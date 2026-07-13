Jules Koundé minimise les tensions avec Lamine Yamal alors que les stars du FC Barcelone se préparent pour la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France à l'Espagne

Yamal semblait plutôt arrogant à l’approche de la confrontation avec les vainqueurs de la Coupe du monde 2018, mais le défenseur français a insisté sur le fait que les propos de son coéquipier barcelonais ne relevaient en rien d’un manque de respect. « À aucun moment nous n’avons ressenti un manque de respect de la part de Lamine », a déclaré Koundé, revenant sur la polémique grandissante suscitée par les commentaires d’avant-match de l’adolescent.

Le défenseur polyvalent a par ailleurs souligné qu’il comprenait parfaitement l’état d’esprit de son coéquipier. « Je connais très bien Lamine, et pour lui c’est un signe de confiance et une motivation supplémentaire », a expliqué Koundé.