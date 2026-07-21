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Kylian Mbappé dévoilé comme vedette de la couverture d’EA SPORTS FC 27 ! Le « Galactico » du Real Madrid et de l’équipe de France, auteur de performances exceptionnelles, revient en tant qu’ambassadeur de cette franchise de jeux vidéo emblématique après quatre ans d’absence
Mbappé effectue un retour fracassant en Une.
Kylian Mbappé a été officiellement désigné comme égérie principale du prochain jeu phare d’EA Sports, FC 27. Le capitaine des Bleus, âgé de 27 ans, qui a récemment ébloui la planète football en inscrivant pas moins de 10 buts lors de la Coupe du monde de la FIFA, figurera en couverture de l’édition Ultimate ainsi que de la version mobile EA Sports FC Mobile.
Sur l’image d’annonce, Mbappé arbore fièrement le maillot blanc emblématique des champions d’Europe historiques, marquant ainsi une étape majeure tant pour le joueur que pour son club.
Jeff Sharma, vice-président de la stratégie de franchise et du marketing chez EA SPORTS, a salué ce choix : « Les exploits de Kylian, tant en club qu’en sélection nationale, ont fait de lui l’un des joueurs phares de sa génération. »
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Un moment spécial pour l'attaquant du Real Madrid
Si cette apparition marque l’entrée de Mbappé comme ambassadeur exclusif de l’ère EA Sports FC, elle symbolise aussi un retour en force de cette icône mondiale du jeu vidéo. L’attaquant avait déjà figuré sur les couvertures de trois éditions consécutives de la série historique alors qu’il portait les couleurs du Paris Saint-Germain.
À propos de cette annonce, Mbappé a exprimé sa gratitude, soulignant que figurer pour la première fois en couverture d’un titre EA Sports FC sous les couleurs des « Blancos » constituait un honneur marquant un tournant dans sa carrière. Il a déclaré : « Figurer pour la première fois en couverture d’un titre EA Sports FC est un moment très spécial pour moi. »
Le Real Madrid reste le club phare sur les jaquettes de jeux vidéo.
La présence de Mbappé s’inscrit dans la continuité d’une relation légendaire, vieille de plusieurs décennies, entre Electronic Arts et la direction du Santiago Bernabéu. L’attaquant français suit ainsi directement les traces de son coéquipier Jude Bellingham, qui avait auparavant fait la une des couvertures de l’édition standard de la franchise de jeux vidéo. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Mbappé s’est illustré en s’imposant au plus haut niveau du football.
En figurant sur la jaquette du jeu, Mbappé intègre le panthéon des anciens « Galacticos » du Real Madrid qui ont, au fil du temps, façonné l’identité culturelle de la franchise. Cristiano Ronaldo avait été la figure de proue des campagnes marketing mondiales emblématiques de FIFA 18 pendant son passage record à Madrid, tandis qu’Eden Hazard avait fait la couverture de FIFA 20.
- AFP
Cette annonce lance officiellement une semaine cruciale pour les supporters.
Le choix de Mbappé souligne l'importance que le géant du jeu vidéo accorde à la synergie entre sa marque et les plus grandes stars du football mondial. Une autre icône du club, Kaká, avait déjà fait sensation au sommet de sa carrière en devenant la vedette de la couverture de FIFA 11, tandis que Roberto Carlos figurait en tête d’affiche de l’édition mondiale de FIFA Football 2003.
La révélation de Kylian Mbappé en tant que star de la couverture marque le coup d’envoi d’une semaine d’annonces pour EA SPORTS FC 27, qui devrait tenir la communauté des joueurs en haleine. Les fans n’auront pas à attendre longtemps pour en savoir plus, puisque la bande-annonce de gameplay sera diffusée sur YouTube le jeudi 23 juillet à 17 h BST.
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