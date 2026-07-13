Exclusif : Deco hésite à prolonger le contrat de Ferran Torres au FC Barcelone, tandis que le PSG reste à l’affût pour un éventuel transfert

La direction du FC Barcelone hésite officiellement à proposer une nouvelle prolongation de contrat à Torres en raison d’une clause coûteuse incluse dans son transfert initial en provenance de Manchester City. Selon The Athletic, cette réticence à assurer l’avenir à long terme du joueur s’explique par une disposition spécifique insérée lors de son arrivée en janvier 2022.

Le club catalan avait accepté de verser un montant initial de 55 millions d’euros, auquel s’ajoutaient 10 millions d’euros de primes liées aux performances. Ces objectifs ayant déjà été atteints, un nouveau élément est révélé : le Barça devrait reverser entre 7 et 8 millions d’euros au champion d’Angleterre si le joueur prolonge son contrat.



