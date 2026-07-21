Kylian Mbappé dévoilé comme vedette de la couverture d’EA SPORTS FC 27 ! Le « Galactico » du Real Madrid et de l’équipe de France, auteur de performances exceptionnelles, revient en tant qu’ambassadeur de cette franchise de jeux vidéo emblématique après quatre ans d’absence

Kylian Mbappé a été officiellement désigné comme égérie principale du prochain jeu phare d’EA Sports, FC 27. Le capitaine des Bleus, âgé de 27 ans, qui a récemment ébloui la planète football en inscrivant pas moins de 10 buts lors de la Coupe du monde de la FIFA, figurera en couverture de l’édition Ultimate ainsi que de la version mobile EA Sports FC Mobile.

Sur l’image d’annonce, Mbappé arbore fièrement le maillot blanc emblématique des champions d’Europe historiques, marquant ainsi une étape majeure tant pour le joueur que pour son club.

Jeff Sharma, vice-président de la stratégie de franchise et du marketing chez EA SPORTS, a salué ce choix : « Les exploits de Kylian, tant en club qu’en sélection nationale, ont fait de lui l’un des joueurs phares de sa génération. »



