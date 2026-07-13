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Exclusif : Deco hésite à prolonger le contrat de Ferran Torres au FC Barcelone, tandis que le PSG reste à l’affût pour un éventuel transfert
La clause cachée de Manchester City
La direction du FC Barcelone hésite officiellement à proposer une nouvelle prolongation de contrat à Torres en raison d’une clause coûteuse incluse dans son transfert initial en provenance de Manchester City. Selon The Athletic, cette réticence à assurer l’avenir à long terme du joueur s’explique par une disposition spécifique insérée lors de son arrivée en janvier 2022.
Le club catalan avait accepté de verser un montant initial de 55 millions d’euros, auquel s’ajoutaient 10 millions d’euros de primes liées aux performances. Ces objectifs ayant déjà été atteints, un nouveau élément est révélé : le Barça devrait reverser entre 7 et 8 millions d’euros au champion d’Angleterre si le joueur prolonge son contrat.
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Les coûts grimpent pour le Barça
Si Barcelone décidait de prolonger son contrat, cette clause supplémentaire ferait grimper le coût total du transfert de Torres à environ 73 millions d’euros – une somme considérable pour un club qui continue de gérer ses finances avec prudence après avoir finalisé le recrutement de Karim Adeyemi. Cette réalité financière a conforté les dirigeants dans l’idée que valider un transfert cet été est la solution la plus raisonnable, plutôt que d’engager davantage de fonds pour prolonger le contrat d’un joueur qui reste, au mieux, un atout important pour l’effectif, mais pas un titulaire assuré sous les ordres de Hansi Flick.
En le cédant dès cet été, le Barça s’épargnerait le versement de cette somme à Manchester City tout en percevant une indemnité de transfert substantielle, évitant ainsi le risque de voir l’attaquant partir gratuitement en 2025.
Le PSG suit la situation de près
Alors que l’avenir de Torres fait toujours l’objet de discussions en interne, le Paris Saint-Germain se positionne comme une destination crédible pour l’ancien Valencian. Les champions de Ligue 1, à la recherche de renforts offensifs polyvalents, suivent de près la situation du joueur espagnol en Catalogne, ce qui a poussé l’équipe de Luis Enrique à rester en alerte.
Si le club parisien n’a pas encore transmis d’offre officielle au FC Barcelone, son intérêt se veut concret. Selon Mundo Deportivo, l’ailier aurait déjà donné son « feu vert » à un éventuel transfert au Parc des Princes, d’autant plus que l’arrivée d’autres recrues au Barça pourrait considérablement réduire son temps de jeu la saison prochaine.
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Les statistiques de Torres
Torres a été l’un des principaux artisans de l’efficacité offensive du FC Barcelone la saison dernière, avec 24 contributions directes (21 buts et 3 passes décisives) en 49 matchs toutes compétitions confondues. L’attaquant a été titularisé à 31 reprises et est entré en jeu à 18 occasions. Bien qu’ailier de formation, Torres a fait preuve d’une polyvalence impressionnante en évoluant en pointe lors de 38 de ces rencontres.
Lors de cette Coupe du monde, son rôle au sein de l’équipe d’Espagne a principalement été celui d’un remplaçant décisif. Titulaire une seule fois – contre le Cap-Vert –, il est ensuite entré en jeu lors des cinq rencontres suivantes, délivrant notamment la passe décisive qui a permis à la Roja de marquer le but de la victoire contre le Portugal en huitièmes de finale.
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