Goal.com
En direct

Mohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

Articles de Mohamed Saeed
  1. FC Machida Zelvia v FC Seoul - AFC Champions League Elite 2025-26 East Region Group StageGetty Images Sport
    MercatoCorinthians

    Le salaire de Lingard au Corinthians révélé : il gagne BEAUCOUP moins que Depay

    Le salaire de Jesse Lingard aurait été révélé après son transfert sensationnel au Brésil, où il retrouve son ancien coéquipier de Manchester United, Memphis Depay. Le joueur de 33 ans était libre de tout contrat depuis décembre, après avoir mis fin à son contrat de deux saisons avec le FC Séoul, en Corée du Sud, où il a marqué 19 buts en 67 apparitions. Malgré l'intérêt manifesté par plusieurs clubs à travers le monde, le milieu de terrain a signé avec le Corinthians, le grand club de São Paulo.

  2. Wolverhampton Wanderers v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
    D. JotaWolverhampton

    Les Wolves dévoilent des hommages spéciaux à Jota avant le match de la FA Cup

    Les Wolves ont dévoilé une série d'hommages émouvants à Diogo Jota au stade Molineux, à l'occasion de leur rencontre en FA Cup contre l'autre ancien club anglais de l'attaquant, Liverpool. Ce dévoilement marque un moment important de commémoration pour l'international portugais et son frère, Andre Silva, après leur décès tragique l'été dernier, un événement qui a suscité une vague d'émotion dans le monde du football.

  3. Cristiano Ronaldo Kylian MbappeGetty/GOAL
    Kylian MbappéC. Ronaldo

    🎥 | Mbappé imite Ronaldo dans un superbe clip rétrospectif sur Monaco

    Une vidéo nostalgique de Kylian Mbappé a refait surface sur les réseaux sociaux, offrant aux fans un aperçu de la superstar française bien avant qu'il ne devienne l'un des plus grands noms du football mondial. La vidéo montre un Mbappé adolescent reproduisant la célèbre célébration « Siu » de Cristiano Ronaldo alors qu'il jouait pour l'équipe junior de l'AS Monaco. La vidéo coïncide avec le 10e anniversaire de la signature du premier contrat professionnel de Mbappé avec Monaco.

  4. Manchester City FC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
    RodriP. Guardiola

    « Enfin, ça y est, c'est fait » - Guardiola révèle le soulagement de Rodri

    Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a exprimé son soulagement alors que le milieu de terrain Rodri commence à retrouver sa forme exceptionnelle après 18 mois de lutte acharnée contre une blessure. L'international espagnol, qui a permis à City de remporter son tout premier Ballon d'Or, est redevenu un titulaire régulier depuis janvier, alors que les champions de Premier League sont en quête d'un quadruplé historique.

  5. Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
    LeedsD. Farke

    « Je ne me ronge pas les ongles » - Farke est convaincu que Leeds ne sera pas relégué

    Le manager de Leeds United, Daniel Farke, a pris la défense de son équipe en Premier League, insistant sur le fait qu'il ne paniquait pas malgré une série de résultats difficiles. S'exprimant avant le match de cinquième tour de la FA Cup dimanche contre son ancien club, Norwich City, l'entraîneur allemand s'est montré provocateur quant au statut du club dans l'élite. Les Whites ont connu une semaine difficile après leurs défaites serrées contre Manchester City et Sunderland, mais Farke reste convaincu que son équipe a les qualités nécessaires pour se maintenir.

  6. Manchester City v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport
    Manchester UnitedPremier League

    Shearer perplexe quant à la « mauvaise » situation de Man Utd en vue de l'UCL

    La légende de la Premier League Alan Shearer n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de Manchester United, qualifiant le club de « très médiocre » malgré son ascension à la troisième place du classement. L'ancien attaquant anglais a exprimé son incrédulité totale quant au fait que l'équipe de Michael Carrick soit actuellement en pole position pour décrocher une place en Ligue des champions, compte tenu du niveau de ses performances cette saison.

  7. Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
    ChelseaR. Sanchez

    Robert Sanchez « très déçu » par la décision de Rosenior

    Le manager de Chelsea, Liam Rosenior, a félicité Robert Sanchez pour sa réaction après avoir été écarté lors de la victoire contre Aston Villa, insistant sur le fait que le gardien était « vraiment déçu » par cette décision. L'Espagnol avait livré une performance nerveuse et peu convaincante lors de la défaite 2-1 contre Arsenal, ce qui lui avait valu d'être écarté et avait soulevé de nouvelles questions quant à son aptitude à rester le gardien titulaire du club à long terme.

  8. FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICOAFP
    MercatoAtletico Madrid

    Griezmann refuse un transfert en MLS pour se consacrer à la Ligue des champions avec l'Atlético

    Antoine Griezmann a porté un coup dur aux projets de transfert d'Orlando City en décidant de rester à l'Atlético Madrid jusqu'à la fin de la saison. Le joueur international français était largement pressenti pour rejoindre la Major League Soccer ce mois-ci, mais l'attrait d'un titre potentiel dans la capitale espagnole a convaincu l'attaquant chevronné de mettre son rêve américain en suspens.

  9. Scott McTominay Inter Napoli 2025-2026Getty Images
    S. McTominaySSC Naples

    Napoli intervient pour protéger McTominay de l'intérêt de la Premier League

    Naples agit rapidement pour assurer l'avenir à long terme de Scott McTominay, alors que l'intérêt de la Premier League continue de planer sur le Stadio Diego Armando Maradona. L'international écossais s'est révélé en Italie depuis son arrivée en provenance de Manchester United à l'été 2024, devenant un rouage essentiel dans le dispositif tactique d'Antonio Conte et un favori incontesté des supporters du Partenopei.

  10. FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport
    IranCoupe du monde

    Trump rejette les espoirs de l'Iran pour la Coupe du monde

    La préparation de la Coupe du monde 2026 a été frappée par une tempête géopolitique majeure, le président américain Donald Trump ayant admis qu'il était indifférent à la participation de l'Iran au prochain tournoi. Bien qu'elle ait été la première nation à se qualifier pour cet événement prestigieux, l'Iran était le grand absent d'une réunion de planification très médiatisée de la FIFA qui s'est tenue cette semaine à Atlanta. Le silence du camp iranien a suscité d'intenses spéculations quant à sa participation au tournoi, qui doit se dérouler cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

  1. FBL-EUR-C1-TOTTENHAM-DORTMUNDAFP
    MercatoBorussia Dortmund

    Adeyemi bloque l'accord avec Dortmund alors que Manchester United s'intéresse à lui

    L'avenir de Karim Adeyemi au Borussia Dortmund ne tient qu'à un fil, l'international allemand continuant d'hésiter à signer un nouveau contrat au Westfalenstadion. Bien qu'il soit considéré comme un pilier du projet à long terme du club, le joueur de 24 ans n'a toujours pas pris d'engagement pour l'avenir auprès du géant de la Bundesliga. L'attaquant traverse actuellement une période difficile sur le terrain, n'ayant marqué que deux buts et délivré deux passes décisives depuis fin novembre. Cette baisse de régime l'a relégué à un rôle secondaire sous les ordres de l'entraîneur Niko Kovac, alimentant encore davantage les spéculations selon lesquelles son aventure sous le maillot jaune pourrait toucher à sa fin.

  2. Pisa SC v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
    MercatoInter

    Arsenal prévenu ! L'Inter insiste sur le fait que son attaquant « précieux » n'est pas à vendre.

    Le président de l'Inter, Giuseppe Marotta, a adressé un avertissement ferme à Arsenal concernant l'avenir de la jeune star montante Pio Esposito. Le dirigeant des Nerazzurri s'est empressé de démentir les rumeurs grandissantes selon lesquelles le leader de la Premier League aurait approché le très prometteur attaquant. Âgé de 19 ans, ce dernier s'est imposé comme l'un des talents les plus en vue du football italien, attirant inévitablement l'attention des recruteurs des clubs européens de premier plan.

  3. FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport
    FC BarceloneAtletico Madrid

    Barcelone subit un nouveau coup dur avec la blessure de Koundé

    Barcelone a été frappé par un nouveau coup dur sur le plan physique après que Jules Koundé ait dû quitter le terrain dès les premières minutes du match à haut risque contre l'Atlético Madrid. Le joueur international français, pilier de la défense de Hansi Flick cette saison, n'a tenu que 11 minutes lors du match de la Copa del Rey avant de succomber à ce qui semblait être un problème musculaire.

  4. Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
    Manchester CityArsenal

    Arsenal et Manchester City se sont vu dire qu'ils « ne méritaient pas » le titre de Premier League.

    La course au titre de Premier League atteint son paroxysme habituel, Arsenal et Manchester City étant engagés dans une bataille psychologique et tactique pour la suprématie. Cependant, Paul Scholes, icône de Manchester United, a livré une évaluation cinglante des prétendants actuels au titre, suggérant que la qualité du football a chuté à un tel niveau qu'aucune des deux équipes ne mérite d'être sacrée championne. Malgré l'écart minime en tête du classement, le légendaire milieu de terrain reste totalement insensible à ce qu'il a vu des deux leaders au cours de la campagne actuelle.

  5. Al Najmah v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
    Al Nasr FCSaudi Pro League

    Al-Nassr confirme la blessure de CR7

    Al-Nassr a été secoué par la nouvelle selon laquelle son capitaine Cristiano Ronaldo a subi une blessure musculaire importante lors de son dernier match dans la Saudi Pro League. Le vétéran attaquant a été contraint de quitter le terrain en fin de match lors de la victoire de son équipe contre Al-Fayha, quittant le terrain dans une gêne visible. Le moment choisi pour ce revers est particulièrement délicat compte tenu de l'escalade des tensions géopolitiques dans la région, qui ont suscité d'intenses spéculations sur l'avenir immédiat du joueur de 41 ans au Moyen-Orient.

  6. SV Wehen Wiesbaden v FC Bayern Muenchen - DFB Cup: Round OneGetty Images Sport
    Bayern MunichBundesliga

    Gnabry et Kane évoquent les chances du Bayern de remporter le triplé

    Le Bayern Munich occupe actuellement la première place de la Bundesliga avec 63 points et seulement 10 journées à disputer, avec une avance confortable de 11 points sur le Borussia Dortmund. Avec une place assurée en demi-finale de la DFB-Pokal et des ambitions bien réelles en Ligue des champions, l'ambiance au sein du club rappelle celle qui régnait lors de la saison 2020, couronnée par un triplé, selon Serge Gnabry. Sous la houlette de Vincent Kompany, l'esprit d'équipe a atteint un niveau jamais vu depuis des années, ce qui conduit de nombreux joueurs à croire qu'un triplé historique est à leur portée.

  7. Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
    MercatoB. Fernandes

    Bruno Fernandes pose deux conditions pour rester à Manchester United

    Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, se trouve à un tournant de sa carrière alors qu'il s'apprête à décider s'il va consacrer le reste de ses meilleures années à Old Trafford ou s'il va chercher un nouveau défi. Le meneur de jeu portugais, qui reste le pilier du milieu de terrain des Red Devils, aurait posé deux conditions non négociables qui doivent être remplies avant qu'il n'accepte de prolonger son contrat au-delà de la saison actuelle. Alors que le club souhaite vivement conclure un nouveau contrat lucratif avec son joueur vedette, Fernandes privilégie ses ambitions sportives plutôt que les gains financiers à l'approche de son 32e anniversaire.

  8. FC Internazionale v SS Lazio: Quarter Final - Coppa ItaliaGetty Images Sport
    OlympiacosM. Taremi

    L'agent de l'ancienne star de l'Inter clarifie la vérité derrière les rumeurs concernant l'armée iranienne

    L'agent de l'ancien attaquant de l'Inter et de Porto Mehdi Taremi, qui évolue actuellement au sein du club grec de l'Olympiakos, a démenti les rumeurs selon lesquelles son client envisagerait de retourner dans son pays natal en raison du conflit avec Israël et les États-Unis. Il avait été affirmé que l'Iranien envisageait de mettre un terme à sa carrière afin d'aider son pays dans cette situation désastreuse.

  9. Fulham v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
    TottenhamPremier League

    Tottenham se plaint auprès de la PGMOL au sujet de l'arbitrage

    Tottenham a officiellement atteint les limites de sa patience envers l'arbitrage de la Premier League, déposant une plainte écrite officielle auprès de la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) concernant une série de décisions « incohérentes ». Le club londonien, qui traverse actuellement une période tumultueuse sous la direction de l'entraîneur intérimaire Igor Tudor, s'est adressé directement au directeur de la PGMOL, Howard Webb, pour lui faire part de sa frustration croissante. La correspondance se concentrerait principalement sur le manque d'uniformité perçu dans la manière dont les contacts dans la surface de réparation sont arbitrés, en particulier en ce qui concerne les buts accordés ou annulés dans des moments décisifs.

  10. Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
    Real MadridLaLiga

    La star de Getafe réclame une suspension de 10 matchs pour Rudiger après une faute brutale

    La défaite surprenante 1-0 du Real Madrid face à Getafe lundi a été éclipsée par un moment de pure controverse impliquant Antonio Rudiger. Le puissant joueur allemand a échappé à toute sanction sur le terrain alors qu'il semblait avoir donné un coup de genou au visage du défenseur gauche de Getafe, Diego Rico, alors que celui-ci était déjà à terre. L'incident a déclenché une vague de colère chez les visiteurs, Rico menant la charge en suggérant que l'ancien joueur de Chelsea avait agi avec une malveillance délibérée lors d'un échange houleux entre les deux équipes.

Plus anciennes