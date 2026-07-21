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Révélation : le FC Barcelone aurait envisagé de recruter Mason Greenwood avant que le club turc ne finalise l’arrivée de l’ancien attaquant de Manchester United
Réunions internes menées par Deco
Selon Sport, le département sportif du FC Barcelone, dirigé par Deco, a inscrit le nom de Greenwood sur sa short-list dès les premiers jours du mercato estival.
Alors que le club cherchait à renforcer son attaque sous la houlette de l’entraîneur Hansi Flick, l’équipe chargée du recrutement a étudié plusieurs profils afin d’apporter à la fois des buts et de la créativité. Selon certaines informations, Deco et son équipe auraient travaillé sans relâche pour trouver des options réalistes pouvant s’intégrer au projet.
Ces dernières années, les Blaugrana ont dû faire preuve de créativité sur le marché des transferts, observant souvent un large éventail de joueurs avant de se lancer dans un investissement définitif. D’un point de vue purement sportif, Greenwood était considéré comme une option potentielle peu coûteuse mais très prometteuse, ce qui a conduit le club à suivre de près sa situation.
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Un passage fructueux à Marseille
La présence de Greenwood parmi les finalistes fait suite à une période très fructueuse en France, où il a su redorer son blason sur le terrain.
Le joueur de 24 ans s’est montré particulièrement efficace lors de son passage au Stade Vélodrome, où il a inscrit 48 buts en 81 apparitions toutes compétitions confondues.
Lors de son dernier exercice complet en Ligue 1, l’attaquant a accumulé 26 buts et 11 passes décisives. Sa polyvalence tactique, précieuse dans le système de Flick qui réclame des avant-postes capables de se recentrer depuis les ailes ou d’évoluer en pointe, a été déterminante.
Un éventuel recrutement qui fait déjà débat
La perspective de voir Greenwood revêtir le maillot blaugrana aurait sans aucun doute provoqué un vif débat parmi les supporters du club et l’ensemble de la communauté footballistique. Barcelone, qui fonctionne selon la célèbre devise « More Than a Club », met l’accent sur la responsabilité sociale et les normes éthiques aussi bien que sur la réussite sportive.
Plutôt que de s’orienter vers l’Anglais, le club catalan s’est tourné vers des cibles européennes plus conventionnelles, en phase avec sa vision à long terme. Il a ainsi recruté Anthony Gordon (Newcastle United) et conclu un accord pour l’international allemand Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).
Ces deux recrues ont apporté la vitesse et l’efficacité devant le but que Hansi Flick réclamait, sans les problèmes extérieurs associés à Greenwood.
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Transfert définitif au Fenerbaçe
Le transfert au Camp Nou étant désormais exclu, l’ancien joueur formé à Manchester United a finalement obtenu un transfert définitif en Turquie. En juillet, Fenerbahçe a officialisé la signature de l’attaquant, qui rejoint Istanbul pour évoluer sous les ordres de [nom de l’entraîneur]. Le club stambouliote aurait versé environ 40 millions d’euros à Marseille pour s’attacher ses services dans le cadre d’un contrat de quatre ans.
Ce transfert marque un nouveau chapitre dans l’effort de l’attaquant de prendre ses distances par rapport aux événements qui ont mis fin à sa carrière à Old Trafford. Si l’intérêt du Barça était réel en phase de suivi, le club se satisfait désormais de ses autres recrues offensives. En Catalogne, beaucoup estiment que la décision de ne pas recruter Greenwood est la bonne pour l’identité du club.
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