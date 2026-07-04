Malgré l’avantage historique de la Norvège face au Brésil – deux victoires et deux nuls en autant de confrontations –, Haaland a publiquement désigné les quintuples champions du monde comme favoris de ce match à élimination directe. Guimaraes n’a toutefois pas tardé à percevoir la manœuvre tactique de l’attaquant, estimant qu’il cherchait ainsi à faire peser la pression sur les autres.

Interrogé par Caze TV, Guimaraes a tranché : « Il est très malin dans ses déclarations. Il enlève la pression de ses coéquipiers pour la mettre sur nous. Franchement, je m’en moque. Le foot se joue sur le terrain. Onze contre onze. Ce sera un grand match, très disputé. Eux aussi ont leurs atouts. Avec leurs grands joueurs, ils tenteront des centres. Nous devons faire preuve d’intelligence. Il est rusé ; il enlève la pression de leurs épaules. Nous devons être prêts. »