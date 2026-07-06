La Belgique va contester la décision de la FIFA concernant Folarin Balogun ; la RBFA, furieuse, fait le point sur cette décision choquante d'exclusion

Dans son communiqué, la RBFA a non seulement invoqué le Code disciplinaire de la FIFA, mais a aussi estimé que la décision était en contradiction avec les propres règles de la Coupe du monde. La fédération a par ailleurs rappelé que le principe de suspension automatique avait été clairement transmis à toutes les nations participantes tout au long de la compétition, excluant ainsi toute interprétation au cas par cas le jour du match.

La déclaration poursuivait ainsi : « De plus, et indépendamment de ce qui précède, cette décision est en contradiction directe avec les dispositions du Règlement de la Coupe du monde de la FIFA 2026, telles qu'énoncées à l'article 10.5... Ce caractère automatique a par ailleurs été réaffirmé dans la circulaire n° 16 de la Coupe du monde de la FIFA 2026, distribuée à toutes les associations membres participantes le 12 mai 2026. »

La RBFA a par ailleurs souligné que cette règle « est rappelée lors de chaque réunion de coordination des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 avant chaque rencontre et figure dans toutes les présentations des ateliers de la Coupe du monde de la FIFA 2026 », avant de confirmer qu’elle « étudie toutes les options possibles » pour garantir le fair-play lors de ce tournoi et des éditions futures.