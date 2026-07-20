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Inaki Williams rend hommage à son frère Nico après avoir atteint « le summum du succès » grâce à son rôle décisif en tant que remplaçant lors de la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde
Une soirée historique pour la famille Williams
Dans un élan d’affection fraternelle, Inaki Williams a félicité son jeune frère Nico pour son ascension au sommet du football. Après la victoire éclatante de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde, l’international ghanéen a souligné l’impact profond que le parcours de Nico a eu sur des millions de personnes à travers le globe.
Au-delà du trophée et des célébrations, l’attaquant basque a souligné la portée symbolique de cet exploit pour tous ceux qui, comme eux, sont issus de l’immigration.
L’aîné des frères Williams a publié un message émouvant sur les réseaux sociaux pour saluer l’événement, rappelant que son coéquipier à l’Athletic Club était entré en jeu pour servir la passe décisive du but victorieux en finale, dimanche. Il a conclu en soulignant que ce triomphe n’était pas seulement un exploit sportif, mais aussi une victoire pour la communauté des immigrés.
- Getty Images Sport
Présence sur la scène internationale
L'attaquant a tenu à souligner que la réussite de Nico constitue une source d'espoir pour de nombreuses familles confrontées à des épreuves similaires. Williams pensait avoir ouvert le score en début de première mi-temps de la prolongation, avant que son but ne soit annulé de manière controversée ; il a finalement dévié le ballon vers Ferran Torres, qui a inscrit le but de la victoire.
« Mon frère, tu as remporté la Coupe du monde. Tu es entré dans l'histoire », a écrit Inaki sur Instagram. « Mais au-delà du trophée, merci pour ceci : tu as rendu fiers des millions d’immigrés, comme nos parents, à l’idée que leurs futurs enfants puissent un jour vivre ce que tu as vécu, et tu as permis à des millions d’Espagnols de s’identifier à notre histoire, qui n’est pas seulement la nôtre, mais celle de tous ceux qui laissent tout derrière eux pour un avenir meilleur. Car tu as atteint le sommet du succès et démontré qu’avec du travail et du dévouement, tout est possible. »
Un hommage émouvant et complet
Dans un message empreint d’émotion, Inaki a salué l’exploit de son frère, fraîchement couronné champion du monde. Voici l’intégralité de sa déclaration : « Mon frère, tu as remporté la Coupe du monde. Tu es entré dans l’histoire.
Inaki a également souligné que le monde entier avait désormais pris conscience du talent et de la force de caractère dont il était témoin depuis leur enfance. Le message se terminait par une déclaration forte sur l’héritage familial : « Aujourd’hui, le monde t’a encore mieux connu, et tu as gravé notre nom dans l’histoire, pour toujours et à jamais. Je t’admire. Je t’aime. Champion du monde. »
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Un héritage qui dépasse le terrain
Le rôle de Nico lors de la finale a couronné un tournoi au cours duquel il s’est imposé comme un atout majeur pour l’équipe d’Espagne. Bien qu’Inaki porte les couleurs du Ghana sur la scène internationale, la fierté qu’il ressent face au succès de l’Espagne grâce à son frère a été au cœur de ses célébrations.
Alors que l’Espagne savoure sa deuxième étoile, la performance de joueurs comme Nico illustre l’évolution démographique et l’avenir plus inclusif qui se dessinent pour la sélection. Pour Inaki, voir son frère soulever le trophée est la consécration suprême des sacrifices de leurs parents et de leur travail acharné à Bilbao.
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