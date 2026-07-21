Révélation : le FC Barcelone aurait envisagé de recruter Mason Greenwood avant que le club turc ne finalise l’arrivée de l’ancien attaquant de Manchester United

Selon Sport, le département sportif du FC Barcelone, dirigé par Deco, a inscrit le nom de Greenwood sur sa short-list dès les premiers jours du mercato estival.

Alors que le club cherchait à renforcer son attaque sous la houlette de l’entraîneur Hansi Flick, l’équipe chargée du recrutement a étudié plusieurs profils afin d’apporter à la fois des buts et de la créativité. Selon certaines informations, Deco et son équipe auraient travaillé sans relâche pour trouver des options réalistes pouvant s’intégrer au projet.

Ces dernières années, les Blaugrana ont dû faire preuve de créativité sur le marché des transferts, observant souvent un large éventail de joueurs avant de se lancer dans un investissement définitif. D’un point de vue purement sportif, Greenwood était considéré comme une option potentielle peu coûteuse mais très prometteuse, ce qui a conduit le club à suivre de près sa situation.



