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Hazard est de retour ! Le frère de l’ex-star de Chelsea s’engage avec un club français
Retour aux sources pour Hazard
Le FC Lens a officialisé la signature de Thorgan Hazard, en provenance d’Anderlecht, sous la forme d’un transfert gratuit. Le milieu offensif polyvalent, âgé de 33 ans, s’est engagé jusqu’en 2028. Libre de tout contrat après l’expiration de son bail en Belgique, le joueur effectue un retour aux sources : il avait fait ses débuts à l’académie « La Gaillette » du club artésien alors qu’il était encore adolescent.
Après avoir quitté Lens en 2012 pour rejoindre Chelsea aux côtés de son frère Eden, Thorgan a ensuite mené une brillante carrière à travers l’Europe, notamment au Borussia Mönchengladbach et au Borussia Dortmund. Il revient aujourd’hui au club qui lui a permis de faire ses débuts professionnels en Ligue 2, apportant une riche expérience à une équipe qui cherche à se maintenir parmi l’élite française.
Leca salue l'arrivée d'un joueur expérimenté
Ce transfert représente une victoire majeure pour Jean-Louis Leca, le directeur sportif du RC Lens, qui a souligné l’importance symbolique et sportive du retour d’Hazard. Interrogé sur le site officiel du club, Leca s’est réjoui de récupérer un « pur produit » du centre de formation, alors que le club se prépare à affronter les exigences de la compétition européenne.
Leca a déclaré : « Le retour d’un ancien membre de la maison est un beau symbole, d’autant plus qu’il s’agit d’un pur produit de La Gaillette. Avec Thorgan, nous accueillons un joueur qui compte 522 matchs de club, 64 matchs européens et 47 sélections avec la Belgique. Cette expérience de très haut niveau constituera un atout pour l’équipe au cours de cette saison qui nous verra faire notre retour en Ligue des champions. »
Une carrière dans les meilleurs championnats européens
Après des débuts difficiles à Chelsea, Hazard s'est relancé à Zulte Waregem en 2013. Une saison éclatante – 14 buts et 16 passes décisives, meilleur total du championnat – lui a valu le titre de Footballeur belge de l'année en janvier 2014. Il s’est ensuite engagé définitivement avec Mönchengladbach en 2015, où il est resté cinq saisons avant de rejoindre le Borussia Dortmund en 2019, contribuant à la deuxième place en Bundesliga et à la victoire en Coupe d’Allemagne (DFB-Pokal). Il a par ailleurs représenté la Belgique lors des Coupes du monde 2018 et 2022 ainsi qu’à l’Euro 2020, avant de remporter une coupe nationale avec le PSV Eindhoven lors d’un prêt en 2022-2023.
- RC Lens / Adecco
De retour au mythique numéro 9
Hazard a rejoint Anderlecht en 2023 et, malgré une grave blessure au genou qui l'a tenu éloigné des terrains pendant huit mois en 2024, il a connu une saison 2025-2026 fructueuse avec 20 participations à des buts en championnat de Belgique – dont un triplé et un titre de « joueur du mois » – avant d'aider le club à atteindre la finale de la Croky Cup.
Au total, il a inscrit 13 buts en 36 apparitions, des performances qui lui ont ouvert les portes d’un retour à Lens, où il portera le maillot floqué du numéro 9 à l’aube du retour du club en Ligue des champions.
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