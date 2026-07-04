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Bruno Guimaraes estime que le Brésil doit neutraliser un Erling Haaland « rusé », alors que le milieu de terrain s'apprête à livrer une bataille au milieu de terrain face à Martin Odegaard lors du choc contre la Norvège
Les manœuvres psychologiques de Haaland sont balayées d'un revers de main.
Malgré l’avantage historique de la Norvège face au Brésil – deux victoires et deux nuls en autant de confrontations –, Haaland a publiquement désigné les quintuples champions du monde comme favoris de ce match à élimination directe. Guimaraes n’a toutefois pas tardé à percevoir la manœuvre tactique de l’attaquant, estimant qu’il cherchait ainsi à faire peser la pression sur les autres.
Interrogé par Caze TV, Guimaraes a tranché : « Il est très malin dans ses déclarations. Il enlève la pression de ses coéquipiers pour la mettre sur nous. Franchement, je m’en moque. Le foot se joue sur le terrain. Onze contre onze. Ce sera un grand match, très disputé. Eux aussi ont leurs atouts. Avec leurs grands joueurs, ils tenteront des centres. Nous devons faire preuve d’intelligence. Il est rusé ; il enlève la pression de leurs épaules. Nous devons être prêts. »
- AFP
Le plan tactique pour contenir Haaland
Guimaraes a souligné que le Brésil s’était beaucoup entraîné pour neutraliser les menaces spécifiques de la Norvège, notamment sa puissance physique et ses qualités dans les airs. Il a précisé que l’un des principaux objectifs de l’équipe de Carlo Ancelotti serait d’empêcher Haaland, auteur de cinq buts en Coupe du monde, de recevoir des ballons de la part de ses coéquipiers.
« J’ai déjà joué contre lui (Haaland) ; pour moi, c’est l’un des meilleurs attaquants du monde, au même titre que Kane », a expliqué le milieu de terrain. « Nous devons empêcher le ballon de lui parvenir. Il faut le marquer tout en attaquant, comme on dit : il doit toujours y avoir quelqu’un collé à lui pour ne pas lui laisser d’espace, car nous savons qu’avec un seul ballon, il peut faire la différence ; nous ne devons pas lui donner ce ballon demain. »
La bataille du milieu de terrain et le duel avec Odegaard
Au-delà de la menace que représente Haaland, ce match s'annonce comme un duel individuel passionnant au milieu de terrain entre Guimaraes et le capitaine d'Arsenal, Odegaard. Le milieu de terrain brésilien, qui a parcouru la distance impressionnante de 44,4 km en quatre matches jusqu'à présent, se réjouit de pouvoir se mesurer à la star des Gunners.
« J’espère pouvoir prendre le dessus », a admis Guimaraes lorsqu’on l’a interrogé sur son face-à-face avec Odegaard. « Le football est un sport collectif, mais ces duels individuels sont importants. Il faudra être au meilleur de notre forme. Tout peut se jouer en quelques instants. C’est une équipe qui, sur un coup de pied arrêté ou une faute, peut faire la différence. Je veux continuer à écrire l’histoire ici. Je pense que ce sera un match intéressant, et que la meilleure équipe l’emporte – et que ce soit nous. »
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Rédemption et motivation historique
Pour Guimaraes, la Coupe du monde représente une chance de se racheter après une expérience frustrante au Qatar il y a quatre ans. Participant aujourd’hui à sa deuxième Coupe du monde à l’âge de 28 ans, le milieu de terrain a dressé un bilan honnête de son précédent tournoi. « En 2022, je n’ai pas été à la hauteur », a-t-il admis, n’ayant disputé que deux des cinq matches du Brésil lors de ce tournoi, pour un total de 67 minutes après être entré en jeu en tant que remplaçant.
Le milieu de terrain souligne aussi que le fait que le Brésil n’ait jamais battu la Norvège constitue une motivation supplémentaire, malgré le faible nombre de confrontations entre les deux sélections. « C’est une source de motivation supplémentaire pour nous, n’est-ce pas ? Pour mettre fin à cette série négative… Nous savons que les deux équipes ne se sont pas affrontées depuis longtemps ; beaucoup de choses ont changé. C’est une source de motivation. Nous voulons écrire notre propre histoire et inscrire nos noms dans celle du Brésil. Nous en aurons l’occasion demain », a-t-il conclu.
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