint le cortège des critiques en affirmant que la FIFA avait porté atteinte aux règles fondamentales du sport. Dans un communiqué officiel au ton cinglant, elle a déclaré : « La décision prise hier de suspendre, pour une période probatoire d'un an, l'application de la suspension automatique d'un match suite au carton rouge infligé au joueur Folarin Balogun a franchi une ligne rouge. »
Le communiqué poursuit : « Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles, qui constituent le fondement d’une compétition équitable, honnête et transparente. Parfois, les règles sont sujettes à interprétation. Ce n’est pas le cas ici. Une suspension automatique minimale d’un match à la suite d’un carton rouge n’est pas une option discrétionnaire et ne nécessite pas la décision d’une instance compétente pour être appliquée. Il s’agit d’un principe inscrit dans le règlement, qui ne peut faire l’objet d’aucune exception, a fortiori au cours d’un tournoi où plusieurs autres joueurs se sont retrouvés dans la même situation et ont régulièrement purgé leur suspension. Lorsque la certitude des règles n’est plus garantie par ceux-là mêmes qui sont chargés de les faire respecter, l’intégrité du jeu est remise en cause et la crédibilité de la compétition s’en trouve ébranlée. »
- AFP
Rudi Garcia et Wayne Rooney réagissent
Le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, a exprimé sa frustration avec ironie pour dénoncer l’absurdité de la situation. Il a ironisé en affirmant qu’il ignorait que le 5 juillet était le 1er avril aux États-Unis, tandis que l’ancien capitaine de l’Angleterre, Wayne Rooney, s’est montré bien plus direct dans ses critiques. Rooney a qualifié cette décision de « véritable honte » et a remis en question le leadership du président de la FIFA, Gianni Infantino.
« Je pense que c’est une honte absolue, vraiment », a déclaré Rooney à la BBC. « Pour que cette suspension soit levée, il faudrait soit annuler le carton rouge – ce qui serait probablement la bonne décision – et il pourrait alors jouer. Mais le suspendre pendant un an ? Je pense que c’est une honte absolue. Infantino devrait avoir honte de cela. C’est l’esprit sportif de ce sport qui est remis en cause ici. Si j’étais l’adversaire des États-Unis, je serais absolument furieux. C’est inacceptable à tous les égards. Si vous êtes un joueur anglais ou mexicain ce soir et que vous recevez un carton rouge, vous attendez-vous à pouvoir disputer le prochain match ? Où cela s’arrêtera-t-il ? »
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