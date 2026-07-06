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La Fédération française de football a saisi la FIFA pour obtenir l'annulation du carton jaune reçu par Michael Olise lors de la rencontre face au Paraguay, redoutant une suspension qui pourrait l'éloigner de la Coupe du monde
La France craint une suspension pour sa star
Olise a été l’un des joueurs les plus en vue de la Coupe du monde 2026, mais sa participation aux phases finales est désormais menacée. Le meneur de jeu a reçu un carton jaune après une vive altercation avec le Paraguayen Matias Galarza lors du match à élimination directe de samedi. Si Galarza s’est immédiatement plaint d’un contact au visage, les ralentis ont montré que l’intervention du Français s’était limitée à une légère traction sur le maillot de son adversaire.
Ce carton jaune revêt une importance particulière, car il place Olise à un seul avertissement d’une suspension automatique d’un match. S’il écopait d’une autre sanction lors du quart de finale de jeudi contre le Maroc à Foxborough, il manquerait l’éventuelle demi-finale face à l’Espagne ou le Portugal.
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Le précédent Balogun
Selon The Athletic, la FFF a saisi l’instance dirigeante du football mondial pour corriger ce que les responsables français estiment être une erreur d’arbitrage manifeste. Cet appel survient en pleine polémique disciplinaire au sein de la compétition. Récemment, la FIFA a pris la décision exceptionnelle d’annuler le match de suspension infligé à l’attaquant américain Folarin Balogun, après des interventions de haut niveau, dont celle du président Donald Trump et de l’équipe juridique de l’U.S. Soccer. Initialement expulsé face à la Bosnie-Herzégovine, le joueur a pu affronter la Belgique en huitièmes de finale grâce à l’invocation de l’article 27 du code disciplinaire de la FIFA.
La FFF s’est toutefois empressée de dissocier sa demande de l’affaire Balogun, affirmant que son recours repose uniquement sur le bien-fondé du cas d’Olise. Elle estime que ce carton jaune était en soi une erreur et qu’il doit être annulé, indépendamment des autres décisions. Reste que le timing de cette requête indique que les fédérations membres pourraient désormais être plus enclines à contester les décisions arbitrales, après l’assouplissement de la sanction infligée à l’Américain.
Les statistiques d'Olise illustrent à elles seules l'étendue de la menace
Au-delà de la polémique disciplinaire, le timing d’une éventuelle suspension s’avérerait particulièrement néfaste au regard de l’influence d’Olise sur la campagne des Bleus. L’ailier du Bayern Munich trône actuellement en tête du classement des passeurs de la Coupe du monde avec cinq offrandes, soit le meilleur total en un seul tournoi depuis 1994 et à une seule unité du record absolu (six) établi par Pelé en 1970. Il a déjà été élu deux fois « Homme du match » : d’abord lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal en match d’ouverture, où il a servi Mbappé sur le premier but, puis lors du succès 3-0 face à la Suède en seizièmes, où il a délivré deux passes décisives.
Sa régularité en fait l’un des principaux prétendants au Ballon d’or du tournoi, et l’ancien international français Thierry Henry a même affirmé qu’il évoluait « sur une autre planète ». Privé de sa créativité pour une éventuelle demi-finale – alors que l’équipe de Didier Deschamps a bâti son rythme offensif autour du duo qu’il forme avec Mbappé – serait un coup dur pour les espoirs français d’atteindre une troisième finale consécutive de Coupe du monde.
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La FIFA sous le feu des projecteurs
Alors que l’intégrité de la procédure disciplinaire du tournoi est sous le feu des projecteurs, tous les regards sont tournés vers la FIFA pour voir si elle accordera à la France la même indulgence qu’à la nation hôte. Pour l’instant, Olise est à deux doigts de manquer une éventuelle demi-finale. Si la FIFA rejette l’appel, il devra jouer avec une extrême prudence face au Maroc.
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