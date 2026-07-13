Le FC Lens a officialisé la signature de Thorgan Hazard, en provenance d’Anderlecht, sous la forme d’un transfert gratuit. Le milieu offensif polyvalent, âgé de 33 ans, s’est engagé jusqu’en 2028. Libre de tout contrat après l’expiration de son bail en Belgique, le joueur effectue un retour aux sources : il avait fait ses débuts à l’académie « La Gaillette » du club artésien alors qu’il était encore adolescent.

Après avoir quitté Lens en 2012 pour rejoindre Chelsea aux côtés de son frère Eden, Thorgan a ensuite mené une brillante carrière à travers l’Europe, notamment au Borussia Mönchengladbach et au Borussia Dortmund. Il revient aujourd’hui au club qui lui a permis de faire ses débuts professionnels en Ligue 2, apportant une riche expérience à une équipe qui cherche à se maintenir parmi l’élite française.



