Inaki Williams rend hommage à son frère Nico après avoir atteint « le summum du succès » grâce à son rôle décisif en tant que remplaçant lors de la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde

Dans un élan d’affection fraternelle, Inaki Williams a félicité son jeune frère Nico pour son ascension au sommet du football. Après la victoire éclatante de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde, l’international ghanéen a souligné l’impact profond que le parcours de Nico a eu sur des millions de personnes à travers le globe.

Au-delà du trophée et des célébrations, l’attaquant basque a souligné la portée symbolique de cet exploit pour tous ceux qui, comme eux, sont issus de l’immigration.

L’aîné des frères Williams a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux pour saluer l’événement, rappelant que son coéquipier à l’Athletic Club était entré en jeu pour servir la passe décisive du but victorieux en finale, dimanche. Il a conclu en soulignant que ce triomphe n’était pas seulement un exploit sportif, mais aussi une victoire pour la communauté des immigrés.



