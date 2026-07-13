AFP
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Jules Koundé minimise les tensions avec Lamine Yamal alors que les stars du FC Barcelone se préparent pour la demi-finale de la Coupe du monde opposant la France à l'Espagne
L'entente est bonne entre les coéquipiers du FC Barcelone.
Yamal semblait plutôt arrogant à l’approche de la confrontation avec les vainqueurs de la Coupe du monde 2018, mais le défenseur français a insisté sur le fait que les propos de son coéquipier barcelonais ne relevaient en rien d’un manque de respect. « À aucun moment nous n’avons ressenti un manque de respect de la part de Lamine », a déclaré Koundé, revenant sur la polémique grandissante suscitée par les commentaires d’avant-match de l’adolescent.
Le défenseur polyvalent a par ailleurs souligné qu’il comprenait parfaitement l’état d’esprit de son coéquipier. « Je connais très bien Lamine, et pour lui c’est un signe de confiance et une motivation supplémentaire », a expliqué Koundé.
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Les propos affirmés de Yamal ont ouvert le débat.
Ces propos interviennent après que Yamal a affirmé que la France, et non l’Espagne, devait craindre la demi-finale de mardi à Dallas. « Si la France doit craindre une équipe, c’est nous », a-t-il lancé aux journalistes après la victoire 2-1 de l’Espagne face à la Belgique en quarts de finale. « C’est nous qui les avons éliminés par le passé », a-t-il ajouté, rappelant les succès de la Roja contre les Bleus en demi-finale de l’Euro 2024 et lors de la Ligue des Nations l’an dernier.
Élu homme du match contre la Belgique, le jeune talent a maintenu ce ton provocateur à l’approche de l’affrontement avec les Bleus : « Nous ne craignons personne. Ce sont deux grandes équipes, deux sélections de haut niveau, et pour moi elles figurent parmi les meilleures. Nous verrons bien ce qui se passera. »
Konaté appelle au calme et à l’humilité
Les propos de Yamal n’ont pas laissé le camp français indifférent, puisque la nouvelle recrue du Real Madrid, Ibrahima Konaté, a répondu directement à la provocation de l’attaquant barcelonais. « Il peut dire ce qu’il veut. Franchement, on ne prête pas attention à ce qu’il dit. Nous ne devons craindre personne, tout en restant humbles et en évitant de tomber dans ce piège à ce stade de la compétition », a-t-il expliqué en conférence de presse, précisant que les Bleus se concentraient exclusivement sur la rencontre et non sur une guerre des mots.
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Une bataille tactique pour la possession du ballon
Au-delà des joutes verbales qui animent les abords du terrain, Koundé s’est concentré sur le défi tactique posé par l’équipe de Luis de la Fuente. L’Espagne est réputée pour son étouffante maîtrise du ballon, et le défenseur français a admis que les Bleus devaient ajuster leur approche habituelle pour espérer se qualifier. Le plan de jeu tricolore, généralement axé sur une solidité défensive et des contre-attaques chirurgicales, pourrait donc évoluer afin de perturber le rythme ibérique.
Le défenseur a détaillé la difficulté d’affronter les triples champions d’Europe en déclarant : « La force de l’Espagne réside dans son jeu collectif, dans sa possession de balle. Notre jeu est légèrement différent, basé sur les transitions, même si nous voulons avoir le ballon demain pour les faire échouer. Contre l’Espagne, on ne peut pas les laisser avoir le ballon pendant 90 minutes, car au final, ils trouvent des espaces et vous épuisent. »
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