Olise a été l’un des joueurs les plus en vue de la Coupe du monde 2026, mais sa participation aux phases finales est désormais menacée. Le meneur de jeu a reçu un carton jaune après une vive altercation avec le Paraguayen Matias Galarza lors du match à élimination directe de samedi. Si Galarza s’est immédiatement plaint d’un contact au visage, les ralentis ont montré que l’intervention du Français s’était limitée à une légère traction sur le maillot de son adversaire.

Ce carton jaune revêt une importance particulière, car il place Olise à un seul avertissement d’une suspension automatique d’un match. S’il écopait d’une autre sanction lors du quart de finale de jeudi contre le Maroc à Foxborough, il manquerait l’éventuelle demi-finale face à l’Espagne ou le Portugal.